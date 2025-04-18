荣耀Power震撼上市：“轻户外”新标杆，8000mAh大电池，国补1699元起

【天极网手机频道】2025年4月15日，荣耀正式发布全新轻户外手机系列――荣耀Power。 作为行业首款定位“轻户外”的智能手机，荣耀Power以超长续航、无界通信、硬核品质三大核心突破，重新定义了城市与户外双重场景的用机标准。 售价国补后1699.15元起，将于4月18日10:08全面开售。

荣耀Power在仅7.98mm的机身厚度下，首次搭载8000mAh第三代青海湖电池，硅含量突破10%，能量密度高达821Wh/L，堪称智能手机续航里程碑。 经过中国质量认证中心认证，其可支持连续亮屏16.6小时，连续导航23.5小时，或短视频播放23小时，彻底告别“电量焦虑”。 此外，荣耀Power配备66W超级快充，10分钟快速回血，实现“大电池+轻薄机身”的双重突破。

作为面相户外用户的手机，这款手机同样还配备自研射频增强芯片HONOR C1+，优化地库、电梯等弱网环境下的信号稳定性，将日常生活中的弱网体验大幅度获得提升。 不仅如此，荣耀Power支持三频北斗+双频GPS定位，配合高精度磁融合指向算法，大幅减少定位漂移。更令人惊喜的是荣耀Power集成多项尖端通信技术，确保用户在弱网或无信号场景下畅通无阻，12GB+512GB版本荣耀Power还支持双向北斗卫星短信，在无信号区域仍可收发紧急信。

除此之外，针对户外复杂环境，通过多项严苛测试，其配备太极缓震架构2.0技术，整机十面抗摔设计，1.6米跌落、75kg硬压、352N/mm刚度测试均通过瑞士SGS金标五星认证;同样在全场景生活防水方面，支持AI淋雨触控，无惧意外泼溅或户外风雨。

在屏幕方面，荣耀Power配备了一块6.78英寸1.5K绿洲护眼屏，峰值亮度高达4000nit，即便在强烈阳光下也能保持出色的可视效果;同时支持3840Hz高频PWM调光，能够有效缓解长时间使用所带来的眼部疲劳。

在性能方面，荣耀Power搭载高通骁龙7 Gen 3移动平台，提供8+256GB、12+256GB和12+512GB三种存储组合，轻松应对多任务切换与重度应用场景。

荣耀Power此次共有三款配色，分别是沙漠金、雪原白和幻夜黑，首发即支持国补，在售价方面，8+256GB、12+256GB和12+512GB版本在国补后的售价分别为1699元、1869元和2124元。凭借坚固耐用的机身和超长续航，荣耀Power无疑是户外工作人员的理想之选，更多详情可登录荣耀官网查询。