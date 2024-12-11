OPPO Reno13系列：能和iPhone互传的“照相机”是一款好的安卓机！

【天极网手机频道】错过了双11大好“机惠”的同学们，“双12”这不就来了吗!除了10月份那一轮旗舰机battle之外，11月份不少主流新机也陆续上市发售了。OPPO也赶上了年末班车，发布了一款能与iPhone互通互传的超美小直屏手机 Reno13系列，这款手机除了在影像上升级之外，AI和跨系统都非常值得夸。

OPPO Reno13系列全新一代AI高清实况照片功能为用户提供了更加清晰、生动的动态影像体验，新增了EIS防抖支持,在优化动态影像流畅性的同时有效减少画面掉帧,确保画质的稳定性和清晰度。同时,用户还可以通过任意帧的重选功能，配合ProXDR技术,重选帧画质在去除运动模糊后能呈现高清视觉效果。除此之外，AI高清实况照片还新增柔光拍照模式,提供朦胧、柔美、梦幻三种风格化选择，通过光线的形状与流动为人物摄影增添更多氛围感。此外，结合CC、NC和Pro Neg.Hi等经典胶片滤镜，动态影像与胶片风格得以完美叠加,氛围感这不是拉满了吗。

OPPO Reno13系列在LivePhoto功能上实现了跨越式升级，不仅支持2K高清LivePhoto，还首次实现与 iPhone LivePhoto的互传、互显与互编功能，用户还可以将LivePhoto作品分享到小红书、微博、抖音等平台，甚至支持多个App的编辑与分享，而且Reno13系列还支持OPPO AI影像算法，支持AI超清像素、AI去拖影、AI去反光功能，“废片”也能成为发朋友圈的美照，这会iPhone用户已经羡慕上了。

作为年轻用户的时尚表达，Reno13系列金属中框与一体冷雕玻璃设计在轻薄机身上实现质感升级，极窄四等边设计让视觉效果更和谐美观。IP69 防尘防水功能搭配内置排水设计，水下拍摄也无所畏惧。正面配备1.5K高亮护眼屏，最高支持120Hz刷新率，更搭载OPPO五大明眸护眼技术，时刻呵护用眼健康。

全系主打配色“蝶蝶紫”不是单纯的紫色基调，通过蝶影光刻工艺将蝴蝶羽翼定格在机身上，在光线下的不同角度看蝴蝶翅膀在随光影变化，谁看谁不迷糊。

Reno13系列在轻薄机身之下内置了超大电池保证续航能力，其中OPPO Reno13配备5600mAh+80W超级闪充组合;OPPO Reno13 Pro配备5800mAh+80W超级闪充+50W无线闪充组合。同时，OPPO还通过先进的硬件与软件协同优化技术，实现了对电池电量的精准管理和控制，进一步提升了手机的续航表现。

Reno13系列配备了天玑8350旗舰芯，性能强劲且功耗更低，配合体温级散热系统、全局智能控温算法等，使得手机在长时间游戏或高负荷运行下依然能够保持稳定的性能输出和温度控制。此外，Reno13系列全系标配LPDDR5X运存，不仅带来更高的传输速度，同时拥有更低的能耗表现。Reno13系列还搭载了独家定制的自研抢网芯片X1，并且通过了国家无线电监测中心五星认证以及腾达实验室认证，就算在地铁里照样打游戏刷视频。

能和iPhone互传的“照相机”是一款好的安卓机!OPPO Reno13系列从潮流设计到影像创新，不仅满足了年轻人对外观美学的极致追求，更在影像、性能与生态体验上做到了全面升级，是一款真正懂年轻人需要什么的好手机。