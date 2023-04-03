iPhone 15 Pro系列固态按钮升级，或将支持调节灵敏度

【天极网手机频道】早前业内人士爆料iPhone 15系列的原先的侧边传统分离式物理按压机械设计(实体按钮)将会被固态按键所代替，并连接触觉引擎 (Taptic Engine)产生震动回馈，让用户感觉有按压实体键。当时有许多网友表示可能会不适应，甚至带上手机壳之后会影响操作。虽然知道官方肯定不会在发布会之前透露任何消息，但网上的爆料也并非空穴来风。

近日一组最新的关于iPhone 15 Pro系列的CAD设计图曝光也证实了这个爆料，侧边依旧会有按钮外形，但不会像实体键一样能按下去，只能通过调动Taptic Engine线性马达来模拟实体按键的反馈。

对于这个设计大家都会考虑到未来套上手机壳之后会不会影响操作，有消息人士透露iOS 17将在设置中加入一个新的切换键，使用户能够自定义按钮的灵敏度，以适应这些不同的使用场景。据悉这个功能与 Apple Watch Ultra 上的按键一样，用户可根据自己的需求自定义一些操作。加上手机壳制造厂商通常会在发布会之前收到关于苹果iPhone新机的设计细节，会让厂商们对按钮位置以及其他需要改变的地方进行调整。

之前Taptic Engine固态按键控制器IC的独家供应商Cirrus Logic 表示，如果用户对这种新设计反应良好，未来可能会在其他高端型号的产品系列中采用。这意味着未来的iPhone可能都将采用这样的设计。

以往大家都依赖固态钮左右两侧感压方式来调整音量，不过iPhone 15 Pro系列还新增了一个固态音量键以取代静音开关，除了调整音量之外，还会加入不少手势操作与新功能，例如通过音量键上下滑动来控制声音、固态键音量调整速度反应更快、音量键调整快慢取决按压力道等等，至于 iPhone 15 固态键在关机、开机和没电时都能够正常触发，并不会受到任何影响。

其他方面，iPhone 15系列外观终于回归圆润造型，配色上也新增了深红色、深粉色和浅蓝色，再加上经典配色金色、深空灰色和银色，大家的选择性还是挺多的。入门款机型iPhone 15和iPhone 15 Plus搭载的是iPhone 14 Pro同款的A16芯片;而iPhone 15 Pro系列则进一步升级为全新一代的A17芯片，A17芯片将采用5纳米工艺制造，拥有更高的性能和更低的功耗，两者在性能上会有明显差距。影像方面iPhone 15全系终于都用上了4800万像素主摄，区别就在于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max搭载了潜望式长焦镜头，虽然因为潜望镜头的缘故让iPhone 15 Pro系列的机身厚度增加了5%，不过iPhone 15 Pro Max 的摄像头凸起要比大家之前预期的要小，似乎还是可以接受的，至于要不要带手机壳让手机保持平稳，就看大家自己选择。

按照以往惯例，iPhone 15全系会在秋季发布，至于价格上大概率是会上涨的，不过新系列怎么看都会比iPhone 14系列升级多一些，如果没有买iPhone 14系列的可以期待一下iPhone 15。