先睹为快――苹果官网更新iOS18等多个系统的功能预览

【天极网手机频道】在前段时间上的WWDC24,苹果向全世界展示了Apple Intelligence，结合用户个人情况发挥生成式模型的强大功用，提供有助益且相关的智能化功能，同时多种新版操作系统也带来了重大更新。近日，苹果在在官网更新了iOS 18、iPad OS 18、watchOS 11、macOS Sequoia和visionOS 2的功能预览，让我们一起先睹为快关于iOS18。

图片来源：苹果官网

iOS 18 真的很你

主屏幕任由你做主。在iOS 18中支持更加个性化的主题，在深色模式中，可以调节图标的颜色，并支持APP图标和小组件的尺寸调节。

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控制中心大升级。在新版的控制中心中，苹果重新设计了图标，并且设置了多组控制项，基础控制中心、音乐控制栏、智能家居控制栏，甚至在锁屏界面也可以添加自定义的控制功能，一定程度可以提高用户的操作效率。

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同样支持用户自定义调节图标的大小，并且除了基础的功能按钮，用户可以从APP中的常用功能添加在控制选项内，利于用户操作。

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井然有序的图库

精选集可自动将图库按照“最近日期”、“旅程”和“人物与宠物”等主题进行分类整理，固定精选集还能让你快速访问自己最看重的精选集或相簿。照片网格视图中向右轻扫，就会发现新的轮播功能。它会将你的佳作变成海报般的精美画面，看起来更惊艳。而且每天还会换组照片上新，乐趣和惊喜不间断。

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更强大的隐私功能

在他人使用iPhone的过程中，苹果通过FaceID 的功能检测，为机主开启隐私保护，保障用户敏感APP和其中的信息。

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字里行间新玩法的信息

在 iMessage 信息中，不但可以将文字设为粗体或斜体，添加下划线和删除线，还能在任意字母、词汇、短语或表情符号上应用好玩的动画效果。以及更新了“稍后发送”和“可收发RCS短信”功能，为不同需求的用户提供更丰富的功能。

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自动分门别类的邮箱

在新版本的邮箱功能中，分自动通过将邮件整理为Primary、Transaction、Updates、Promotions四大类，分别是主要、交易、资讯简报、折扣优惠。

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Safari 浏览器

Safari 浏览器可自动检测页面上的相关信息，并在你浏览时将其筛选出来。要点精选功能可以展示各种实用信息，比如快速链接，供你进一步了解页面中的人物、音乐、电影和电视节目。

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游戏模式

苹果终于带来了游戏模式，开启该功能后，会限制后台的其它活动，长时间的游戏维持稳定的帧率，并且如果使用AirPods和游戏手柄的延迟也将得到降低。

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硬件适配方面

在与AirPods 的适配上，支持摇头或者点头与Siri交互，在某些特定场景下将发挥一定作用，行或者不行不用只言片语。

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AirPods Pro则带来了新的语音通话功能和空间音频。通过先进的计算音频技术，即使在大风天或噪音嘈杂的地方，通话声音也清晰悦耳;在听音乐、看大片的过程中，带来身临其境的沉寂式体验，甚至在游戏时，苹果也带来和空间音频，这是一个值得期待的功能。

备忘录

功能带来更实用的功能。在备忘录中录制音频，可转为实时音频听写文本。它既能搜得到，也能和其他注释、核对清单或文档进行整合;并且支持输入表达式，打完答案立见。

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手记APP

新的系统级软件――手记。手记 app 中可加入你的心理状态，写手记所花的时间还能自动计入健康 app 里的正念分钟数。连续记了多少天，已经写了多少篇，都在哪几天搞创作，各种有趣的数据全帮你统计出来，轻松掌控手记的目标进度。此外，手记可分类，查找过往记录更轻松，利用搜索功能还可以精准找到你所要。

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家庭APP

新的系统级APP――家庭。可为访客设定权限，管理他们进入你家的方式和时间。你可以指定时间段，开放指定车库门、警报系统及门锁的使用权限。只要 iPhone 在随身的包里或口袋里，或是戴着 Apple Watch，一走近房门锁就开了，就像有魔法。

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总结

苹果此次的iOS18的更新预览可以看到包含UI界面和软件层面的更新升级，除此之外，更是带来了多款系统级应用，一起期待公测版的信息吧。