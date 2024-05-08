母亲节“壕礼”相送：Find X7系列以科技之名献上最佳影像礼赞

【天极网手机频道】母亲节即将来临，想必大家都在寻找一份能够表达心意的礼物。OPPO Find X7系列旗舰手机凭借其强大的影像实力、丰富的AI场景、卓越的性能以及贴心的功能，让使用体验直接拉满，无疑是同价位中的最香旗舰，也是母亲节最佳礼物的首选。



OPPO Find X7 Ultra

作为同价位最香的旗舰手机，Find X7系列不仅具备出色的硬件配置，更在细节上做到了极致，为妈妈们的生活带来极大的便利。OPPO Find X7系列的拍照功能堪称一绝，其中14mm等效焦距的大底超广角镜头能够捕捉广阔视角可以轻松记录生活中的每一个美好瞬间;而新一代1英寸大底传感器的广角镜头，则显著提升了画面解析力和色彩表现力，让照片更加生动逼真;65mm等效焦距的超光感潜望长焦镜头和专为细腻人像特写设计的135mm焦距人像特写潜望长焦镜头，更是让妈妈们在拍照打卡时能够轻松拍出专业级的照片。



OPPO Find X7 Ultra

强大的四摄系统全面覆盖了8个焦段，无论是广阔的风景还是细腻的人像，无论是家庭聚餐、户外游玩还是日常生活，都能轻松拍摄出清晰、细腻的照片，可以用来记录孩子们的成长、家庭的欢乐时光，或是捕捉那些不经意的温馨瞬间。

除了强大的拍照功能外，OPPO Find X7系列还具备丰富的AI功能，其中AI消除功能可以智能识别照片中的多余元素，轻松实现一键去除，无论是照片中的路人、杂物还是背景中的不必要元素，都能通过AI消除功能轻松解决，使得照片更加纯净美观。



AI消除功能

此外，Find X7系列还支持AI通话摘要功能。当用户结束一次通话后，手机会自动生成一份通话摘要，包括通话时间、时长、对方姓名、核心内容、重要信息等，还会自动识别出待办事项，如会议时间、地点、任务等，并提醒用户添加到日程中;而且Find X7系列还具备一键定制行程功能，通过智能识别用户的日程安排和出行需求能够自动生成个性化的行程计划，包括交通方式、景点推荐、餐饮住宿等方面的建议。这一功能不仅可以帮助用户更好地管理时间，还能在忙碌的生活中更加从容不迫，出行更便捷。

外观上，Find X7 提供海阔天空、大漠银月、烟云紫与星空黑配色，并在近期推出全新的“白日梦想家”配色，让人一眼就能感受到那种年轻、活力、又不失优雅的气质;OPPO Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色，全系设计与东方美学完美结合，更加适合国人审美风格。



OPPO Find X7白日梦想家

OPPO Find X7系列凭借其强大的拍照功能和丰富的AI功能，是近期上市的同价位中“最香旗舰”，售价3999元起，现时购买还有多重好礼。在这个母亲节，不妨选择一款Find X7系列手机为妈妈送上一份特别的礼物吧。