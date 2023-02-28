ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

ÐÂ¿îmoto RazrÆØ¹â£º³¬´óÍâÆÁºÜÎü¾¦£¬ÓÐÍû6ÔÂµÇ³¡

2023-02-28 11:56:52 ×÷Õß£º¾°²©½¡

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿ËäÈ»ÕûÌåÊÖ»úÊÐ³¡ÔÚÈ¥Äê·Ç³£µÍÃÔ£¬µ«ÔÚÕÛµþÆÁÕâ¸öÏ¸·ÖÁìÓòÄÚÈ´ÊµÏÖÁËÄæÊÆÔö³¤£¬²»ÉÙ³§ÉÌ¶¼¼ÓÂë²¼¾ÖÕâÆ¬ÊÐ³¡£¬¶øÉÏÏÂÕÛµþÆÁÊÖ»úÆ¾½è×Å¾«ÇÉÍâ¹ÛºÍ½ÏµÍµÄÊÛ¼Û³ÉÎªÁË³§ÉÌºÍÏû·ÑÕßµÄÐÂ³è¡£×÷ÎªºÜÔçÈë¾ÖÕÛµþÆÁµÄ³§ÉÌÖ®Ò»£¬Ä¦ÍÐÂÞÀ­ÒÑ¾­ÍÆ³öÁË¶à¿îÉÏÏÂÕÛµþÆÁµÄ²úÆ·£¬×î½ü¹ØÓÚËüÃÇÏÂ´ú²úÆ·µÄÒ»Ð©ÏûÏ¢±»ÆØ¹âÁË³öÀ´£¬Ëü½«¾ßÓÐ¸ü´óµÄÍâ²¿ÏÔÊ¾ÆÁºÍ¾«ÖÂµÄÉè¼Æ¡£

  Ç°¶ÎÊ±¼ä£¬ÖªÃûÆØÁÏÈË@Evan Blass·Å³öÁËmoto Razr 2023µÄÓªÏúÍ¼Æ¬£¬ËüµÄÍâÆÁ³ß´ç½«±äµÃ¸ü´ó£¬´ÓÍ¼Æ¬ÖÐ¿´ÉõÖÁÒª´óÓÚOPPO Find N2 FlipµÄ3.26Ó¢´ç£¬¶øÇ°´ú²úÆ·ÊÇ2.7Ó¢´ç£¬¸ü´óµÄÍâÆÁ½«ÎªËüÌá¹©¸ü¼Ó·á¸»µÄ½»»¥·½Ê½¡£ÁíÍâ£¬Ëü»¹»áÓÐ¸üÕ­µÄÆÁÄ»±ß¿ò¡£@Evan BlassÒ²±íÊ¾£¬ËäÈ»Ä¦ÍÐÂÞÀ­Ã»ÓÐÔÚÕýÔÚ¾ÙÐÐµÄMWC 2023ÉÏ·¢²¼Õâ¿î²úÆ·£¬µ«¾àÀëËüµÄµÇ³¡Ò²²»»áºÜÔ¶£¬ºÜ¿ÉÄÜ±ÈÇ°´ú²úÆ·ÔçÁ½¸öÔÂ£¬×î¿ì¿ÉÄÜ¾ÍÔÚ6ÔÂ·Ý¡£ÎÒ¾õµÃÔçÒ»Ð©·¢²¼ÊÇ¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ£¬ÕýºÃ¿ÉÒÔ±Ü¿ªÈýÐÇ£¬ÇÀÒ»¸öÏÈÊÖ¡£

  ³ýÁË¸ü´óµÄÍâÆÁÍâ£¬moto Razr 2023Ô¤¼Æ»á´îÔØ×îÐÂµÄæçÁú8 Gen2Æì½¢´¦ÀíÆ÷£¬±Ï¾¹Ç°´úÊ¹ÓÃÁËæçÁú8+ Gen1£¬ÖÁÓÚÆäËü·½ÃæºÜ¿ÉÄÜ»á¼ÌÐø¼Ó´óµç³ØµÄÈÝÁ¿ºÍÌáÉýÓ°ÏñÄÜÁ¦¡£

  ÎÒ¸öÈË¾õµÃ£¬moto Razr 2023»¹ÓÐÒ»µãºÜÖµµÃÆÚ´ýµÄ¾ÍÊÇÊÛ¼Û£¬Ç°´ú²úÆ·5999ÔªÆðµÄ¼Û¸ñÈÃËü³ÉÎªÁËµ±Ê±×î±ãÒËµÄÒ»¿îÕÛµþÆÁÊÖ»ú£¬ºÍÆÕÍ¨µÄ¶¥¼¶Æì½¢²úÆ·»ù±¾²î²»¶à£¬¶ÔÓÚÏëÒª³¢ÏÊµÄÏû·ÑÕßÀ´ËµÊÇºÜ²»´íµÄÒ»¸öÑ¡Ôñ£¬¶øÐÂÆ·´ó¸ÅÂÊ»¹ÊÇ»áÑÓÐøÕâÖÖ¶¨¼Û²ßÂÔ£¬ÓÐ×Å½ÏÎª²»´íµÄÐÔ¼Û±È¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

¾°²©½¡

×îÐÂ×ÊÑ¶

OPPO Find N2ÏµÁÐÁÁÏàMWC2023

ÈÈÃÅÊÓÆµ

ÈÙÒ«Magic5 ÏµÁÐÉÏÊÖÌåÑé

ÐÂÆ·ÆÀ²â

°¢¶û·¨µ°AI´Êµä±ÊT20ÉÏÊÖÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