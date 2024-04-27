梦想照进现实，OPPO Find X7新配色成夏日新风尚

【天极网手机频道】OPPO一直以来都是美学设计的引领者，每一次新品的推出都仿佛在诉说着关于美的新篇章。作为OPPO的旗舰之作，Find X7不仅继承了前代产品的优秀基因，更在外观设计上大胆创新，全新的“白日梦想家”配色让人一眼就能感受到那种年轻、活力、又不失优雅的气质。



OPPO Find X7白日梦想家配色

“白日梦想家”这个配色不仅继承了OPPO一贯的高颜值设计，独特的釉层处理工艺使得机身在阳光照射下仿佛散发着柔和的光晕，看起来既高贵又典雅;而且机身的厚度也控制得恰到好处，与前代产品保持一致，既保证了便携性又让手感达到了极致。这样的设计，无疑让Find X7成为了目前手感最好的旗舰手机之一。



OPPO Find X7白日梦想家配色

OPPO Find X7采用了一块动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit的6.78英寸钻石屏，高达 450PPI的像素密度，实现了户外更可见、显示更通透、光影更生动的画面显示效果。基于新一代LTPO 8T 电路打造的 120Hz 刷新率体验更加顺滑，为查看照片、游戏、日常应用都提供极致流畅同时省电的出色体验。



OPPO Find X7白日梦想家配色

除了外观设计，Find X7的影像功能也可用惊艳形容。Find X7 首次搭载OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119°更大视场角的 5000 万超广角。覆盖15mm-139mm焦段的全新超光影三主摄为Find X7带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，以极佳的便携性实现穿越远近的构图自由，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验;专业哈苏人像的3个焦段分别标定哈苏XCD3,5/30 镜头、XCD 2,8/65 镜头，以及XCD 2,5/90V 镜头，带来远超手机的自然光学表现力。其3倍超光感潜望长焦还可以利用四合一像素传感器中央的1200万颗像素点，拍摄非数码变焦的全分辨率的6倍变焦的照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。



OPPO Find X7白日梦想家配色

通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。Find X7 搭载的超光影图像引擎带来安卓首个瞬时双帧技术，带来4倍更敏捷的快门响应以及安卓首个预览 HDR 效果。Find X7 的超光影图像引擎还集成了全面升级的超光影图像算法与自然色彩算法，通过与天玑9300 的第九代 Imagiq 影像处理器的深入配合，让Find X7 带来色彩与光影的丰富变化与层次，复刻出哈苏影调的高级表现力。

从样张中可看出，3倍超光感潜望长焦镜头在拍摄人像时能够保持出色的细节捕捉能力。无论是人物面部的细微表情、肌肤纹理还是发丝细节，都能被镜头一一捕捉并清晰展现，背景虚化突出人物主体，营造出一种专业而高级的画面感，这使得样张中的人物形象更加立体、生动，样张也更具层次感，还能有效避免背景杂乱对人物形象的干扰;在哈苏系统下，色彩还原也表现出色，能够准确还原人物肤色的自然色调，同时保留衣物和背景的真实色彩。这使得样张的色彩更加饱满、自然，给人一种真实而生动的感觉。值得一提的是，Find X7的超光影图像引擎算法在3倍长焦拍摄人像时发挥了重要作用。它能够将发丝级别的细节保留得十分完美，同时保持衣物纹理的清晰度和人物面部细节的自然。在夜景拍摄中Find X7能够自动识别并优化暗部细节，同时保持亮部不过曝，这使得拍摄出的夜景照片在明暗对比、色彩还原和细节表现等方面都达到了很高的水平。

续航方面，Find X7与Find X7 Ultra一样内置了一块5000mAh的大电池，无论是日常使用还是游戏娱乐，都能提供持久而稳定的性能输出。搭配100W超级闪充技术，更是让大家在忙碌的生活中能够快速为手机充电，随时随地保持最佳状态。

除了硬件性能，Find X7在软件优化方面也做得相当出色。领先的AI实力，是首款端侧应用70亿参数大模型的手机。这意味着Find X7在响应速度和智能方面都有着出色的表现，能够为用户带来更加流畅、智能的使用体验。同时，OPPO自研的潮汐架构也进一步提升了Find X7的性能释放上限与能效表现，使得它在同平台性能跑分中名列前茅。

总的来说，OPPO Find X7是一款集设计、影像、性能于一身的旗舰手机。它以其独特的“白日梦想家”配色和出色的影像功能吸引了众多年轻用户的关注。而其强大性能和优秀续航表现，则让它成为了一款值得拥有的全能之选。无论是日常使用还是专业创作，Find X7都能为你带来出色的体验。如果你正在寻找一款既好看又好用的旗舰手机，那么OPPO Find X7是个不二之选。