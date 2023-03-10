苹果屏下Face ID技术推迟？最早或于2025年登上iPhone 17 Pro！

【天极网手机频道】早前有报告称，明年的iPhone 16 Pro系列将会采用屏下Face ID。最新消息表明，苹果确实致力于将iPhone的Face ID转移到显示屏下并且重新启用Touch ID，但并非是原计划的2024年。

据首席分析师罗斯表示，苹果因技术原因不得不推迟这一技术，比原计划要晚上一年。这也意味着这项屏幕下Face ID技术将无缘iPhone 16 Pro系列，而是要等到2025年才会登上iPhone 17 Pro系列。在谈到具体原因时，罗斯认为延迟的主要原因是传感器方面出现了问题。

早在去年，就有业内人士表示，苹果极有可能在2024年发布的iPhone 16 Pro系列中配备屏幕下Face ID技术，随后将在2026年的iPhone 18 Pro系列机型中采用屏幕下Face ID和屏幕下前置摄像头。这意味着，在iPhone 14 Pro系列中刚刚登场的药丸屏，极有可能仅仅维持两代就换成前置打孔屏，而在两年之后将实现屏幕无开孔设计。这也是目前手机厂商都在追求的正面设计，不过对于苹果而言，想要做成完全的全面屏所要面临的挑战远高于一众安卓机型。

由于如今安卓厂商普遍采用屏幕下指纹识别的方式，因此前面板仅有一个前置摄像头开孔。在这种情况下，目前已经有部分安卓机型实现了屏幕下摄像头技术。不过由于这项技术仍处于早期阶段，并没有大范围铺开。其中最主要的原因就是，由于前置摄像头隐藏至屏幕下，想要清楚成像，就需要降低摄像头区域分辨率，所以在仔细观察的情况下，能够明显区分出屏幕下摄像头区域和其他区域的显示差异。

此外，屏幕下摄像头虽然成功做到了屏幕下，但是在摄像头前总归有着像素点的影响，因此采用屏幕下摄像头的机型，通常前置镜头只是能看，距离好看仍需要长久的迭代。对于安卓机型而言，前面板开孔仅有摄像头大小，而对于苹果而言，想要在如此大面积采用屏幕下设计，势必会导致分辨率存在差异的区域变大，对于用户来说割裂感就愈发严重。

或许正因如此，苹果才会先采用屏幕下Face ID的形式。屏幕下Face ID并不需要拍摄出质感极佳的照片，只负责点阵投射相关识别点，在进行人脸识别解锁，所以在技术方面不存在太大问题。根据国外的一份报告称，考虑到目前智能手机生产工艺现状，苹果在确保外部光线能够穿透显示屏并进入TrueDepth摄像头所需要的技术并没有太大困难。

据报道，“从显示屏的角度来看，屏下Face ID与三星显示器正在应用于三星电子的可折叠手机Galaxy Z Fold系列的UPC(屏下摄像头)的原理相同。UPC也是在显示屏下安装一个前置摄像头模块，因此在不使用摄像头功能时，摄像头镜头孔是不可见的。目前，为了实现UPC，相机模块的规格只能在400万像素的水平上。这是因为UPC空间必须被划分，以便部分支持显示屏功能，另一部分通过接收外部光线来支持相机功能，如今高档智能手机的前置摄像头规格远远超过1000万像素。”

从目前的技术发展来看，苹果在实现屏幕下Face ID技术之后，屏幕下的Touch ID也将随之而来。不同于安卓机型中屏下指纹的方案，苹果的Touch ID并非只是用于解锁或是其他隐私安全功能上，苹果认为，目前Face ID在安全性上遥遥领先于屏下指纹识别。屏下Touch ID除了能够用于解锁之外，还能凭借苹果正在研发的一种结合“短波红外线+光学系统”等技术的新系统，用于血氧饱和度和脉搏生物信息检测，甚至可以判断用户是否戴了手套以及手指是干是湿。

对于一直在健康领域深耕的苹果而言，屏下Touch ID的出现一方面补齐了苹果的健康版图，另一方面也能在此基础上实现更多硬件层面的生物识别功能。不过也有用户质疑，一台iPhone上配备两种生物解锁方式是否有必要，在进入疫情时代之后，我想这种质疑会在iPhone用户佩戴口罩后迎刃而解。