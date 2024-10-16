荣耀X60 Pro体验：不惧2米跌落，中端手机的品质新标杆

【天极网手机频道】通过精准的市场定位和产品力，上一代荣耀X50系列赢得大批消费者的青睐，用大约 15 个月的时间实现 1500 万台的销量。作为荣耀 X50 系列的继任者，新一代荣耀X60 系列宣称多个方面进行了升级，尤其是在续航和耐用性上进一步发力。在当下各个品牌纷纷打出“耐用长续航”牌的背景下，荣耀 X60 能否延续上一代的辉煌，天极网已经拿到荣耀X60系列，下面让我们一起来看看它的实际表现。

荣耀X60系列本次推出荣耀X60 Pro和荣耀X60两个版本，其中荣耀X60 Pro提供天海青、玄武灰、燃橙色、典雅黑四个颜色，荣耀X60提供月影白、海湖青、典雅黑三款配色，天极网拿到的是其中荣耀 X60 Pro的燃橙色。新机依然采用星环的设计语言，镜头Deco金色元素与燃橙素皮后壳相呼应，正脸双曲面设计，握持贴合手掌。

外观设计沿承旗舰气质，同样延续还有荣耀X系列的耐用性。我们都知道，手机做得坚实耐用其实不难，难得是既坚固可靠，同时又轻薄。荣耀X60 Pro在7.98mm机身厚度与约188g重量的轻薄机身中，从材质和架构上进行了全面升级，采用了强度更高的超深度钢化玻璃和太极缓震架构2.0，以及行业首个气囊结构保护套2.0，使得手机的抗摔能力得到了显著提升。

防摔高度从上一代的1.5米提升至2米，成为行业内最高的跌落高度。在评测过程中，天极网特别对荣耀X60 Pro系列的抗摔能进行了测试，手机从2米左右的高度跌落，正面背面依然完好无损，四角蜂窝设计和内部缓震材料充分发挥了作用。

荣耀X60 Pro系列还具备出色的防水性能，升级了三层防水架构，整机360°可水洗，能够轻松应对各种生活中的水溅水泼、意外落水等场景，真正做到全身防水，滴水不漏。天极网在防水测试中，手机在水中都能保持正常运作，且水下拍摄清晰。

荣耀X60 Pro Pro首次搭载了荣耀绿洲护眼屏，通过中国标准化研究院Vico A+护眼认证。这款屏幕支持3840Hz高频PWM调光、AI助眠显示、类自然光护眼和硬件级低蓝光等护眼技术，为用户带来了更加舒适的视觉体验。

在屏幕规格上，荣耀X60 Pro Pro采用了6.78寸1.5K超高分辨率OLED曲屏，具备120Hz高刷新率、3000nit峰值亮度和10.7亿色彩显示等顶级配置。而且屏幕支持3840Hz高频PWM调光，AI助眠显示、类自然光护眼、硬件级低蓝光，无论是观看视频还是玩游戏，都能享受到细腻清晰的画面和舒适的护眼体验。

荣耀X60 Pro Pro 512GB版本首次搭载了卫星通信功能，可覆盖中国100%国土面积。在无地面网络的情况下，手机也能通过卫星实现实时短信通信，平均发送时长仅为9.8秒。这一功能的加入，使得荣耀X60 Pro Pro在紧急情况下能够保持通信畅通，为用户提供了更加可靠的通信保障。

荣耀X60 Pro系列搭载了1亿像素超清主摄，具备1/1.67英寸大底传感器、f/1.75大光圈和单像素尺寸为0.64μm等出色配置。同时，手机还支持九像素合一技术和AI精彩抓拍等功能，能够轻松捕捉到生活中的精彩瞬间。

在拍照体验中，荣耀X60 Pro系列的表现令人印象深刻。无论是自然美景、人物还是建筑等场景，都能拍摄出清晰细腻、色彩丰富的照片。而消除功能则能够一键消除照片中的背景杂物或路人等干扰元素，还原纯净美照。

系统层面，荣耀X60 Pro搭载的MagicOS 8.0，从底层到应用层全面重构了系统，全方位保障了用户的流畅体验。无论是动画打断，系统后台驻留、点击响应，MagicOS 8.0都可以画面顺滑流畅，响应迅速，能给我们带来快捷丝滑的系统体验，在2千元档产品中表现可以说是相当出众。

值得一提的是，荣耀X60 Pro系列还内置了AI智慧助手YOYO助理，提供了文本创作、知识问答、用机助手等丰富的AI功能。同时，新增的荣耀任意门与灵动胶囊功能则进一步提升了用户的日常生活体验。任意门功能实现了文件、信息的跨应用流转一键直达;而灵动胶囊功能则覆盖了航班、打车、快递、观影等八大类场景，为用户提供了更加智能、便捷的服务。

荣耀X60 Pro Pro搭载了二代青海湖电池，电池容量高达6600mAh，是业内容量最大的硅碳负极电池之一。这款电池不仅容量大，而且能量密度高，比同规格石墨负极锂离子电池提升7.7%。在实际使用中，6600mAh的超大容量电池可以轻松支撑消费者2天的正常使用，实现两天一充的便捷体验。

同时，荣耀X60 Pro系列在电池安全方面也下足了功夫。电池正极中加入了特殊安全涂层材料，打破了大容量与安全无法兼得的技术瓶颈。在极限高低温环境下，电池依然能够保持稳定的续航表现，陪伴消费者应对更极限的外部环境。除了上述几大亮点外，荣耀X60 Pro系列还具备双扬立体声、减少存储冗余的存储压缩等实用功能。

总而言之，作为一款中端手机，荣耀X60 Pro在外观设计、旗舰级护眼、1亿像素超清主摄、6600mAh超大电池，以及AI、卫星通信等方面都给到了我们惊喜，尤其在电池续航、AI体验与卫星通信上，更是超越了同价位许多竞争对手。而将防摔高度从1.5米提升至2米，荣耀X60系列再一次拉高手机抗摔耐用的上限天花板，可以说是中端手机的品质新标杆。如果你正在寻找一款兼具旗舰外观和实用且耐用的手机，那么荣耀X60 Pro无疑是一个值得考虑的选择。