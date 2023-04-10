史上最贵，iPhone15或将全系涨价，顶配有望卖2W元！

【天极网手机频道】今年将于9月份发布的iPhone15系列，可谓是吸足大家眼球。因为从最新爆料来看，苹果不仅将在iPhone15系列的设计与配置方面进行大改，继续“隔代大更新”的惯例，并且价格方面也会大幅上涨，媒体曝光称将成为有史以来最贵的iPhone。

这其中，iPhone15 Ultra的售价或将接近2万元。当下，“Ultra”逐渐成为各大手机厂商旗下最尖端旗舰产品的命名方式，例如小米12s Ultra、三星Galaxy S23 Ultra等等，苹果也计划将iPhone15 Pro Max更名为iPhone15 Ultra，在做工、配置、售价等方面与Pro拉开差距，冲击更贵的高端市场，增强“奢侈品”属性。

那么，iPhone15 Ultra有哪些独一无二的新特性呢？

第一，机身采用钛合金边框。iPhone Pro和Pro Max机型向来采用铝合金边框，带来更精致的手感和观感。而15 Ultra将首发搭载更高级的钛合金材质，更加坚固，质感更加细腻，同时材质更轻。Apple Watch Ultra也正是采用了钛合金外壳，售价超过6000元。

第二，唯一搭载潜望式长焦镜头。iPhone在拍照能力上已经被安卓阵营所超越，后者凭借超大底主摄和潜望式长焦等硬件堆料，实现了画质和焦段领先。苹果官方也意识到了这一点，在iPhone15 Ultra身上将首次搭载潜望式长焦镜头，最高支持6倍光学变焦，弥补长焦端的落后。但有意思的是，它仅限在Ultra机型搭载，即便是iPhone15 Pro也不具备相同配置。

第三，取消实体侧键，改为虚拟固态按键。我们都熟悉，iPhone机身侧面有静音键和音量键，能够高效快捷的帮助我们实现功能操作。在iPhone15 Ultra身上，苹果将取消这两个实体按键，改为固态虚拟按键，然后通过马达振动模拟按键反馈。另外，它还将支持更多的手势操作，配合iOS17带来新惊喜。

在业界看来，苹果此举是为未来实现一体化无孔机身而进行探索，采用固态虚拟按键只是为了该目标所迈出的第一步。

第三，首发A17芯片和最强屏幕。iPhone15 Pro和Ultra都将首发搭载A17芯片，这是今年唯一一款基于台积电3nm工艺所打造的移动处理器，工程机单核跑分3986分，多核分数为8841分，相比A16处理器在单核方面提升近60%，多核提升43%，同时能耗更低，可谓是史诗级性能提升。

另外，iPhone15 Pro和Ultra也将采用三星显示最新的AMOLED屏幕基材，峰值亮度超过2000尼特，带来最出色的HDR和杜比视界显示，甚至比三星Galaxy S23 Ultra还要领先一代，因为后者采用的是S22u同款屏幕。

最后，自然就是iPhone15全系改用Type―C接口了。外媒表示，虽然改用了Type-C接口，但是iPhone15标准版依然仅支持30W快充和USB2.0传输协议，只有Pro和Ultra版本支持更高功率快充和USB3.1高速传输。

这么来看的话，iPhone15 Ultra确实在独特配置方面非常吸引人，以苹果往年的定价来看，如果是1TB大顶配存储版本，售价确实有可能接近2万元。只不过这么高的价格，到时候会不会有人买呢？