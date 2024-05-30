荣耀200 Pro体验：雅顾光影写真大师，尽享专业级单反人像拍摄

【天极网手机频道】荣耀数字系列从诞生以来，便凭借其时尚外观和创新影像技术，成为了众多年轻消费者的首选，也是荣耀在中端市场的实力当担。临近618购物季，数字系列再次带来了一款全新力作――荣耀200 Pro，这款机型不仅继承了数字系列的优秀基因，更在硬件配置、影像体验等方面实现了突破，为用户带来了全新的使用感受。

初见荣耀200 Pro，就被它的流线设计所吸引。荣耀200 Pro采用了极具创意的流线型设计，将流动的海岸线与大自然配色完美融合。机身背部呈现出S形曲线，如同曲折的海岸线一般，给人一种无限宽阔的视觉感受。同时，荣耀200 Pro还推出了天海青、珊瑚粉、月影白、绒黑色四款高颜值配色，每一款都独具特色，完美融合了大自然美学元素。

天极网拿到的是其中月影白的配色，若影若现的潮汐涌浪仿佛让人置身于梦幻的海滩之上。背部上方的后置相机模组采用了中轴对称规整椭圆的“新艺术之镜”Deco设计，与流动的海岸形态相得益彰，尽显“自由自然主义”的浪漫之美。

荣耀200 Pro此次最大的卖点，也是在社交媒体上多次登上热搜的亮点――雅顾光影写真大师。荣耀200 Pro与拥有近百年人像摄影沉淀的法国雅顾工作室进行了技术合作，为用户带来了更加专业、丰富的人像摄影体验。无论是拍摄日常人像还是专业人像写真都能轻松应对满足用户的多样化需求。

影像硬件层面，荣耀200 Pro后置了由5000万像素荣耀定制H9000单反级光影主摄(OIS+EIS)、5000万像素长焦镜头(OIS+EIS)以及1200万像素超广角镜头组成的三摄相机模组。前置镜头模组则是前置5000万像素单反级写真镜头，拥有超大光圈且支持写真人像引擎。

在天极网实际样张测试过程中，我们发现荣耀200 Pro的相机表现稳定且出色。无论是拍摄人像还是风景，都能轻松应对各种光线和场景条件。特别是在人像摄影方面，荣耀200 Pro在写真人像引擎技术加持下，也让它的全焦段单反级光学人像虚化和氛围感，有了更好的硬件宽容度。相比起传统美颜与拉高亮度的扁平化做法，荣耀200 Pro人像样张脸部看起来更加立体生动。照片呈现出更加自然、真实的人像效果，随手一拍就有专业级出片。

荣耀200 Pro配备了一块6.8英寸高质量的全新荣耀绿洲护眼屏。这块屏幕采用了优雅悬浮流线四曲屏设计，将屏幕与机身完美融合，不仅提高了手机的整体美感，还大大增强了握持的舒适度。屏幕R角的抗褶皱性能达到了行业领先水准，无论是看电影、玩游戏还是日常使用，都能给用户带来出色的视觉体验。

荣耀200 Pro的屏幕采用了类钻排列AMOLED屏幕材质，分辨率高达2K级别，支持HDR10+和100% DCI-P3广色域。这意味着用户在观看视频或浏览图片时，能够享受到更为真实、生动的色彩表现。同时，屏幕还支持120Hz高刷新率，无论是滑动屏幕还是玩游戏，都能感受到丝滑流畅的操作体验。

此外，荣耀200 Pro的屏幕还支持3840Hz超高频PWM零风险调光，以及自然色彩显示2.0、AI助眠显示、类自然光护眼、360°自适应调光等多种护眼技术。这些技术能够有效减少屏幕对眼睛的伤害，让用户在长时间使用手机时也能保持舒适。

在硬件配置方面，荣耀200 Pro同样表现出色。它搭载了第三代高通骁龙8s处理器，这款处理器基于4nm工艺制程打造，性能强劲、功耗低。同时，它还配备了GPU Turbo X触控增强、GPU Turbo X画质增强以及GPU Turbo X AI调度技术等三大增强技术，使得手机在运行大型游戏、观看高清视频时都能保持流畅稳定的表现。

为了了解荣耀200 Pro的实际性能表现，天极网对其进行了《和平精英》和《王者荣耀》这两款主流手游的测试。在测试中，我们发现无论是《和平精英》还是《王者荣耀》，荣耀200 Pro都能轻松应对各种场景和操作，无论是开团战混战、射击开枪还是等操作都表现得非常流畅，没有任何卡顿现象发生。

荣耀200 Pro配备5200mAh青海湖高密度电池，能量密度达到740Wh/L，相较于上代石墨体系实现了5.56%的显著提升，在减小电池体积的同时使电池容量增加200mAh。此外，荣耀200系列全系支持100W有线超级快充，荣耀200 Pro还额外支持66W无线超级快充与无线反向充电功能，不仅有效解决用户的手机电量焦虑，还能在紧急情况下轻松为其他设备提供电力支持。

总的来说，荣耀200 Pro凭借其时尚的外观设计、出色的显示素质、强劲的硬件配置以及颠覆传统的人像摄影体验成为了当前智能手机市场中的一款佳作。对于追求潮流与科技的年轻消费者来说荣耀200 Pro无疑是一个不错的选择。