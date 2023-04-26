台积电受半导体寒冬影响，iPhone 15系列订单将成今年营收增长关键！

【天极网手机频道】根据外媒报道，受到半导体寒冬影响，全球消费电子产品需求下滑，厂商对于芯片的需求同样明显下滑。初期台积电仍凭借过硬的实力以及庞大的订单没有受到大范围影响，但随着持续时间增加，台积电最终未能幸免。目前台积电已经连续两个季度环比下滑，在一季度也时隔多年再次同比下滑，并预计下一季度的营收同比环比仍将下滑。

去年从五月底到六月的几周时间内，全球疫情引发的芯片供应链危机突生巨变，从此前芯片的供不应求，变成了部分领域的芯片过剩。变化速度之快甚至让不少半导体行业的公司都措手不及，纷纷开始减产或是砍单。

寒冬初期，台积电并未受到太大影响，甚至在2022 台积电技术论坛上，台积电总裁魏哲家现身表示，台积电3nm制程工艺在反复思考后依然决定维持FF架构并且即将量产，而2nm也可保证 2025 年量产会是最领先的技术。魏哲家还说，“台积电有能力设计产品但绝对不会自己设计产品，大家可以信赖把产品交给我们生产，永远跟台积电走在一起可以永远成功，台积电的成功是来自客户的成功。这点和竞争对手不一样，他们客人不管有没有成功都会有自己的产品推出来。”

并于去年12月底在台南科学园区举办3纳米生产暨扩厂典礼，正式宣布启动3纳米大规模生产。根据台积电总裁兼联合行政总裁魏哲家此前的说法，台积电的N3制程进度符合预期，将在2022年下半年量产并具备良好良品率。在HPC(高性能计算机群)和智能手机相关应用的驱动下，N3制程2023年将稳定量产。

而在3纳米制程的加强版上，台积电表示其研发成果也要优于预期，将具有更好的效能、功耗以及良品率，能够为智能手机以及HPC相关应用在3nm时代提供完整的平台支持，而N3E制程也预计在2023年下半年进入量产。目前已经确认苹果将成为台积电3nm工艺的首位客户，或将在M2 Pro上首发该工艺芯片。

同时有消息表明，原先台积电的3纳米客户为英特尔，但由于英特人的Meteor Lake 核显订单延期，此举大幅冲击台积电扩产计划，造成 3nm 制程自去年下半年至明年首波客户仅剩苹果，产品包含M系列芯片及A17芯片。因此，台积电已决议放缓其扩产进度，以确保产能不会因过度闲置而导致成本压力。

在如今芯片行业不乐观，同时一季度和二季度台积电营收不理想的情况下，台积电全年营收或也将受到影响。在一季度财报分析师电话会议上，魏哲家透露他们预计全年的营收将有中低个位数百分比的下滑。而想要逆转这一颓势，只能寄希望于即将发售的iPhone 15系列。

目前台积电3nm的客户仅剩苹果，今年搭载A17的iPhone 15系列自然就成了台积电能否止住颓势并完成营收增长的关键。据悉，今年A17采用3纳米制程，将在性能以及功耗方面有所进步，或许会引发用户换机潮，这也是台积电迫切想要看到的。一直以来，苹果都是台积电的最大客户，贡献了台积电20%左右的营收，因此台积电将希望放在苹果身上也不无道理。