三星Galaxy Z Fold5上手体验：一款追求平衡的折叠旗舰

【天极网手机频道】前段时间，三星正式发布了第五代折叠屏手机Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Flip5，除了核心配置的迭代升级外，还带来了全新的设计以及新一代的超闭合精工铰链，升级还是不少的。最近正好参加了新品的品鉴会，详细的体验了两款产品，今天主要和大家分享一下Galaxy Z Fold5的一些使用感受。

乍一看Galaxy Z Fold5的外观和前代没有太明显的变化，主要是一些细节上的调整，总结下来其实就是它变了，但不多。背面依然是磨砂玻璃，手感蛮细腻的，而且不沾指纹。还是直角中框，装甲铝的材质，看起来和物理上都比较硬朗。

这里有些小小的变化，摄像头比前代凸起的多了那么一点点点，而且闪光灯的位置发生了变化，从前代的镜头下方，挪到了右侧单独放置，我个人觉得观感上更和谐了点。

比较明显的一个变化就是，这次Galaxy Z Fold5这次采用了全新的双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链，一方面是强化了抗冲击能力，另一方面就是折叠后的缝隙更小了，几乎可以实现无缝折叠。这里有个小细节，在折叠状态下，对着光往缝隙里看的话，可以看到柔性屏幕在里面呈现一个“水滴”的形态，能够缓解闭合状态下折痕的问题。

机身的厚度降低了2.4mm，来到了13.4mm，在目前的折叠屏产品中算不上薄，机身重量减到了253g，对于一个常年用旗舰旗舰机(带保护壳250g+)的用户来说，并没有非常重的感觉。当然，如果你之前经常用200g以下的轻薄产品，那这个重量说实话还是会明显感觉出来的，我建议大家去实体店自己感受下。

另外就是实现无缝折叠后，机身不像之前那样两侧厚度不统一了，所以握持的手感变得更好了一些。

Galaxy Z Fold5配备了一块6.2英寸2316*904第二代动态AMOLED外屏，三星的屏幕素质一直都是没啥说的，还支持48-120Hz自适应刷新率，这次亮度提升到了1750尼特，观感还是很不错的。屏幕比例和前代一样还是23.1:9，对比一般手机看起来会更加的修长，使用起来还是没啥问题的，在不展开的情况下能满足用户的需求。

这里多说几句，作为折叠屏的先行者，Galaxy Z Fold系列的外屏经过了多代打磨，从最开始的一块4.6英寸小屏，到后来6.2英寸的25:9长条屏，再到现在这块比较修长屏幕，其实反应出来了一个问题，最开始可能只是想让外屏起到一个辅助作用，能满足简单的需求就可以了，核心是展开后的大屏，但实际上很多使用场景中，大家更想像用直板机那样用折叠屏，所以外屏其实和内屏一样重要，所以后面的产品都在不断优化外屏。而其它厂商也都注意到了这一点，都很注重外屏的体验，尽可能接近直板机，让它无论是折叠还是展开都是一部合格的手机。

全新的铰链给我的感觉是阻尼感更加线性了，无论是展开、闭合还是调节开合角度都非常顺滑。

展开后是一块7.6英寸的2176 x 1812第二代动态 AMOLED内屏，支持1-120Hz自适应刷新率，峰值亮度同样为1750尼特，同样有着非常不错的观感。

当然，很多小伙伴肯定想知道折痕怎么样，其实如果正面看的话，并没有非常的明显，但到不了可以忽略的程度，在我们看视频的时候会造成一定的割裂感，这点是无法避免的。

这个折痕属于没那么深，但会比较宽，摸起来的话会很明显，不过那块确实不是操作的高频区域。总体比前代要好点，我是能够可以接受的，毕竟在折痕这方面，我的阈值是比较高的，因为现阶段它就是无法避免的，不对使用造成太大影响就好。当然，能否接受这个折痕主要还是取决于个人的主观感受，我的描述只是给大家一个预期，我强烈建议去实体店上手摸一摸。

最后聊聊体验，首先就是立式交互，最常用的就是拍照了，上半部分是取景框，下半部分是拍摄完的照片预览和各种功能按钮，无需支架就能把手机当做一个固定机位，并且可以根据需求调整铰链的角度，很方便。除此之外，像一些视频APP也可以在这种状态下使用，上半部分显示视频内容，下半则是触控交互区域，省去了手机支架。

然后是分屏，如果我没记错，三星应该是在这代才加入的上下分屏，这样便可以实现上半部分看视频，下半部分刷刷文章啥的。其实左右分屏也可以，但那样视频画面会很小。

而且，在立式交互状态下，这个分屏同样是可以用的，可以放在桌子上，边看视频边刷内容啦。

依靠着折叠屏的特性，我们可以使用后置镜头进行自拍，效果要比前置镜头好一些。

还有就是底部的任务栏，三星在Galaxy Z Fold4上加入了这个功能，布局很像PC，这一代则将显示最近开启的应用程序数量增至四个，方便我们在多个程序之间进行切换，想打开一些新程序同样能通过这个任务栏，目的就是提升操作的效率。

另外，相比于其它品牌的产品，Galaxy Z Fold5还有个独特的特性，那就是支持S Pen，超大屏配笔的交互体验目前三星还是独一家，可惜现场没有笔可以实际体验下。

写在最后

由于时间和场地的原因，硬件性能和影像就没进行测试了，不过毕竟定制版骁龙8 Gen2，日常使用和玩玩游戏应该没啥问题，拍照的话硬件参数对标Galaxy S23，水准上应该差不多，算不上顶级旗舰，但肯定不差。

而透过全新的Galaxy Z Fold5，我觉得三星在打造折叠屏产品上不断追求着一种平衡，遵循着在产品稳固提升的同时，不在其它方面做牺牲的原则，保持着自己的节奏，无论软件还是硬件层面都在一步步的进行优化，有些东西可能并不是它不能做到，而是不想因为新的升级而丢掉原本的优势。