vivo X100 Pro+或将于4月份发布，比同系列两款机型更强悍

【天极网手机频道】vivo X100系列发布上市至今迎来了销量和口碑的双丰收，不仅证明了国产手机在高端市场的实力和潜力，也成功吸引了消费者的目光，正当大家还在猜测vivo X100 Pro+什么时候发布的时候，vivo 品牌副总裁贾净东日前透露，vivo 新旗舰以及新款折叠屏手机将于今年上半年发布。不过有数码博主进一步确认，vivo X100 Pro +会提早至4月份左右发布，在此之前还有平板和折叠屏产品在排期，其中全能轻薄8 Gen 3 折叠屏手机会在3月发布。

根据目前网上的相关爆料，vivo X100 Pro+与已发布的vivo X100和vivo X100 Pro两款机型有许多方面有相似之处，不过在vivo X100 Pro+上影像系统尤其是长焦摄像头方面将会再进一步提升，根据爆料，vivo X100 Pro+后置采用三摄方案，主摄为索尼最新1英寸超大底主摄LYT900，超广角镜头采用一枚全新5000万像素传感器，长焦端为一枚2亿超高像素潜望镜。同时该机还将搭载一块三星2K E7屏幕，支持1440Hz PWM调光功能，处理器方面将会搭载高通骁龙 8 Gen3;续航上还将配备5400mAh电池，支持100W有线充电和50W无线充电。

凭借出众的影像系统，vivo X100系列带来了众多专业级的影像功能。大底潜望长焦光圈升级至f/2.57，不仅能够实现至高100倍数码变焦，还支持1:2的等效放大率，依靠原像引擎获得几乎无损的1:1放大率，实现长焦微距功能。vivo X100 Pro成为首个搭载蔡司APO超级长焦镜头的移动影像设备，在浮动镜组技术的加持下，为X100 Pro带来更极致色差控制和解像力表现的长焦画质。凭借出色的长焦素质，X100系列全系实现长焦微距功能，并具备拍摄长焦悬日的出众能力。

此外，vivo X100 Pro搭载的精度跃迁一英寸主摄，在一英寸传感器基础上叠加vivo自研原像引擎，提高整体及边缘画质，实现画质的越级提升;vivo X100 Pro搭载vivo新一代6nm自研影像芯片V3，通过全新设计的多并发AI感知-ISP架构，带来第二代FIT双芯互联系统，以更强大的实时影像算力为视频拍摄进行算法赋能。vivo X100系列还带来全焦段人像功能，得益于vivo原像引擎，人像模式覆盖从24mm到100mm拍摄人像的黄金焦段，全面展现人像摄影的无限魅力。

vivo X100系列搭载了全新OriginOS 4系统，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，为用户带来更智慧、好用、流畅的系统体验。OriginOS 4还升级了超级省电、AI离线翻译等实用功能，将便捷体验融入用户生活的方方面面。

作为vivo X系列的最新产品，vivo X100系列不但继承了同系列产品颜值高、强性能表现突出等优点，而且在影像、系统方面也有所突破。如果vivo X100 Pro+如网上爆料所说，那么这款机型或将成今年开年的最强影像旗舰了。