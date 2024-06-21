搭载全新入门级麒麟芯片？华为神秘新机曝光！星环设计配大电池惹人注目

【天极网手机频道】近日，一款型号为 BRE-AL00a 的华为 4G 新机在工信部完成入网，现在这款新机证件照已公布。从电信设备终端网给出的图片中可以看到，这款新机采用了双曲面设计的屏幕显示屏，机身背面采用了居中星环相机模组，可以说又是一款由高端设计下放而来的产品。

此外，BRE-AL00a也已经获得了 CMIIT 无线电发射设备型号核准。目前，这款新机三证齐全，只待发布。根据博主爆料，BRE-AL00a将会成为华为入门机型的后续机型-畅想70X，是鸿蒙手机中最为亲民的存在。

值得一提的是，在电信设备终端网中还给到了华为 BRE-AL00a 的详细配置，其中8核心2.3GHz主频的处理器引起了小编的注意。

在以往的华为入门级设备中通常使用的是4+4的核心配置，其中4个小核心的主频略低一些，另外4个核心的主频更高。而华为 BRE-AL00a 所搭载的处理器主频信息不同于以往任何手机，可以确定的是 BRE-AL00a 采用了全新设计的处理器。

结合目前麒麟处理器在高端市场的全面归来，小编认为，华为在这个毕业季聚集的6月和7月，推出搭载入门级麒麟处理器新机的可能性极大。此前，我们已经感受到了华为在新品麒麟平板电脑Mate Pad 11S上展现出的出色性价比，相信 BRE-AL00a 推出也会延续这一优势，为入门级市场带来一定的华为震撼。

在其他配置信息方面，华为 BRE-AL00a 将搭载6000的大容量电池。同时，机身的重量仅189克，厚度仅7.98毫米，华为对机身的三位控制堪称恐怖。如此强大的工业设计能力，是目前行业中的顶级水平。3C 认证信息显示 BRE-AL00a 将支持原装 40W(10V 4A)电源适配器，对于如此大的电池容量来说，充电时间可能不有些长，但是整体的续航时间是无需担心的。

除此之外，华为 BRE-AL00a 屏幕的分辨率达到了2700X1224，接近2K，并且还拥有10亿色显示的能力，因此大概率搭载的是10比特色深面板。结合证件照中屏幕部分的曲面设计，相信 BRE-AL00a 能带来出色的屏幕光感，这样豪华的配置在入门级手机中还是比较少见的。

摄像头数量达到3个，应该会有1个凑数镜头，实际华为 BRE-AL00a 的覆盖较短会是长广角和主摄像头提供，像素达到5000W。

比较遗憾的一点是，根据目前电信设备终端网给出的消息，华为 BRE-AL00a 仍然是一台4G手机，不支持5G网络肯定会成为许多用户选购时的阻碍。但是全新麒麟芯片的引入，也会提升 BRE-AL00a 在鸿蒙生态中的互联体验，算是有舍有得。

写在最后

看到最后，相信大家已经对华为 BRE-AL00a 有了一定了解，这是一台面向入门级市场，搭载了全新处理器，拥有超大电池和轻薄机身，并且还在外观设计方面有一定追求的手机，只要定价合理，整体的产品力是非常足的，相信会成为许多鸿蒙新用户的选择。