iPhone 16镜头组件曝光 后置模组重回垂直排列

【天极网手机频道】近日，有国外用户曝光了iPhone 16的首个摄像头组件，如图所示，该摄像头组件采用垂直排列，而非现款iPhone 15的对角线排列，MR证实，该组件将用于iPhone 16标准版。iPhone 16后摄像头模组重回垂直排列的消息得到了证实。

从已知爆料来看，iPhone 16的后置镜头外观设计更像iPhone 11。据悉，通过采用垂直摄像头布局，苹果可以将空间视频录制功能引入iPhone 16标准版，从而与苹果自家的Vision Pro空间计算设备进行联动。

据悉，空间视频录制需要将2个镜头垂直排列在一起。如果一台摄像机发生偏移，计算3D空间视频就会变得异常困难。

药丸状的相机模组保留了之前原型机中的双摄像头环设计，分别用于广角和超广角镜头。值得一提的是，垂直排列的摄像头设计在整个原型设计过程中一直保持一致，即使是最新版本，闪光灯和摄像头镜头的位置也没有改变。对于这一毫无新意的的设计，国外网友们并不买账，纷纷吐槽没有什么变化，挤牙膏等。

此前，疑似iPhone 16系列的标准版机型渲染图曝光， 根据渲染图显示，iPhone 16标准版至少会提供五种配色，包括黑色、浅绿色、浅黄色、粉色和浅蓝色，其后置摄像头为纵向双摄，镜头模组的设计与iPhone 15系列有明显不同，倒是有点像iPhone X的设计。

另外，iPhone 16 Pro将配备全新电容式按键，之前有报道称Pro版机型将在电源键或侧边键下方配备一个压力感应按键，这个新按钮有可能被称为捕捉按钮，为 iPhone 16 Pro 的相机提供专用处理视频相关的功能。

目前，关于iPhone 16系列手机的爆料不断，即使是摄像头模组重回垂直排列，iPhone16的外观设计语言相较于前代产品也不会有很大的变化。操作按钮算是iPhone上出现的新鲜事物，相较于传统的静音拨杆，操作按钮为用户提供了在机身侧边实现更多自主功能的实体按键，功能完善起来的话，在日常使用过程中这个按钮应该会很有用。