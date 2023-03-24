华为P60、Mate X3系列维修费曝光，最高5199元，千万别手抖！

【天极网手机频道】3月23日，华为P60、Mate X3系列手机轮番亮相，发布当晚就开启了预售。据称，预售场面相当火爆，两款新机预售开启不久就被抢光，基本上架还没几分钟就没货了。在此，要恭喜抢到的首发的小伙伴了，但同时也想提醒大家，拿到新机后一定要多加小心，因为一个手滑导致的维修费用可能够买一部iPhone 14!

今日消息，有博主爆出了P60系列和Mate X3的官方维修费用，看起来并不是很便宜，所以大家如果买了还是要爱惜使用。具体来看，P60系列的屏幕组件最低是1476元起，最高达到1879元;主板部分，以512GB版本为例，是3049~4599元不等;电池部分则为209元和359元两个档次，其余部分有几十到几百的价位。

也就是说，假设你购买的华为P60系列，出现主板损坏的情况，维修起来就相当掏钱换了一部新手机。

至于华为Mate X3系列的维修费用就更高了，光是屏幕组件就达到了4998元，不过，想到毕竟这是折叠屏，成本贵也是很接受的。换电池、主板的费用上，华为Mate X3分别是259元和5199元，这个价格差不多够买一部iPhone 14，其他方面则基本跟P60系列差不多。

简言之，华为P60系列和Mate X3的整机维修费用确实不低，全部零部件换下来，完全够买一款新手机了。但也充分说明，华为P60、Mate X3系列手机在用料上是极致追求高品质的。据了解，高端旗舰的内部元器件很多都是厂商专门定制回来的，甚至是一款手机专属的，所以贵有贵的道理。

说完华为P60系列和Mate X3的维修价格，我们再来谈一谈这两款新机的售价。华为P60售价4488元起，华为Mate X3售价15999元，对于这个价格不少网友表示“定价很高调”，但经过对比维修价格来看，是不是又觉得华为P60、Mate X3系列的定价还挺良心，性价比也是非常不错。

总而言之，抢到华为P60系列和Mate X3首发的小伙伴，又或者准备入手这两款新机的朋友们，拿到手机后还是小心点为好，毕竟维修成本不便宜，假如你是手残党的话，更靠谱的办法还是买个碎屏险或者意外险!