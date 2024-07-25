理想很丰满，现实很骨感？iPhone游玩移植版3A游戏体验堪忧！

【天极网手机频道】近2年，苹果在推动自家游戏生态中所做的努力大家都有目共睹，前有《生化危机7/8》、《无人深空》、《幻兽帕鲁》、《控制：终极版》等3A大作登录搭载苹果M系列芯片的Mac平台，后来又宣布《生化危机4：重制版》、《生化危机7》、《刺客信条：幻境》即将移植到iOS手机和iPadOS平板电脑平台。但是在《生化危机7》与7月2日正式登录iPhone之后，这款游戏的玩家数量和付费人数却远远不达预期，不足2000人，付费率小于3%。包括此前《刺客信条：幻景》、《生化危机：村庄》、《生化危机4：重制版》和《死亡搁浅》等大牌3A游戏的iOS移植版在发布以来均表现不佳，远远没有达到苹果和游戏厂商的预期。

相信每一个热爱游戏的玩家们都期待有一天能随时随地地畅玩3A级游戏，各种掌机也就应运而生，从20年前的Gameboy开始一直延续到现在的NS和Steam Deck。小编也常常在手机上通过模拟器游玩一些2000年代的怀旧大型游戏，因此让当前流行的3A大作登录移动平台，是广大玩家喜闻乐见的事。

在以往的传统手游领域，苹果手机往往是玩家的优先选择，iOS天生就是高质量手游诞生的温床。那么，最近几款从主机端移植来的大型3A游戏在iOS上的失利究竟是因为本身移植的质量欠佳？还是苹果的硬件生态注定与大型游戏无缘？在体验过后，小编认为这些移植版游戏来到iOS平台之后，市场反馈不佳的原因主要有以下几点：

1. 全量的价格，缩水的体验

拿最新的《生化危机7》移植版举例，iOS版《生化危机7》的APP Store售价在150元左右，作为一款发布超过6年的游戏，《生化危机7》在Steam上的价格常伴有促销打折，售价来到50元以下。iOS版《生化危机7》的APP Store售价几乎等于是一款最新全量3A游戏的一半，150元的售价无论是对于新玩家还是老玩家来说吸引力都不足，更何况这是一款手机上画面缩水的版本。其他像是《死亡搁浅》、《狙击精英》等移植版3A游戏也面临着相同的问题，从X86平台向Arm平台移植游戏的工作量的确和重做整款游戏没有区别，但是对于大部分习惯了传统手游付费模式的玩家来说是难以接受的。

2. 不稳定和帧数+蹩脚的操作=极差的游玩体验

游戏不好玩永远是销量表现不佳的原罪，除了游戏本身设计问题之外，手感与操作的优化也直接影响了一款游戏的游玩体验。iOS上移植版本的3A游戏表现就属于后者，这也是大部分从主机端移植到手机端的3A游戏所面临的问题。A17 Pro的性能相当强大，但是大部分3A级游戏的iOS版都会将画面和帧数锁定到一个较低的水准上，大部分移植版的帧率是30帧上下浮动，iOS版《生化危机7》的帧率甚至会波动到20帧出头，为的就是让手机的性能释放维持在一个中等水平，保证手机持续性能的输出，这并不是手机性能本身不足导致的。对于FOV较小的第一人称《生化危机7》移植版来说，30帧配上屏幕虚拟按键相对拖慢的画面与操作，长时间游玩下来真的是很容易引起人的眩晕感，游玩体验十分糟糕，大部分移植版的3A游戏都没法克服这个问题。

3. 苹果的储存空间是一笔不容忽视的额外的成本

众所周知，苹果产品的内存和硬盘在行业中属于比较昂贵的那一批，大部分Mac和iPhone用户会选择256G硬盘的版本。对于动辄50G的大型游戏来说，在Mac和iPhone珍贵的硬盘中安装大型游戏是一件非常奢侈的事情，这也在一定程度上妨碍了苹果阵营游戏生态的构建。

写在最后

在苹果发动“钞能力”解决了iOS、iPadOS以及MacOS无游戏可玩的尴尬处境之后，如何让玩家“玩的舒服”成为了苹果下一个要解决的难题。对于iPhone来说，孱弱的散热能力严重限制了处理器的性能发挥和3A游戏在移动端的画面表现。对于Mac来说，过于昂贵的存储价格让大多数用户无法一步到位选择2TB硬盘的版本，不能自如地安装大型游戏。

因此目前来说，在苹果手机上运行3A游戏，更多是为了营销服务，想在苹果手机上畅玩大型3A游戏，前路漫漫。