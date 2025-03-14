吃灰率最低的 iPad？iPad mini（A17 Pro）深度体验

【天极网手机频道】如果问大多数用户：“你会放弃 11 英寸甚至 13 英寸的平板，而选择一款仅 8.3 英寸的小尺寸平板吗？”相信绝大部分人的答案都会是否定的。在当下，手机屏幕尺寸动辄达到 6.9 英寸，对于不少人而言，仅仅为了区区 8.3 英寸 的屏幕而额外购入一款平板，似乎缺乏足够的吸引力。相同的预算，为什么不选择更大屏幕的设备？毕竟，“大”对于很多用户来说，几乎是最不容易出错的选择，甚至可以说是刻在本能中的决策倾向。

从最新的市场研究机构 CIRP 数据来看，2024 年第二季度 iPad 产品线中，iPad mini 系列的销售占比仅为 10%，相比去年同期的 12% 有小幅下滑。这很大程度上与 iPad mini 系列的产品迭代节奏有关，自 2021 年 iPad mini 6 发布以来，该系列已经近 三年 未迎来更新。然而，就在 2024 年 10 月，Apple 突然上架了 iPad mini(A17 Pro)，这款小众的小尺寸平板在数码科技圈内引发了不小的关注，以下是iPad mini(A17 Pro)体验内容，对这款机器感兴趣的小伙伴，希望对你有所帮助。

iPad 命名更规范

此次深度体验的 iPad mini 为紫色 128GB 的 eSIM 版本。新一代的 iPad mini 在配色和外观上几乎与上一代的 iPad mini 6 一致，除此之外，重量、屏幕尺寸以及屏幕解锁方式(Touch ID)等方面都与 iPad mini 6 保持相同(手汗下解锁率极低)，甚至这款新设备也继承了 iPad mini 6 “没有发布会”的特点。

这款 iPad mini 的重量为 293g，而窝蜂数据版本稍重，达到 297g，加上钢化膜后，实测重量约为 317g。与最新上架的 iPad Air(M3) 相比，后者的重量为 460g(不含膜)，重量上轻了约 35% 左右。因此，体积上看这块 iPad十分小巧轻便，上手后能够立刻感觉到与传统 11 寸平板的重量差距，单手握持一整块 iPad 也不会觉得累手，甚至将这块 8.3 英寸的 iPad 塞到口袋也毫不费力.这款平板无疑是最适合外出携带的 iPad。

值得注意的是，这款 iPad mini 是市面上唯一拥有竖置前置摄像头的 iPad，并且音量调节按键被设计到了顶部位置，与传统的 11 寸iPad 有所差距。外观上，后盖底部的 “iPad mini 6” 字样已被更改为 “iPad mini”，这一命名方式标志着新款 iPad mini 不再采用传统的代数命名(如“iPad mini 7”)。结合 2025 年上架的 iPad(A16) 和 iPad Air(M3) 的命名方式可以看出，Apple 正在逐步模糊通过代数来区分 iPad 版本的做法，转而通过 CPU 型号来区分不同的产品。

这种命名方式意味着 iPad 的更新周期将不再通过代数进行量化比较，Apple 统一了产品线的命名规 则，弱化了代数的区分，让用户更加关注性能而非代数，帮助减轻了产品迭代的压力，同时也在一定程度上提升了用户了解产品的门槛。

视听和续航体验很 mini

在屏幕方面，这一代 iPad mini(A17 Pro)仍然采用 60Hz LCD 屏幕。在 2025 年，60Hz 的刷新率显得有些滞后，尤其是在与其他同类品牌对比时，显得不够先进。此外，屏幕的 最高亮度为 500nit，这使得在户外环境下，屏幕的可读性表现显得相对捉襟见肘，尤其是相较于同价位的其他品牌平板更显不足。这些缺点广受诟病，但也在意料之内，在 Air 系列在未使用 ProMotion技术之前，iPad mini 目标受众较难因为缺乏这一技术而产生明显的心理落差。

在扬声器方面，这一代 iPad mini(A17 Pro)与上一代 iPad Air(M2) 相似，虽然机身前后都有四个开孔，但仅配备了 横置立体双扬声器，并未达到 iPad Pro 系列的四扬声器系统水平。

在电池方面，iPad mini(A17 Pro)搭载了一块 19.3Wh 电池，支持通过 PD 协议 进行最高 20W 功率充电。根据苹果官网信息，在 WiFi 条件下，这款 iPad 可以连续播放约 10小时。为了进一步了解其续航表现，进行了以下测试，在 WiFi 条件下，进行 1小时在线视频、1小时小红书、1小时听音乐、1小时原神和1小时阅读电子书的使用后，测试结果如下：

