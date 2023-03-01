网传2026年iPhone将采用屏下摄像头？明年新机有望采用屏下Face ID？

【天极网手机频道】iPhone 15系列还没一个定数，iPhone 16系列的消息就出来了。去年美国专利商标局(USPTO)公布了苹果在2019年9月24日提出的专利，暗示着苹果在不久之后会推出一款全面屏iPhone。不过直到今日也没有任何消息，今年iPhone 15系列也是指望不上，但近日来自韩媒的报道称苹果有望在明年采用屏下Face ID技术，使得iPhone 16 Pro机型的屏占比更高，显示区域更大。

有知情人士称，苹果将于2024年在iPhone 16 Pro机型上采用屏下Face ID，随后将会在2026年在iPhone 18 Pro机型上采用屏下Face ID和屏下前置摄像头。根据The Elec的一份新报告，考虑到目前智能手机生产工艺的现状，苹果在确保外部光线能够穿透显示屏并进入TrueDepth摄像头系统所需的技术方面应该不会有大的困难。

报道称，从显示屏的角度来看屏下Face ID与三星显示器正在应用于三星电子的可折叠手机Galaxy Z Fold系列的UPC(屏下摄像头)的原理相同。UPC也是在显示屏下安装一个前置摄像头模块，因此在不使用摄像头功能时，摄像头镜头孔是不可见的。目前，为了实现UPC，相机模块的规格只能在400万像素的水平上。这是因为UPC空间必须被划分，以便部分支持显示屏功能，另一部分通过接收外部光线来支持相机功能，如今高档智能手机的前置摄像头规格远远超过1000万像素。同时，这篇报道还表示“苹果可以在2025年将屏下Face ID应用于入门版iPhone系列，且在2026年将屏下摄像头应用于Pro版系列中”。

还有不算新消息的消息就是微软宣布为 Win11 平台上的 Phone Link 应用程序添加对 iPhone 的支持。也就是说iPhone可以在PC端接打电话、发送和接收短信以及查看iPhone通知，但不支持群聊或发送照片和视频。网友：你猜我们为什么要买手机？