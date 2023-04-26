三星Exynos 2400芯片规格曝光，搭载Xclipse 940 GPU！

【天极网手机频道】最近国外媒体爆料称，三星即将推出下一代Exynos旗舰芯片Exynos 2400，或会在明年的S24系列中重返高端市场，同时还曝光了该芯片的具体规格。

据悉，三星Exynos 2400将使用三星4纳米SF4P工艺量产，采用1+2+3+4的十核设计，分别为1颗3.1GHz的ARMv9 Cortex-X4核心，2颗2.9GHz的ARMv9 Cortex-A720核心，3颗2.6GHz的ARMv9 Cortex-A720核心以及4颗1.8GHz的ARMv9 Cortex-A520核心。性能非常可观，尤其是是工艺上的进步或许能摆脱此前高发热问题。

GPU方面，三星Exynos 2400搭载三星的Xclipse 940，基于AMD RDNA 2架构打造而来，拥有6组处理器工作组，每组有2个计算单元，有12个CU，这相当于768SP、48TMU和32ROP。而Exynos 2200所配备的Xclipse 920 GPU则只有3个计算单元，可见Exynos 2400芯片堆料之足。

此外，三星Exynos 2400还支持UFS 4.0存储、带宽每秒68.26GB的8.5Gbps LPDDR5X内存、支持最高3.2亿像素的图像信号处理器，最高支持60fps 8K视频录制。同时支持包括全球定位系统(GPS)、GLONASS、北斗、伽利略(Galileo)在内的多个导航以及5G NR Sub-6GHz 5.1Gbps, mmWave 7.35Gbps LTE Cat.24 8CA 3Gbps。

年初三星发布三星S23系列，全系都采用独家定制芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，但出于易宣传且好记的目的，三星精简了这一代号，并将其命名为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。这也意味着三星自研芯片Exynos将退居幕后，彻底退出高端市场。三星一直贯彻不同地区搭载不同芯片的策略，在欧洲和特定亚洲地区搭载自研的Exynos芯片，而在其他市场使用高通骁龙芯片。

搭载Exynos处理器的三星S22出现过臭名昭著的游戏优化问题，三星被发现故意限制处理器性能以避免机身发热问题，甚至在欧洲遭到用户请愿，希望下一代可以更换为骁龙芯片。如今统一搭载骁龙8 Gen 2 for Galaxy的三星S23在全球范围内口碑与销量齐上涨，也足以证明三星选择的正确。

但三星似乎并不打算就此放弃Exynos芯片，外媒称Galaxy S24+和Galaxy S24 Ultra两款机型依然仅配备高通骁龙8 Gen 3 for Galaxy处理器;而Galaxy S24标准版会针对不同市场，推出Exynos 2400和高通骁龙8 Gen 3 for Galaxy两个版本，不出意外的话应该是欧洲市场以及韩国市场。

这一做法不仅满足与高通的独家合同，也为后续Exynos处理器的回归做出铺垫。不久之前更传出，三星正在加速自研CPU芯片的脚步，以减少对ARM公司的依赖。同时自研芯片也是未来智能手机行业的大势所趋，苹果A系列芯片的珠玉在前以及强劲的软硬件生态表现，也让三星拥有不放弃Exynos的理由。

当初获知Exynos彻底退出高端市场时，仍有不少用户感到惋惜，虽然过去两年Exynos旗舰芯片在高端市场的表现并不好，但Exynos此前也曾力压骁龙810坐稳高端头把交椅。论硬实力，Exynos系列芯片绝对拥有与高通掰掰手腕的能力，只不过在更换为猫鼬架构之后三星没能更进一步，反而落于下风。这次重返高端，在豪华堆料以及先进制程的加持下，或许Exynos能为用户带来不一样的体验。