此外，由于此次测试的 iPad mini(A17 Pro)为 eSIM 版本，因此额外进行了在使用蜂窝网络下的续航测试。通过数据可以发现，在使用蜂窝网络的情况下，由于额外为基带供电，电池续航相较于 WiFi 条件下有所下降，在线视频播放和游戏场景能耗显著提升。(以上数据仅供参考)

最后是关于 iPad mini(A17 Pro) 的充电测试。在正常室温条件下，使用原装 20W 苹果充电器 进行测试。通过数据结果，这块 iPad在 半小时内充电约 36%，完全充满电则需要 127分钟，与上一代 iPad mini 6 保持了相同的充电速度。

通过对充电数据进行多项式曲线分析，可以发现，当电量充至 90% 后，iPad mini 进入了 较低功率的涓流充电状态，这显著延长了充满至 100% 电量所需的时间。苹果这种设计一定程度有助于减少充电过程中的电池损耗，提升电池的长效使用寿命。

最便携iPad：支持 XBOX、PS 手柄

在核心性能参数上，这一代 iPad mini(A17 Pro)搭载的是苹果的 A17 Pro 处理器。虽然与 iPhone 15 Pro 系列搭载的 A17 Pro 相同，但在核心 GPU 配置上，iPad mini 的 A17 Pro 少了一核，iPhone 15 Pro 上的 满血 A17 Pro 配备了 6 核图形 CPU。

在 Geekbench 6 的 CPU 和 GPU 测试中，表现出现了一些戏剧性的差异。在 CPU 核心配置相同的条件下，由于 iPad mini 在机身散热上的表现优异，其性能超出了预期，甚至比 iPhone 15 Pro 更为出色。具体来说，iPad mini 在 多核跑分 上比搭载满血版 A17 Pro 的 iPhone 15 Pro 高出 21.8% 左右，单核成绩保持在同一水准。然而，在 GPU 跑分 上，iPhone 15 Pro 的满血 A17 Pro 仍然领先 iPad mini 的版本，成绩高出约 6.5% 左右。

(iPad mini)

(iphone 15 Pro)

提到性能，曾经 iPad mini凭借 8.3 英寸屏幕(适合“4 指操作”)和A 系列芯片领先的性能被称为“游戏神器”，多年过去，虽然如今 iPad mini 上的性能已被安卓阵营追赶，但凭借 iPad mini 凭借体积散热的优势和较大的屏幕体验优势，此前一直十分适合喜欢音游、休闲游戏和卡牌游戏的玩家。

目前在 APP Store 存在着国内外优质的买断制游戏如《死亡细胞》《暖雪》《大侠立志传》《泰拉瑞亚》，加上 iPad mini 便携性的游戏，还可以让其随时随地变身成为“游戏掌机”，最关键的一点，在 iPad OS18 引入的“游戏控制器’功能，使得 iPad mini 可以有线和无线连接 XBOX 和 PS 手柄，避免用户用“手搓”屏幕极大地改善了游戏体验，国内优秀的 3D 开放世界游戏比如《原神》《逆水寒》都可以通过连接手柄提高游戏的沉浸感，带来更加舒适的体验。

接下来是关于游戏实测的部分。可以说，苹果这颗“旧芯” A17 Pro 在 2025 年 的移动端依然处于 性能第一梯队，得益于较大体积带来的较为优秀的散热，尽管 GPU 被阉割 了一颗核心，游戏表现依然远超 iPhone 15 Pro。整个测试过程中，iPad mini 并未像 iPhone 15 Pro 一样出现频繁的掉帧情况，基本保持在 满帧运行。

(iPhone 15 Pro)

(iPad mini)

在默认游戏模式下，将所有渲染质量调到最高，帧率设置为 60帧，进行 《原神》 的 30分钟跑图测试，平均帧率达到了 59.3帧。以下是通过 Perdog 测试记录的帧率曲线，其中只有在 复杂场景 和 多技能特效的战斗场景 中，才会出现较为明显感知的画面波动(图中圈划处)。在这些波动的片刻情况下，平均帧率约为 54帧，数据中其他帧率骤降的部分为锚点传送时的正常掉帧现象。

使用场景

在购买任何产品之前，千万不要刻意为自己制造需求――这是对许多消费者的一条重要忠告。真正的刚需应该建立在已有的使用习惯之上，而非寄希望于某款产品能够促使自己养成某种全新的习惯或自我的提升。理性消费，才能避免因冲动购买而造成的浪费与后悔。

