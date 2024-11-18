OPPO Reno13系列外观鉴赏：蝴蝶紫全新配色 超美小OPhone

【天极网手机频道】在结束了双十一狂欢购物热潮之后，OPPO的Reno系列再次引来更新，OPPO Reno13官方定档11月25日。相信了解机圈的小伙伴一定都知道，在前些天的预热中已经了解了关于手机的一些外观信息，号称“最美小直屏”，天极网带大家一起看看关于新机OPPO Reno13的新配色蝴蝶紫更多外观信息内容。

在正面，OPPO Reno13系列有有两种屏幕类别，OPPO Reno13 Pro版拥有6.83英寸四曲柔边直屏，Reno13标准版拥有6.59英寸超美小直屏设计，对应不同人群偏好，不管你是更爱曲屏的手感还是直屏的便捷触控，总有是用户所爱!OPPO Reno13系列有着行业第一梯队极致窄边框，极致的点胶宽度控制、实现了极致窄边的显示效果，既是工艺的大升级，也是审美的大跃迁，每一次点亮都惊艳无比。整机采用iPhone 数字版同款铝合金金属中框，使得手机不仅颇具质感，同时兼顾耐摔耐看属性，在屏幕的细节处理上，OPPO Reno13系列还有这圆润的R角处理，使得手机正面看起来十分和谐。

在背面，天极网手中的是OPPO Reno13系列最新的蝴蝶紫配色，OPPO Reno13 系列蝶蝶紫主推色从美丽的蝶翼撷取灵感：以尖端科技缔造潮流美学全新的蝶蝶紫是一种潮流美学，不仅仅是对外在美的追求，更是 OPPO Reno 系列对内在精神的深刻诠释。

OPPO Reno13系列的后盖全系一体式冷雕玻璃：这是与iPhone同款的手机工艺，将整块玻璃一体冷雕塑形而成，而非在玻璃上切割后拼接加入镜头模组，不仅代表了手机工业设计与制造水准的最高标杆，无缝设计对防水防尘也大有益处。

以上内容就是关于OPPO Reno13系列的外观信息，不知道新推出的蝴蝶紫配色大家喜欢与否呢？有兴趣的小伙伴可以在11月25日定档OPPO发布会，更多关于OPPO Reno13系列的内容，天极网也将第一时间为大家呈现。