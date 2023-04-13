迎来反转，iPhone 15 Pro系列将取消固态按键设计！

【天极网手机频道】此前多方信息表示，今年的iPhone 15 Pro将会采用固态按键。就在外界认为这一消息将板上钉钉时，事件再次迎来反转，知名分析师郭明Z称，目前苹果已经取消该设计，将回归原先的实体按键。

供应链人士表示，该消息属实，但这项技术只是延期无缘iPhone 15 Pro系列，之后的机型仍将继续使用。同时郭明Z也透露了具体原因，最新调查指出，因量产前无法克服技术问题，故两款高端iPhone 15 Pro系列将取消市场高度关注的固态按键设计，改回原本的实体按键设计。

根据之前爆料，有研究公司声称，苹果供应商已经含糊地暗示，今年iPhone 15系列尤其是iPhone 15 Pro系列机型将有极大可能采用固态的触控按键。值得一提的是，自从iPhone诞生以来，实体静音键就一直存在。据悉，这次两个按键都将采用固态设计，类似于iPhone 7上首次出现的不可按压Home按键。这两个按键也无法真正移动，而是通过内置的两个Taptic Engine马达模拟按压感觉。

这家公司在给股东的一封信中提到，他们将继续“与一个战略客户接触”，并预计“今年将在智能手机中推出一个新的HPMS组件”。而HPMS指的该公司的高性能混合信号芯片，其中包括iPhone手机中Taptic Engine的触觉驱动器。尤其是在分析师的财报电话会议中，这家公司的首席执行官将新组件上市的时间框架缩小到“今年下半年”，时间上基本符合苹果一贯的发布时间，大约在9月和10月之间，这也十分耐人寻味。

苹果供应商所提到的新组件很有可能就是iPhone 15 Pro机型中将会使用的触觉按键额外Taptic Engine的一部分。其实先前就已经有传言声称，今年的iPhone 15系列将会成为近年来变化最大的一款iPhone机型，自然在外观方面也将迎来改变。除了有消息称iPhone 15系列会回归圆润造型之外，去掉物理按键似乎也是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

触控式的按键其实也出现在去年苹果刚刚发布的AirPods Pro2上，用户在按下的一瞬间苹果通过优秀的反馈以及声音模拟出真实的按键效果，那种感觉如果要用一个词来形容就是妙不可言。如果iPhone 15 Pro系列机型采用这种方式，就有可能会衍生出类似AirPods Pro2上滑动调整音量的操作方式。

不过这一切都随着郭明Z的爆料烟消云散，iPhone 15 Pro系列将彻底无缘这一特性。对于消费者而言，固态按键好用与否目前仍值得商榷，毕竟曾经iPhone 7系列开始取消实体Home按键就曾引起过巨大轰动，虽然苹果优秀的震动马达在实际使用中与实体按键触感相近，但消费者仍然觉得不如实体按键。很难说iPhone 15 Pro取消固态按键是不是一件好事，但可以肯定的是后续iPhone机型中仍将出现这一特性，极有可能就是明年的iPhone 16系列。