从播放器起家到安卓阵营老大哥，盘点联发科5大经典移动处理器

【天极网手机频道】上个月，联发科推出的旗舰处理器天玑9300惊艳全场，4个大核心加4个超大核心的设计既大胆又高效，CPU部分的性能表现抢眼，领先于高通的第三代骁龙8处理器以及苹果的A17 Pro处理器，同时能耗比也不甘示弱。GPU部分也得益于ARM新版设计带来的的红利，在性能和功耗方面也优于高通和苹果的旗舰芯片。这一次，联发科打翻了在场的所有移动SoC，一举成为安卓阵营的老大哥，手机端的性能天花板。

和一战封神的高通以及条件优越的苹果不同，联发科的手机芯片之路要坎坷的多。虽然在联发科近十年的摸爬滚打中，网络上诞生了很多诸如“一核有难，九核围观”“跑分没输过，体验没赢过”等负面评价，但是联发科还是一步一步坚持了下来。轻舟已过万重山，联发科终于在今年底扬眉吐气了一把，通过天玑9300取得了口碑和表现的双重好评。

它曾经在中国市场手机芯片的份额达到40%

在涉足手机芯片领域之前，联发科以光盘存储技术和DVD芯片研发见长，并在DVD领域取得了多少项技术突破，并于2001年成功上市。随着DVD市场发展渐入瓶颈，联发科决定转型，他们看中了当时还很混乱的手机市场。通过将曾经DVD芯片上的成功经验，运用到手机芯片的设计上。并结合以往的开发经验，为厂商提供对应的软件技术支持，大大降低了手机的制造难度，联发科得到了众多中小厂商的青睐。

2006年，联发科芯片在中国手机市场的占有率达到40%。通过手机芯片领域的转型，联发科攀登上了一座新的高峰。进入智能手机时代，虽然联发科的势头有所减弱，但他们通过瞄准中低端手机需求的战略，依然占据了大量市场份额。

MT6589与千元机军团

2013年7月31日，小米在QQ空间正式发布红米手机一代。第一代红米手机采用4.7寸屏幕，前置单摄130万，后置单摄800万。搭载联发科MT6589T处理器，预装基于Android 4.2的MIUI V5定制ROM，1GB运行内存，4GB机身存储，售价仅799元。红米掀起了一股百元机热潮，随后，荣耀畅玩，小蜜蜂，小辣椒，天语等等品牌都推出了搭载联发科MT6589处理器的百元机来对标红米。联发科MT6589系列处理器仅靠低端市场就获得了百万级别以上的出货量。甚至在中高端市场上，联发科也一度成为OPPO和vivo手机主要的处理器供应商。

MT6589采用28nm工艺，高度整合联发科技先进的多模UMTS Rel.8/HSPA+/TD-SCDMA调制解调器(modem)、采用ARM当时最新的超低功耗四核Cortex-A7处理器，以及PowerVR GPU，带来了性能与功耗的完美平衡，大幅提升了当时百元级手机的使用体验。赢得了口碑销量的双丰收。

以Helio之名冲击高端

虽然上面说过，联发科的MT系列处理器无论在低端价位还是高端价位的手机上都有不错的搭载量。但是低到百元的红米，高到三千元的OPPO、vivo都搭载同一款处理器，究其原因是联发科的MT系列处理器价格足够便宜，而不是因为它的性能傲视群雄。联发科为了开拓市场，也要冲高端。

2015年，联发科推出了Helio系列芯片，正式开启了他们的冲高端之路。Helio芯片还细分出主打高端的X系列和主打中低端的P系列。但肩负冲高任务的Helio X10却严重翻车，不仅遇到Wi-Fi断流问题，还出现了“1核有难，9核围观”的情况。虽然Helio系列的起步并不太漂亮，但是仍然有包括OPPO、vivo、魅族在内的头部手机厂商大量采用。

在跌跌撞撞试错几年之后，2018年，联发科推出了Helio P60。和华为一样，联发科也早早重视起了机器学习在手机芯片中的应用，将集成了Ai处理单元和ISP单元的APU塞进了芯片当中，大幅提升了处理器的算力与拍摄效果。

设计上，Helio P60采用ARM Cortex A73和A53大小核架构(big.LITTLE)，相较于上一代产品Helio P23与Helio P30，CPU及GPU性能均提升70%。12nm FinFET制程工艺则为Helio P60带来了优异的功耗表现，大幅延长手机电池的使用时间。在成本得到控制的同时，性能和功耗表现亮眼，是Helio系列口碑最好的一颗处理器。

国创之光初露锋芒-天玑1000

虽然Helio系列整体上并没有让联发科成功站稳高端移动处理器市场的脚跟，但是伴随着5G的降临，芯片市场形式的变化，联发科抓住了翻盘的机会。

2019年11月，联发科发布了首款5G芯片-天玑1000。尽管面对设计更加优秀的高通骁龙865，苹果A14以及华为麒麟9000时，联发科天玑1000并没有占到优势，但凭借完善的设计和更低的价格，这颗处理器依然被很多经典机型所搭载。

2019年底是暴风雨前最后的宁静，在2020年整个手机芯片市场将迎来一次巨大的动荡。

天时地利人和-天玑9000&8100

2020年华为的麒麟芯片被迫退出赛场，年底高通发布了温暖人心的骁龙888处理器，2021年高通第一代骁龙8处理器再接再厉完美继承骁龙888的衣钵，安卓阵营的用户怨声载道，直到发哥出手。

2022年3月，联发科发布天玑9000和天玑8100两款旗舰级处理器。采用了更加先进而制程工艺，天玑9000在当时的玩家眼中好比麒麟在世，在带来旗舰级性能的同时，功耗比高通控制的更好。天玑8100的性能也能达到骁龙888的级别，但是功耗却直逼骁龙865，再一次成为了一代中端神U。

联发科与天玑系列处理器的传奇，从此正式拉开帷幕。

新一代安卓阵营老大哥-天玑9300

天玑9000的成功的确有一部分原因是对手的失利，主动让出了胜利。当高通连续拿出第一代骁龙8+和第二代骁龙8时，天玑9200系列的表现在对比之下就显得黯然失色。高通近期发布的第三代骁龙8处理器更是强势，不仅优化了CPU架构，而且拿出了全新设计的GPU，在性能和能耗比方面取得了爆炸式的提升。但这一次联发科通过颠覆传统的处理器设计，选择正面硬碰硬。

上个月，联发科推出的旗舰处理器天玑9300惊艳全场，4个大核心加4个超大核心的设计既大胆又高效，CPU部分的性能表现抢眼，领先于高通的第三代骁龙8处理器以及苹果的A17 Pro处理器，同时能耗比也不甘示弱。GPU部分也得益于ARM新版设计带来的的红利，在性能和功耗方面优于高通和苹果的旗舰芯片。这一次，联发科打翻了在场的所有移动SoC，成为手机端的性能天花板。

写在最后：

曾经播放器起家的联发科，通过不断努力克服了重重困难，最终战胜了高通和苹果，成为手端SoC性能的王者，这样的故事回味起来真是让人又激动又振奋。早年联发科创新性的将 DVD内分别承担视频和数字解码功能的两颗芯片，整合到一颗芯片上，并为厂商提供相应的软件方案，为行业带来了变革，让自己从初出茅庐到成功在市场上站稳脚跟。现在联发科创新性的采用全大核设计，让自己的移动处理器实现弯道超车，不仅在高端手机芯片市场站稳了脚跟，而且一举将苹果和高通斩于马下。

正是因为有这样的品牌，才让我们能更快的体验到科技的进步，享受到终端厂商对决之下，属于我们消费者的红利。