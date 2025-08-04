续航不焦虑，性能不打折，iQOO Z10 Turbo+一步到位

【天极网手机频道】在智能手机市场中，续航和性能往往是用户选购时的两大核心考量因素，而能将这两者完美融合的机型却寥寥无几。而iQOO Z10 Turbo+作为行业里独一份的“超大电池旗舰性能机”，8.16mm轻薄机身内置8000mAh大电池，还塞进去天玑9400+旗舰芯，硬生生把续航焦虑和性能瓶颈一起“踹”出了局。

对于很多用户而言，眼看着手机的电量越来越少，心里就会生出焦虑，生怕到了某一刻手机就关机。不过iQOO Z10 Turbo+在这方面的表现绝对能让用户安心，其搭载的8000mAh超薄蓝海电池，续航能力强到超乎想象。

我们进行了多场景续航测试。在满电状态下，模拟大部分用户日常使用场景，蓝牙、数据、WiFi和NFC均打开，早上满电出门，期间游戏、煲剧、刷网页、听歌、拍视频通通各来一小时使用之后，此时手机电量仍剩余70%，在待机8小时后也仅消耗了1%的电量。若只是进行日常轻度使用，如刷网页、看小说、接打电话等，满电状态下撑过两天完全不成问题，这样的续航能力，彻底解决了用户的电量焦虑，出门再也不用随身携带充电宝。



iQOO Z10 Turbo+续航测试(数据仅供参考)

电量好不容易耗完之后，90W的超快闪充可以让iQOO Z10 Turbo+快速充电，就算在课间10分钟里充电也能充至22%的电量，也就是可以连续打2小时游戏，或者看将近4个小时的视频，30分钟就能充至60%，充满8000mAh大电池也仅需53分钟左右。



iQOO Z10 Turbo +充电测试(数据仅供参考)

性能方面，iQOO Z10 Turbo+搭载的天玑9400+旗舰芯与自研电竞芯片Q2组成最强旗舰双芯，实际上的游戏表现如何呢？

《和平精英》开启1.5K纹理超分和144FPS超帧，远处的建筑，砖缝纹理、窗户玻璃反光，草丛的层次感清晰可见，人物动作流畅无拖影，服饰布料褶皱和质感都能清晰分辨，再看帧率曲线，iQOO Z10 Turbo+144帧跑满，全程稳如直线。

《原神》这游戏有多吃性能不用多说，开启1.5K超分后，护盾纹路、草地光影层次，甚至水面的波纹反射都非常清晰，帧率稳定在59.7帧左右。

而且iQOO Z10 Turbo+全程没带散热背夹，机身只是温热，关键是玩了1小时机身温度才35.7℃，得益于7K冰穹VC液冷散热技术，超大散热面积覆盖主板、相机、屏幕和电池四大发热源，改善温升表现，热量分布更均匀，散热效率更高，让强悍性能输出和高帧游戏畅玩能够持久“冷静”。

iQOO Z10 Turbo+配备的旗舰 144Hz光域护眼屏也为游戏体验加分不少，这块屏幕采用华星旗舰C9 +发光器件，全屏最大亮度达到2000nit，支持3000Hz瞬时触控采样率，并具备调光方案“全家桶”和旗舰同款悦目护眼调校。

此外，iQOO Z10 Turbo+还支持全场景直驱供电技术，在玩游戏时插上充电器，充电器直接为主板供电，避免了电池反复充放电，不仅让游戏帧率更稳定，还能有效保护电池，延长电池使用寿命。

总的来说，iQOO Z10 Turbo+打破了“性能强续航差，续航强性能差”二者不可兼得的刻板印象。8000mAh超大电池带来的超强续航，无论是日常使用还是长时间游戏，都能让用户彻底告别电量焦虑;而在游戏性能方面，天玑9400 +旗舰芯与各项黑科技的加持，使其在超分超帧模式下，画面清晰、帧率稳定，机身温度控制得当，为玩家带来了更为出色的游戏体验。

作为行业唯一的超大电池旗舰性能机，iQOO Z10 Turbo+无疑是那些既追求超长续航，又看重顶级游戏性能用户的唯一之选。它重新定义了旗舰性能机的标准，让用户无需在续航和性能之间做选择题，真正做到了“既要也要”。如果你是游戏党，或是深受续航焦虑困扰的用户，iQOO Z10 Turbo+绝对值得入手。