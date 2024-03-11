为什么只有苹果产品支持原神原生120帧？

【天极网手机频道】不知道有多少小伙伴和我一样是一位忠实的米哈游玩家。要论让米哈游达到巅峰的游戏，那要属原神!但我一直有一个疑问在心中，为什么所有的安卓设备，无论你用的什么芯片、什么系统都不支持原神原生120帧!但所有支持高刷的iPhone和iPad却支持原神120帧。要注意，这里的120帧，并不是插帧实现而是原生120帧。

这可能与米哈游针对不同平台进行了优化有关。安卓设备种类繁多，硬件和软件差异较大，因此可能需要进行更多的适配工作来确保120帧的流畅运行。而iOS设备相对统一，硬件和软件兼容性更好，因此更容易实现120帧的支持。

此外，米哈游可能还在一定程度上受到了性能和功耗的制约。120帧的运行需要较高的硬件性能和功耗支持，而部分安卓设备可能无法满足这一要求。相比之下，iOS设备在性能和功耗方面具有更好的平衡，因此更容易支持120帧。

然而，米哈游正努力优化游戏性能，以适应更多设备。他们通过改进游戏引擎、降低硬件需求和提高运行效率，使更多玩家能体验120帧的流畅游戏。同时，与硬件厂商合作，提升设备性能，使游戏在安卓设备上也能流畅运行。米哈游将持续关注硬件发展，优化游戏，让更多玩家享受高帧率游戏。

在事关游戏性能的芯片来说， iPhone和iPad的A系列处理器在性能上具有一定优势。然而，在高端市场，Android平台的骁龙和Exynos处理器在某些方面与A系列处理器相当，甚至可能超越。这些处理器在图形处理、能耗和核心数量上有所突破，为用户带来更出色的游戏体验。

尽管如此，苹果的A系列处理器在游戏优化方面具有优势，如更稳定的帧率和更低的延迟。此外，iOS系统对游戏的支持更好，提供了更丰富的游戏选择和更流畅的游戏体验。

原神在iOS上的优化包括图形渲染、内存管理和性能调度，确保流畅度和稳定性。与苹果合作意味着120帧模式将获更多支持，如技术资源和市场推广。此外，原神在iOS上的成功可能促使其他手机厂商跟进，推动120帧模式在移动游戏领域的普及，提升玩家体验。总的来说，原神与苹果的合作及优化为移动游戏树立了新标杆，未来120帧模式有望成为行业标准，为玩家带来更流畅的游戏体验。

但苹果手机也有一个致命的问题，就是散热规格远远不如安卓手机。那么这时我心中又有疑惑了!因为我是经常用苹果的Pro手机机型来玩原神的，虽然可以开启120帧，但帧数是没有办法达到120的，米哈游给苹果设备开这个120帧的权限又有什么含义呢？

当我仔细想想后，关于我提到的原神，虽然苹果设备的帧数无法达到120，但开启120帧模式仍然有一定的意义。首先，它可以让你在游戏中获得更流畅的体验，获得超过60帧数的游戏体验还是可以的，尤其是在某些比较简单的场景下，帧数(可以达到100左右)的提高可以明显感觉到画面的改善。其次，开启120帧模式可以让游戏开发者更好地优化游戏性能，以便在更高的帧率下运行。

最后，我衷心希望米哈游能够与更多的安卓厂商建立合作关系，共同努力在国产安卓手机上也能呈现米哈游旗下的高帧率游戏体验。这样一来，不仅能够让更多的人享受到米哈游的精彩游戏，还能进一步提升米哈游在业界的知名度和影响力。我相信，通过大家的共同努力，米哈游的游戏将会在全球范围内取得更大的成功。