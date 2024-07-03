iPhone 16系列曝光汇总：Pro版屏幕更大边框更窄，影像系统再获升级？

【天极网手机频道】转眼间已经来到了2024的下半年，再过差不多两个多月的时间，全新一代的iPhone新机将会和广大消费者见面，随着时间的不断临近，相关的曝光消息也越来越多，今天就来和大家聊聊下一代iPhone将会迎来哪些升级和变化。

屏幕更大边框更窄的Pro版本

根据目前的消息，全新的iPhone 16标准版依然会延续前代的屏幕尺寸和19.5:9的屏幕比例，而iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max则会配备更大的屏幕，前者预计配备6.3英寸屏幕，而后者则会达到6.9英寸，成为史上最大的iPhone。而且这两款产品将会采用全新的19.6:9的屏幕比例，这也就意味着它会比目前的版本要细长一点点点点。

另外，除了更大的屏幕尺寸和更细长的比例外，iPhone 16系列的边框也将打破历史记录，做到行业最窄，其中Pro版本的黑边只有1.2mm，Pro Max的更是只有1.15mm，做到了全球最窄。这个变化吧，听起来确实很牛X，但实际上好像并没有啥用...

潜望式长焦更普及超广角升级

去年的时候，iPhone 15标准版终于是摆脱了1200万像素的主摄，升级到了4800万像素主摄，在影像这块有着不小的升级，而iPhone 16标准版本预计会沿用这一配置，配备4800万像素主摄+1200万像素超广角的组合。而iPhone 16 Pro这次的长焦镜头可能会升级为之前iPhone 15 Pro Max独享的潜望式长焦镜头，从而实现5倍的光学变焦。如果真如曝光所说的那样，确实是个好事，毕竟这样的话想要更好的影像配置且有不想要那么大的屏幕，就可以选择Pro版本了，不像前代只能选择Pro Max版本才可能有潜望式长焦镜头。

另外，还有消息称，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的超广角镜头也将迎来更新，从前代的1200万像素升级到4800万像素，和主摄进行搭配，拍摄出更好的空间视频，在Vision Pro上会有着更好的观看效果。

全系将引入全新拍摄按钮

在去年的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max上，将之前的静音拨片改为了全新的操作按钮，支持自定义功能，包含静音模式、专注模式、相机、手电筒等等。而在这代新品上，它们将加入一个全新的拍摄按钮，位于电源按键的下方，而且它并不是Pro版本独有的，而是全系所有型号都将支持。

据了解，这个按钮会具有压力感应功能，能够检测不同程度的压力从而实现不同的功能，比如轻按对焦，重按拍照，甚至还能调整焦距等。这一按钮的加入让iPhone在横向拍摄时，有一种像用相机拍照的感觉，这也算一种仪式感吧。

硬件常规迭代升级

一些核心的配置肯定会迎来常规的迭代升级，按照之前的传统，iPhone 16两款标准版会搭载前代上的A17仿生处理器，而Pro版本则会搭载A18 Pro，有着更为强大的AI算力。另外，据说这代产品将首次采用不锈钢电池外壳，电芯密度提升5-10%，从而有着更好的续航表现。

写在最后

从目前的曝光消息来看，iPhone 16系列的更新和升级应该不会太大，最值得期待可能是iPhone 16 Pro上的潜望镜头了，当然这也算苹果近些年的常规操作了，毕竟软件系统才是目前iPhone产品的“灵魂”所在。在前一阵举行的WWDC2024上，全新iOS 18带来了一些新功能，包括自定义APP图标、自定义控制中心、游戏模式、功能更丰富的相册等。当然，还有更加重要的Apple Intelligence，为设备提供强大的AI功能，能通过AI直接生成文字、图片、表情包，可以跨APP执行操作，还拥有个人情境感知等等，相比于硬件配置上的升级，这些应该更加值得期待一些。