安卓手机的体验超越 iPhone 了吗？理性讨论，答案让人很无奈

【天极网手机频道】安卓手机的体验超越 iPhone 了吗？首先，这是一个极具争议的问题，使用安卓手机的用户肯定会说已经超越了，但果粉又会认为，iPhone在某些方面的体验远不是安卓手机能比的。因此，只能这个问题说没有确切的答案。

当然，从公平的角度出发，安卓手机和苹果手机应该是各有所长。我们先来说大家认为的安卓手机超越 iPhone的体验有哪些。首当其冲的必然是信号问题，iPhone信号差是出了名的，虽说一直有在解决，但效果并不显著，安卓这边却做做越好，就比如华为P60系列就搭载了灵犀通信技术方案，采用全新天线技术、多模低辐射天线，使得低频段信号增强2dB+，中高频段信号增强超强信号1.5dB+，时刻为用户提供通畅的信号体验。

其次便是充电速度，不得不说，近两年安卓阵营的快速速度实在太卷了，目前国内手机最高快速充电率已达到240W，甚至还有300W快速充电也加速量产，但反观苹果，最大快速充电不到30W。再就是影像能力，潜望长焦安卓旗舰已经用了好多年，今年OPPO和华为又在暗光长焦上发力，在机上各种算法、联名、影调……整个影像能力绝了，对比之下，iPhone真就“扫个码”。可见，在拍照体验上苹果已被安卓彻底甩开，而且各家安卓厂商的拍照还各有千秋。当然，苹果在视频拍摄上优势还在，这一点还是值得肯定的。

以上可能是大家觉得安卓手机超越iPhone的方面，但性能和系统依然是iPhone最大的优势，安卓手机至今都无法超越，不然买iPhone的也不会那么多。iOS不光流畅还安全，这是因为IOS系统是一套绝对封闭的系统，从系统底层代码逻辑到应用层完全都在苹果的控制之中，IOS源码不会对外公布，并且，苹果还会使用多种加密模式来对自己的源码进行加密，想要破解IOS的难度非常高。所以，在iPhone上你几乎看不到什么广告，也正是因为系统的干净和纯粹，即便长时间使用也不会出现卡顿。

至于iPhone的性能不用我多说吧，一直都是手机行业最顶级的存在，即将在iPhone15系列上首发A17芯片，基于台积电3mm制程打造，恐怕又要领先安卓好几年了。

所以说，跑得快不一定赢，不跌跟头才是成功，面对安卓厂商的240W有线快充、高刷屏普及以及大内存的强压，苹果始终镇定自若。而“挤牙膏”也不是黔驴技穷，只因为它本身就在最高处，更绝的是，就算苹果挤牙膏，后面也跟一堆要买iPhone的人。

总而言之，安卓旗舰确实在某些方面逐渐超越iPhone，苹果则凭借iOS和A系列芯片两大优势在一旁不慌不忙的挤牙膏。可怕的是，iPhone从不缺人买，安卓却总在推出各种新功能来引起消费者注意。