百万人次预订 首销秒售罄，麒麟鸿蒙完全体华为Mate X6引爆市场

【天极网手机频道】12月6日，华为Mate X6正式开售，售价12999元起。作为麒麟鸿蒙完全体，华为Mate X6自11月20日开启预订以来，便吸引了无数消费者的关注。据悉，截止到华为Mate品牌盛典当日，它便有超百万人次预订，展示了其强大的市场号召力。

而今，华为Mate X6正式拉开首销序幕，线上开售仅数秒的时间便宣告售罄，各大电商平台购物页面显示“暂时缺货”。与此同时，线下销售同样非常火爆，各大城市的华为官方门店门庭若市，前来抢购和体验的消费者早早排起了长龙，门店工作人员更是一刻不停地接待顾客、介绍产品、完成交付，种种迹象再次印证了华为Mate X6的火爆销售之势。

当然，产品热销的背后，是华为Mate X6在产品力上的全面突破。首先，华为Mate X6升级搭载了与华为Mate 70 Pro同款的麒麟9020芯片。这一芯片不仅在性能上迎来巨大跃迁，还带来了出色的功耗表现，能够显著提升日常用机的流畅度和续航表现。值得一提的是，近日有关部门发布声明称“美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片”。在这样的大背景下，华为Mate X6所搭载的麒麟9020芯片，以其自主研发的特性，无疑为消费者提供了安全可控的技术保障。

除了芯片的强劲表现，华为Mate X6还支持升级HarmonyOS NEXT，打造“麒麟鸿蒙完全体”，为用户献上原生精致、原生流畅、原生智能、原生互联、原生安全的高品质体验。尤其是得益于软硬端云协同的技术底座，华为Mate X6带来了系统级AI能力，进一步挖掘大屏潜力，无论是办公还是娱乐，华为Mate X6都能为用户带来更加智能化与人性化的体验升级。

不仅如此，华为Mate X6首创分布式玄武架构，重新设计折叠机主框和副框的零部件布局，从而使通信性能和散热表现得到了跨越式提升。据悉，在分布式玄武架构加持下，华为Mate X6的综合信号强度对比前代提升了60%，结合第二代灵犀通信技术，使得用户在高铁、地下车库等弱信号场景下，依然能享受稳定流畅的网络连接。

此外，得益于创新的热源分离设计，华为Mate X6还在散热性能上有了显著突破，即便在高负载任务下也能保持性能的稳定输出。让消费者告别了长时间使用时的机身过热问题，也让折叠屏产品的可靠性达到新的高度。

影像方面，华为Mate X6同样不乏创新黑科技。它搭载红枫原色影像系统，集成了多颗实力强大的摄像头，尤其是新增的红枫原色摄像头，通过150万多光谱通道设计，实现了120%色彩还原度提升。基于此，即使在复杂光线下也能保持真实色彩，有效避免出现偏色的现象。

综合来看，华为Mate X6以“麒麟鸿蒙完全体”之姿，集强劲性能、极致影像、智能体验于一体，可谓再次为折叠屏行业树立了新标杆，为用户提供了全方位的升级体验。值得一提的是，为回馈消费者，在首销期间购买华为Mate X6即可享受五大尊享服务，包括免费上门、到店VIP接待、2年4次屏幕保养贴膜，以及柔性屏主体更换服务等。此外，华为Mate X6典藏版的售价相比上一代还下调了1000元，这种高品质产品与贴心服务相结合的策略，无疑让华为Mate X6在市场上保有更强的竞争力。

12月6日，华为Mate X6正式开售，售价12999元起。作为麒麟鸿蒙完全体，华为Mate X6自11月20日开启预订以来，便吸引了无数消费者的关注。据悉，截止到华为Mate品牌盛典当日，它便有超百万人次预订，展示了其强大的市场号召力。

而今，华为Mate X6正式拉开首销序幕，线上开售仅数秒的时间便宣告售罄，各大电商平台购物页面显示“暂时缺货”。与此同时，线下销售同样非常火爆，各大城市的华为官方门店门庭若市，前来抢购和体验的消费者早早排起了长龙，门店工作人员更是一刻不停地接待顾客、介绍产品、完成交付，种种迹象再次印证了华为Mate X6的火爆销售之势。

当然，产品热销的背后，是华为Mate X6在产品力上的全面突破。首先，华为Mate X6升级搭载了与华为Mate 70 Pro同款的麒麟9020芯片。这一芯片不仅在性能上迎来巨大跃迁，还带来了出色的功耗表现，能够显著提升日常用机的流畅度和续航表现。值得一提的是，近日有关部门发布声明称“美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片”。在这样的大背景下，华为Mate X6所搭载的麒麟9020芯片，以其自主研发的特性，无疑为消费者提供了安全可控的技术保障。

除了芯片的强劲表现，华为Mate X6还支持升级HarmonyOS NEXT，打造“麒麟鸿蒙完全体”，为用户献上原生精致、原生流畅、原生智能、原生互联、原生安全的高品质体验。尤其是得益于软硬端云协同的技术底座，华为Mate X6带来了系统级AI能力，进一步挖掘大屏潜力，无论是办公还是娱乐，华为Mate X6都能为用户带来更加智能化与人性化的体验升级。

不仅如此，华为Mate X6首创分布式玄武架构，重新设计折叠机主框和副框的零部件布局，从而使通信性能和散热表现得到了跨越式提升。据悉，在分布式玄武架构加持下，华为Mate X6的综合信号强度对比前代提升了60%，结合第二代灵犀通信技术，使得用户在高铁、地下车库等弱信号场景下，依然能享受稳定流畅的网络连接。

此外，得益于创新的热源分离设计，华为Mate X6还在散热性能上有了显著突破，即便在高负载任务下也能保持性能的稳定输出。让消费者告别了长时间使用时的机身过热问题，也让折叠屏产品的可靠性达到新的高度。

影像方面，华为Mate X6同样不乏创新黑科技。它搭载红枫原色影像系统，集成了多颗实力强大的摄像头，尤其是新增的红枫原色摄像头，通过150万多光谱通道设计，实现了120%色彩还原度提升。基于此，即使在复杂光线下也能保持真实色彩，有效避免出现偏色的现象。

综合来看，华为Mate X6以“麒麟鸿蒙完全体”之姿，集强劲性能、极致影像、智能体验于一体，可谓再次为折叠屏行业树立了新标杆，为用户提供了全方位的升级体验。值得一提的是，为回馈消费者，在首销期间购买华为Mate X6即可享受五大尊享服务，包括免费上门、到店VIP接待、2年4次屏幕保养贴膜，以及柔性屏主体更换服务等。此外，华为Mate X6典藏版的售价相比上一代还下调了1000元，这种高品质产品与贴心服务相结合的策略，无疑让华为Mate X6在市场上保有更强的竞争力。