手机只买大存储？为什么你不试试云空间服务

前言

相信很多用户都遇到过存储空间不足这个难题，如果不及时的去清理垃圾，可能都会影响手机的正常使用。智能手机诞生之初很多产品的存储空间都只有1GB甚至512MB，那时的用户可能做梦也想不到如今随便一个手机应用就需要几个GB的存储空间，除了手机应用安装包越来越多，用户对于高清视频、照片的需求也越来越强。以至于现在很多产品标配的存储空间都是128GB，当然也有一些特殊产品依旧保持着64GB存储空间的规格。

那么问题来了，就算如今很多厂商标配了128GB存储空间，但依旧有很多用户逃离不了存储空间不足的烦恼。比如小编在清理空间的时候，每次删除大型游戏软件都十分痛苦，总想着如果当初多花几百块钱买个大存储空间的手机就好了。人生没有后悔药，随后我发现了一个解决这个问题的好办法，使用厂商提供的云服务功能。

手机存储空间不够用

再说云服务功能之前，小编还是要和大家聊聊为什么你明明没有下载很多软件，却老是需要清理存储空间？就以小编身边的亲朋好友为例子，大多数用户手机存储空间都被应用数据和媒体文件占满了。应用数据就是我们熟知的应用程序安装包以及这个应用带来的缓存文件，这里的缓存文件包括了聊天记录、聊天图片、历史记录、游戏账号数据等等。媒体文件则是我们存储在手机里的word文档、PDF文件以及照片和视频。

想要缩小应用程序的大小用户是几乎不可能做到的，我们不断更新应用的最新版本，只会导致应用存储空间大小递增。哪有用户就说了，那我也可以频繁清理应用数据啊。这确实也是办法，但就拿微信为例子，微信大多数的应用数据都是我们日常的聊天记录，这样一个重要的日常交流、办公软件其中的数据是十分重要的，如果你频繁清理，谁知道哪天需要用到这些数据呢?所以说从应用程序下手是不现实的，那么我们只能从媒体文件这边突破。

云空间服务

小编的办法就是把除了应用程序之外的所有文件都传输到云空间服务里。就拿小编自己的手机为例子，大家可以看到我是256GB的存储空间,其中APP红色部分占据了存储空间的绝大部分，照片占据的空间几乎没有。这是因为我把照片、视频、文稿等等数据都上传到了云空间服务器了，所以照片这一块占据存储空间就没有。

那么云服务空间只能用来传输文件吗？以苹果的云空间服务为例子，我们所有的苹果设备都可以共用存储空间。比如我们在MacBook Pro上面的文件会自动存入云端，我们外出就算没有带电脑也可以用手机通过云服务功能提取到这个文件。此外，如果你的手机不小心丢失了，我们还可以通过云空间服务中的手机数据，把旧手机的应用数据直接转移到新手机上来，是不是很方便。

使用建议

当然方便的同时也是有代价的，一般来说各大手机厂商的免费云服务空间是5GB，这5GB肯定是不够用的。200GB存储空间的云服务价格大致都在20元一个月左右，如果用户认为这种便捷的存储数据方式适合你，那么开通云服务还是非常不错的，不仅节省手机空间，还可以在应急的情况下获得数据。而且对于目前不同存储空间版本的手机差价来说，两百多块一年相比动辄上千的存储版本差价(苹果产品为例子)，云服务空间还是有价格优势。

除了付费外，其实还有很多免费的云服务可以用，比如百度云盘、夸克云盘。如果你只是简单的保存一些照片、视频、通讯录的数据，这些应用程序确实也能解决。但下载速度各个厂商的应用肯定是没有官方云服务空间快的。并且第三方云服务空间和官方相比，前者在开启备份前都需要用户手动打开应用，这就比较麻烦了，如果你持续挂在后台备份，对手机的续航以及性能释放肯定有影响。

结语

其实云服务空间这个东西还是带给了我们很多便利，但万物有利就有弊。这个东西说到底我们还是把自己的隐私数据上传到了厂商服务器中，如果你是特别担心自己隐私数据泄露的用户那么还是在购买手机、电脑等等数码产品前就要选择大存储版本。如果你和我一样，觉得这些东西不关痛痒，云空间服务确实可以带给你很多便利的数据获取方式。这其中的取舍就看大家自己选择了!