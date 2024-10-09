OPPO Find X8系列定档10月24日：首发潮汐引擎与天玑9400强强联手

【天极网手机频道】10月9日，@OPPO官方微博宣布，其下一代旗舰产品Find X8系列将独家首发搭载全新一代OPPO潮汐引擎与MediaTek天玑9400旗舰芯片的性能能效组合，并于10月24日盛大发布。此次合作标志着OPPO与MediaTek在芯片领域的深度合作达到了新的高度，双方共同打造的这一技术组合将改写旗舰手机的能效规则，引领移动性能和能效体验迈向新纪元。

天极网从官方了解到，Find X8系列将首次实现轻薄手感、帧率稳定与续航持久的“不可能三角”共存，为用户带来前所未有的使用体验。这得益于OPPO与MediaTek深入芯片底层共同研发的天玑9400，以及OPPO自主研发的潮汐引擎。潮汐引擎作为OPPO全链路芯片级性能解决方案，通过深度融合芯片的认知方案与调度方案，实现了芯片技术与用户实际需求的精准匹配，为Find X8系列带来了突破性的能效表现。

在Find X8系列上，OPPO集成了安卓首个精准算力单元集功耗模型，该模型首次将实时功耗计算精度提升至90%以上，解决了传统安卓手机上功耗计算不准确导致的资源浪费或性能不足问题。通过这一高精度功耗控制，Find X8系列能够更智能地分配资源，结合天玑9400的能效提升，为用户带来前所未有的续航体验。

此外，Find X8系列还实现了安卓手机首个CPU高速缓存与系统级缓存的动态分配方案。这一创新方案使得天玑9400的CPU L3缓存能够更智能、更精准地分配资源，进一步提升了移动终端的能效表现。在大型游戏中，Find X8系列能够实现至多8.24%的更高能效，为用户带来更加流畅、稳定的游戏体验。

值得注意的是，Find X8系列还将首发全新一代ColorOS 15操作系统。ColorOS 15通过AI与系统的深度互融，实现了真正的系统级AI体验，引领AI手机进入系统级AI的全新时代。这一变革性的系统级AI体验将为用户带来跨应用的AI服务以及连贯且符合直觉的全新交互方式。

OPPO高级副总裁段要辉表示：“2024年是OPPO与联发科技深度合作的第20年，也是双方从联合研发走向联合定义的里程碑时刻。如今，性能体验已经从算力为主的‘前满帧时代’迈入了能效为主的‘后全满帧时代’。我们非常高兴这一次能够参与到天玑9400芯片定义的底层环节，为即将发布的OPPO Find X8系列从根本上实现能效的突破，共同为用户带来跨越代际的全新体验。”随着Find X8系列的发布临近，OPPO正携手MediaTek共同开启系统级AI的全新时代。目前，OPPO已经正式公布Find X8系列的发布会，新机还将带来哪些惊喜，我们不妨一同期待。