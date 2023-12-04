　　年末好货推荐 OPPO Reno11系列 带给你单反级别的人像拍照体验

【天极网手机频道】不知不觉，2023已经只剩下最后一个月了，今年的手机数码圈子可谓是还算热闹，折叠屏产品、平板产品、曲面又或者是直屏手机都让广大消费者应接不暇。时至年末，小编想了一下还是打算推荐一款我自认为不错的直屏手机给大家。它就是在上个月才刚刚发布的OPPO Reno11系列。

在我的脑海中，每一代OPPO旗舰手机都有着十分不错的产品设计，特别是这种面向年轻消费者的手机系列。这次的OPPO Reno 11系列也是代表了OPPO手机一直以来对美学设计的见解，居然把四块宝石加入到了手机产品上。不得不说这个实际的上手感觉还是很出色的，并且也代表了潮流元素、时尚与轻奢质感结合的一种奇妙组合。

这四种不同的宝石材质分别是3000年前中国古代的工匠发现的绿松石宝石;现在还有很多家庭会把荧石当做家里装饰物品的荧石绿色;在中国传统民俗中被视作招财、辟邪的黑曜石配色;有着OPPO独创的光韵宝石工艺的月光白色。这四款配色可谓是各有千秋，不知道你最喜欢哪一款呢？

影像拍照一直是OPPO手机的强项!这次的OPPO Reno11 系列全系配备单反级全焦段三摄。我们还是先来看一下这三枚摄像头的详细配置：一枚 3200 万单反级人像摄像头、一枚5000 万单反级广角主摄最后、还有一枚112 度单反级超广角摄像头。在变焦这一块，OPPO Reno11 系列可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，覆盖从全身到半身的广泛拍摄场景，帮助用户轻松拍出自己想要的照片，这样也可以帮助用户从不同角度来构图。

我们还是实际来看几张小编拍摄的样张。从照片可以看到OPPO Reno11 系列在人像摄影环节提供了单反级拍摄体验。这颗单反级人像摄像头提供等效 47mm 黄金人像焦段，能够在复杂环境中一键规避人群干扰，实现主体突出的精巧构图。

屏幕配置方面，OPPO Reno11 Pro正面搭载的是一块6.74英寸与旗舰机OPPO Find X6系列同款的动态光影屏，局部峰值亮度达到1600nit!这块屏幕无论是用来打游戏，又或者是看视频都是一种绝佳享受，并且因为峰值亮度足够大，我们在户外使用也不用担心看不清楚屏幕内容。

在充电电池这一块，Reno11 系列全系搭载四年超耐久大电池，为流畅体验提供耐久保障。并且现在只要购买这款手机，就可以获得四年的电池质保服务，在四年内免费更换一次电池。

OPPO Reno11系列的详细售价如下：Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价 3499元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。小编个人认为其中12GB+256GB这个版本还是最值得购买的版本，12GB的内存足够大，无论是用来剪剪小视频，还是打打《原神》这类大型3D游戏都是不错的。

此外，小编还发现，现在去OPPO官方商城购买OPPO Reno11 系列还有着多种优惠政策，比如分期免息、权益套餐二选一(赠价值149元人民币的蓝牙耳机或者价值349元人民币的逐光幻影礼盒)。此外，如果你是OPPO的银金钻会员，购买这台手机还会免费赠送蓝牙音响。