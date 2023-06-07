影游办公俱佳的高性能大平板，iQOO Pad上手简评

【天极网手机频道】时至今日，虽然平板并不是大家使用电子设备中的必需品，但是“大屏幕”和“可移动”的特殊属性，还是使平板在数字化社会有着一席之地。iQOO首款平板电脑iQOO Pad作为一款影游俱佳的高性能平板，致力于为用户提供出色的多场景体验。

iQOO Pad配备了一块12.1英寸的144Hz刷新率的7:5超感巨幕显示屏，相比于传统安卓平板16:10的屏幕比例，iQOO Pad的7:5比例比与A4纸相近，配合6.9mm极窄边框设计，屏占比高达88.1%，更符合人们观看的视觉习惯，让整体的视觉效果更舒适、自然，带来更大视野、更沉浸的观看体验。

iQOO Pad这块屏幕除了可实现600nit的峰值亮度以及HDR10超动态显示使得屏幕显示的颜色细节更多，图像更加逼真，颜色过渡更加自然之外，还获得了德国莱茵低蓝光认证，而且芯片级的控蓝光技术能够利用芯片识别屏幕每帧画面的有害蓝光，确保色彩精准下减少蓝光量。内置的类自然光亮度调节还能够结合时间变化模拟类自然光的细微动态变化，缓解长时间用眼疲劳;舒眼自然色温调节则通过内置色温传感器，根据夜间环境自适应调节色温，就算在暗光环境下使用也不会觉得刺眼，实现三重护眼。

机身主打一个轻薄设计，iQOO Pad采用航空铝打造一体化金属后盖，仅有6.59mm的机身厚度，整机重量585g，一体成型的创新型谐振腔体无缝天线设计，灰色主调更显年轻人最喜欢的冷淡风格，整体来看iQOO Pad的外观设计在轻薄的同时兼顾了时尚感。

性能配置上，iQOO Pad搭载的是联发科天玑9000+处理器，这款芯片采用台积电4nm制程工艺和Armv9架构，内置主频高达 3.2GHz 的 Arm Cortex-X2 超大核和 Arm Mali-G710 十核 GPU，带来突破性的旗舰体验，配合内部14442mm的超大散热面积，使得其性能得到了充足稳定的释放，安兔兔的跑分成绩超过了112万分。在实际游戏测试中，即便是将画面保持最高帧率下iQOO Pad能够保持稳定不掉帧。

至高12GB+512GB超大内存轻松实现多应用同时工作，支持内存融合 3.0，最大可实现+8GBRAM的效果，也就是等效20GBRAM，可实现多达26个应用的后台保活，标配LPDDR5 RAM和UFS 3.1 ROM共同组成旗舰性能铁三角，时刻保持高速运作，做到流畅不耽误事。

iQOO Pad配备自研六扬超级音响系统，内置4颗全频超线性扬声器和2颗高音扬声器，10.2cc超大音腔可以轻松爆发超出想象的澎湃声场，在靠听声辨位的游戏场景当中尤其出色，配合12.1英寸旗舰大屏、144Hz的超高刷新率以及180Hz的触控采样率，简直是游戏党的福音，带给用户真旗舰的沉浸视听体验。

续航方面也不用担心，考虑到大家使用平板不完全是用来影音游戏，还需要进行办公类操作，所以iQOO Pad内置了10000mAh超大电池并且配备44W闪充，完全摆脱平板续航焦虑。



iQOO Pad充电实测

为提供更好的旗舰体验，iQOO Pad具备的UI自适应引擎技术解决了应用横屏不适配的问题，让用户可更自在、更省心使用第三方应用软件。加之iQOO Pad搭载的是基于Android13的OriginOS 3平板定制系统，最大程度解锁了大屏纵向空间，基本上热门应用都可以完美匹配全新大屏，横屏浏览体验效果更佳。搭配OriginOS 3平板定制系统、iQOO随身笔、iQOO智能触控键盘实现更全面的跨屏协同，还能跨屏接力写文档、看视频，并支持WPS文档多开、手写原子笔记等功能，提高大家的学习和办公效率。

iQOO Pad配备了智能触控键盘，不像以往的平板触控键盘一样要套进机身，iQOO Pad的智能触控键盘只需要轻轻靠近即可连接。专业的64键布局设计，18mm的大键距以及15×15mm的大键帽，更大的触控板让用户的手势触控体验更佳，同时还保留ESC键，常用的全局取消或者返回都可以使用。对于一些习惯使用Windows系统或是Mac系统的用户来说也非常容易解决，iQOO Pad准备了Windows/Mac两套系统快捷键，随心切换尽可能与PC使用习惯保持一致。

iQOO随身笔，随身笔采用了极简的设计风格，一面做了平面设计，方便用户吸附平板边框进行充电与存放。iQOO随身笔连接与充电操作比较简单，只需要吸附在Pad音量键下方位置即可与Pad建立连接并充电，在满电状态下书写时长可以达到12小时。

iQOO随身笔搭载了仿真书写反馈引擎，内置4096级压力传感器和线性马达构造仿真书写反馈系统，笔迹粗细或颜色深浅可随书写力度变化，并随力度和速度带来不同的真实振动触感反馈。此外，随身笔可实现全局标注，只需要在屏幕右上角内滑，即可对当前屏幕内容进行圈画标注、橡皮擦清除等功能，在浏览网页或文档时还支持长截屏标注，标注完成后可保存为图片进行分享。



仿真书写反馈系统

iQOO随身笔还可以充当PPT的“遥控器”，演示PPT的时候轻划笔身可以控制翻页，例如轻划笔身前端平面滑动翻到上一页，向笔尾滑动就翻到下一页;投屏的时候手指长按手写笔前端的平面区域即可打开投屏指示器，大屏设备上就会出现虚拟激光点，保持长按的话挥动手写笔就可以移动指示器的位置。

此外，iQOO Pad还支持更全面的跨屏协同。搭载了OriginOs Ocean系统及以上的机型只需要打开蓝牙、NFC以及与平板连接相同的WiFi，然后轻松简单碰一下就可将手机界面投屏到平板，实现平板操作手机;手机和平板任一选中图片或者文档即可碰一碰实现快传，还能跨屏接力处理文档内容;通过全新的vivo办公套件，平板还能与电脑协同，用一套键鼠控制两台设备、相互拖放文件，同时还支持远程控制电脑等功能。



手机投屏平板



镜像投屏

iQOO Pad均衡了用户对于平板的大屏、性能、轻便、高效、续航等多重需求，并且在此需求的基础上实现了显示、护眼、性能、高效、配件全方位体验升级。

总结

iQOO Pad作为iQOO品牌的首款平板电脑，不仅拥有12.1英寸2.8K 144Hz超感巨幕，天玑9000+旗舰芯片、10000mAh超大电池、USB 3.2 Gen1等高性能配置，外设上海配备了更灵敏的随身笔和智能触控键盘，实现多任务多场景一部Pad就能解决，是一款影游办公俱佳的高性能高效率平板。正值618大促期间，如果需要一部高效率的平板电脑帮你在处理工作之余还能给你带来日常娱乐的话，那么iQOO Pad是不错的选择。