如果你是苹果全家桶用户，全新的 iPad mini(A17 Pro) 是一款出色的提词器屏显设备。其系统自带的 Pages 软件中专门配备了“演讲者模式”，允许用户调整字体大小、文字滚动速度、行间距等参数，使 iPad 轻松化身为提词器，极大提升口播录制的流畅度。相比传统方法，iPad mini 的最大优势在于苹果设备间可通过 iCloud 自动同步 Pages 文案，省去了通过微信、QQ 反复复制粘贴的步骤，让内容管理更加高效。

除了提词功能，iPad mini 还可以作为视频拍摄工作流的高效辅助设备。在苹果生态下，iPad 版 Final Cut Pro 可与 iPhone 设备上的 Final Cut Camera 配合，实现当前最低延迟的图传，大幅优化多机位拍摄流程。只需使用同一 Apple ID 登录，iPhone 与 iPad 即可自动配对，无需额外的网络配置或硬件支持，大幅降低操作门槛，提高创作效率。借助 Wi-Fi 直连或 iCloud 同步，iPhone 录制画面可实时传输至 iPad 版 Final Cut Pro，并且支持同时控制最多 4 台 iPhone，用户可直接在 iPad 上调整 ISO、白平衡、对焦 等拍摄参数，确保多机位同步录制的精准度。更重要的是，所有录制的素材都会自动标记时间码和设备信息，拍摄完成后可直接导入 Final Cut Pro 时间轴，省去了繁琐的手动对齐步骤，非常适用于访谈、活动记录、多角度拍摄等场景。

不过 ，由于 iPad mini 屏幕尺寸较小，并不太适合专业级的电子笔记或数字绘画，但轻量级内容创作影响不大。此外，需要注意的是，这一代 iPad mini 不支持 Apple Pencil 二代，而是兼容最新的 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil(USB-C 版)，如果有使用 Apple Pencil 的需求，建议购买前提前确认兼容性，以免影响使用体验。

市场反响

从 IDC 发布的 2024 年中国平板电脑市场出货量数据来看，国内平板市场格局已经形成华为、苹果(Apple)、小米三家“七分天下”的竞争态势。其中，华为凭借强劲的增长势头，成功登顶国内平板市场出货量第一。

(IDC 数据)

截至 2025 年 3 月(即正式上市近 5 个月)，iPad mini(A17 Pro) 在 京东直营店的销量评价数达到了 20W+，而已经上市近 10 个月的 iPad Air 6 评价数则达到 50W+。如果将这一数据放入国产平板市场进行对比，会发现能维持同一数量级的国产竞品不多，以下是列举的两款： 小米平板 6s Pro(安卓平台，上市 12 个月京东评价数 20W+ ，华为 MatePad 11.5S(鸿蒙平台)上市 10 个月京东评价数 50W+ 。(以下数据仅具备一定参考性)

由此可见，iPad mini (A17 Pro) 虽然是 iPad 系列中定位最为小众的产品，但依然在各大线上平台取得了不俗的成绩，这也足以证明 iPad mini 系列依然拥有一批相对稳定的消费群体。尽管许多科技媒体认为它仍是苹果“挤牙膏”式更新的产物，但在国内市场，小尺寸平板依然具备一定的吸引力，并催生了相应的市场需求，而这一细分市场的份额甚至已被 iPad mini 系列轻松垄断。那么，这款 iPad mini (A17 Pro) 究竟具备哪些独特的优势，能让它在竞争激烈的数码市场中稳稳占据一席之地呢？

产品分析

从 iPad 被乔布斯发布以来，iPad 就被定义在个人电脑和iPhone 之间的中间产品，那么 iPad mini 这样的小屏平板出现进一步填补了传统“平板”与手机之间的空白。它既具备平板的大屏体验，又兼顾手机的便携性，成为一款“似机似板”的产品。让人更愿意拿起刷一些信息流，长时间手持依旧不会累手，一定程度提高用户的使用意愿，从而降低吃灰率。长时间高频使用电子产品往往容易对导致用户的用眼不适，恰好iPad mini 采用 LCD 屏幕相对护眼的特点反而在许多真实用户的评价中，被视为促使他们下单的一大重要因素。

从产品本身来看，iPad mini 以其轻巧的体积有效降低了平板砸脸的风险，同时带来了更舒适的握持手感，使用户更愿意长时间使用，尤其在躺卧状态下依旧保持便捷与舒适。此外，相对护眼的 LCD能够在使用过程中有效减轻用户长时间用机过程中产生的生理和心理层面的负担，而 8.3 英寸的屏幕相比手机提供了更丰富的视觉体验，在便携性与沉浸感之间取得了良好平衡。

从市场因素来看，多年来 iPad mini 并未遭遇真正意义上的同类消费竞品，这使得其受众在内外因素的共同推动下持续积累。尽管它是 iPad 产品线中最小众的成员，但凭借长期培养的用户粘性，依然形成了稳定的消费习惯。

