iOS 17.4新增显示电池状态，循环计数或为制造焦虑？

【天极网手机频道】今天早些时候苹果向 iPhone以及iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 17.4 Beta 4 更新，本次更新距离上次发布隔了 7 天。更新内容包括了“电池”菜单，要查看 iPhone 的电池容量，请打开设置找到并点击电池――电池健康状况和充电。更新系统后新增的显示电池状态有了“正常”显示，能够让用户更直观地了解当前 iPhone 的电池健康状态，点击该菜单还可显示详细的电池健康信息，如最大容量百分比和充电循环次数。在此之前充电循环次数只能在设备的“关于”菜单中看到。

充电优化部分则继续提供相同的设置，优化电池充电通过学习使用习惯和限制电池处于 100% 电量状态的时间来保护电池健康。此外，还提供了将充电时间限制在 80% 以进一步保护电池健康的选项，以及完全关闭优化充电的切换选项。需要注意的是这些更改仅限于 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，而旧版iPhone机型的电池设置未作更改。

另外，苹果公司称 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的电池在理想条件下可在 1000 次完整充电循环中保留其原始容量的 80%，而其宣传的所有旧款 iPhone 的充电循环次数仅为 500 次。这意味着与以前的 iPhone 机型相比，iPhone 15 系列机型电池健康能维持更久一些，至少下降到80%以下需要更长的时间。不过现实中需要多久还得根据用户自身使用手机和充电习惯来说明。

有不少网友认为苹果新增显示电池循环计数是制造了用户对电池健康的焦虑，本来iPhone的电池就不怎么耐用，续航小掉电快，一天两充都不过分，再加上充电习惯不同对电池造成的损耗，久而久之电池续航更差，甚至在更新系统后掉电更快了，电池健康也到了需要维修的地步，如今还能看到手机使用电池容量的次数，虽然可以自己屏蔽不看，但依旧会有焦虑感存在。

如果是你，会不会更新系统查看手机详细的电池健康数据？是否认为苹果新系统新增的电池内容是制造焦虑的行为呢？