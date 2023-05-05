骁龙 8 Gen2霸榜！4月份安兔兔安卓手机性能排行榜出炉

【天极网手机频道】手机应用软件APP功能的丰富化，尤其是大型手游全方位提升的需求，促使手机性能水准也在不断提升。其实，如今的大部分旗舰手机，汇聚了来自行业内顶尖的配置与技术，各方面表现都相当出色，基本都属于全能机型，性能自然也不会差距太多。

在如此众多的手机中，如何选择合适的产品，却也是愈发困难。近期，安兔兔发布了4月份安卓旗舰手机性能排行榜单，榜上的机型或许能够给我们一些参考。从这份榜单来看，主要涵盖的是主流旗舰与游戏手机两种机型，游戏手机以极致的游戏体验为主要定位，其专注于性能方面的提升，自然会强于大部分手机。

排在榜首的正是一款游戏手机――ROG 7 Pro，其主要搭载“高通骁龙8 Gen 2+满血LPDDR5X内存+UFS 4.0闪存”全新性能三件套，是如今大部分主流旗舰与游戏手机的标配，性能表现自然也是顶尖水准。在安兔兔跑分综合评测中，跑出了132万的高分，这份成绩属实领先大部分手机。

同时，ROG 7 Pro针对性能释放，强化了自身的散热效果。配备矩阵式液冷散热架构7.0版本、酷冷风洞系统、大型石墨烯、真空腔均温板、氮化硼等一系列导热材料，散热水平同样不可小觑。

排在第二名的是一款近期热门的全能旗舰――OPPO Find X6 Pro，同样是搭载“高通骁龙8 Gen 2+满血LPDDR5X内存+UFS 4.0闪存”性能三件套，在安兔兔跑分评测中也能够跑出130万的高分，虽然并不如游戏手机那么专注于性能的突破，但在同档位全能旗舰中确实是很难得的成绩。

而作为一款全能旗舰，OPPO Find X6 Pro相比起游戏手机，还拥有其所没有的优异影像。“5000万像素IMX890一英寸大底广角镜头+5000万像素IMX890长焦镜头+5000 万像素IMX890超广角镜头”后置三摄影像模组，在手机行业也是天花板级别的配置，配合双芯提供的强大算力，OPPO Find X6 Pro也是一款影像旗舰。

另一方面，纵观整个榜单，每款上榜的机型，均是搭载着高通骁龙8 Gen 2移动平台。作为高通最新的旗舰级处理器，它的性能实力是毋庸置疑的，自然是大部分旗舰机型的最佳选择。其实，从跑分数据来看，各家的成绩均保持在130万分左右，差距并不是很明显，都能提供极致稳定的性能体验。

此外，安兔兔还发布了4月份安卓次旗舰手机性能排行榜单，前五名分别为Redmi Note 12 Turbo、iQOO Neo7 SE、Redmi K60E、一加Ace 竞速版、一加Ace。可以看到，次旗舰产品的处理器选择空间就比较大了，涵盖了骁龙7+ Gen2、天玑8200、天玑8100-Max等多款处理器，性能水平就相对比较均衡。

现如今，手机的性能水平已经超出了大众的认知，除了少部分专业用户，例如游戏发烧友，为了追求更加极致稳帧的游戏体验，对手机性能会有着相当高的追求，选择游戏手机再合适不过了。而对于普通大众而言，市面上的旗舰机型，基本都能满足用户使用至少三年以上的时长。所以，在游戏之外，还对影像有着追求的用户，选择主流的全能旗舰会比较合适。