在产品生命周期的初期阶段，强大的产品力是吸引新用户的关键。 iPad mini 早已凭借过往机型积累了良好的口碑和忠实粉丝。因此，当苹果推出全新的 iPad mini(A17 Pro)后，其在性能、运存、存储等方面稳步升级，并成功解决了 iPad mini 6 广受诟病的“果冻屏”问题，使其市场表现自然延续前代的成功，延续了这一产品线的独特竞争力。

eSIM 版本特惠

对于许多普通消费者而言，eSIM(Embedded SIM，嵌入式 SIM)仍是一个相对陌生的概念。不同于传统的 Nano SIM 卡，eSIM 以数字化形式直接嵌入设备主板，用户无需插入实体 SIM 卡，即可通过网络下载运营商配置文件来完成开通。在美国和欧洲等地区，苹果自 iPhone 14 系列开始便取消了物理 SIM 卡，改用 eSIM，实现最多 8 卡双待。

然而，在国内市场，eSIM 的应用主要集中在智能穿戴设备(如 Apple Watch)以及新能源汽车的车机系统，尚未在智能手机上广泛普及。但在 2024 年发布的 iPad Pro(M4)上，苹果在最高端的 iPad 设备引入 eSIM 方案，这意味着未来的蜂窝数据版 iPad 很可能会全面采用 eSIM 取代物理 SIM 卡。

根据苹果官方信息，iPad mini(A17 Pro)支持 5G(sub-6 GHz)网络，并兼容千兆 LTE(最多 29 个频段)。与上一代相比，LTE 频段数量减少了 1 个，但对国内使用影响不大。在深圳市区 5G 网络环境下，iPad mini(A17 Pro)在信号正常的情况下，测速峰值下载速度达到 414Mbps，上传速度最高 110Mbps，整体表现符合当前主流 5G 终端的性能水平，能够提供稳定、高速的网络体验。

尽管蜂窝数据版 iPad mini(A17 Pro)为用户带来了更便捷的联网体验，但它需要额外加价 1000 元，这一定价策略一直备受争议。根据 Apple 官网信息，目前 iPad mini(A17 Pro)的蜂窝数据功能仅支持中国联通，用户可以通过以下方式办理：如果本身使用联通主卡，可订阅 10 元/月的 eSIM 副卡用于 iPad 上网;非联通用户也可单独办理 iPad 专属 eSIM 套餐，具体资费可通过中国联通官方渠道查询。

开通蜂窝数据功能后，iPad 可以在户外独立联网，无需依赖手机热点，甚至还能反向共享热点，为 iPhone 或其他设备提供网络连接。这一功能有效减少了 iPhone 共享热点时产生的发热和电量损耗，对于有高频户外使用需求的用户而言，确实带来了更便利的使用体验。

这一功能在Apple 官网的加价政策让不少用户犹豫，但中国联通为了推广 eSIM 版本的 iPad mini，推出了限时优惠活动。在一些线上平台，用户可以领取 1000 元立减券，使蜂窝版 iPad mini 的价格与 WiFi 版相同，仅需 3499 元起。此外，联通还额外赠送 300G 流量(有效期 1 年)，进一步降低了用户的上网成本。在这样的优惠加持下，原本性价比较低的蜂窝版 iPad mini(A17 Pro)变得更加值得考虑，尤其适合有户外使用需求的用户。

苹果调价

近期，可能考虑到上述的联通优惠政策，导致 iPad mini WiFi 版本和窝蜂数据版本来到相同的价格区间(3999 元起)，苹果于2025 年 3 月 5 日正式宣布对 iPad mini 系列售价进行了针对性调整，iPad mini(A17 Pro)WiFi 版本 128GB 价格不变维持在 3999 人民币，256GB/512GB 版本价格下调 300元，WIFi+蜂窝数据版本(eSIM 版本) 128GB 版本售价上调 300 元，从 4999 元来到了 5299 元，其它内存版本价格保持不变。

这一调整显然是苹果对市场竞争与运营商补贴政策的直接回应，也意味着蜂窝数据版 iPad mini 在价格统一受到调整后购机成本将有所上升，用户在选购时需要更谨慎地权衡自身需求。

总结

如果你是一位资深的数码爱好者，那么一定经历过那些新鲜感消退后便被步入持续性吃灰的电子产品。尽管 iPad mini 体量小、市场占比不高，硬件上也存在诸多不足，却在数码圈内赢得了“吃灰率最低的 iPad”的美誉，甚至Deepseek-R1 模型也给出了相同的评价。事实上，在用户挑选设备的同时，设备似乎也在筛选适合自己的使用人群。这款小尺寸平板虽非主流大众选择，却凭借其独特的便携性和实用性，成为不少用户在生活与工作中的得力助手。