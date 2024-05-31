iQOO Pad2系列强悍登场 全面领先预售价2499元起

【天极网手机频道】5月31日， PC级性能巨幕平板iQOO Pad2系列，iQOO Pad2 Pro和iQOO Pad2两款新品正式开启预售。此系列凭借顶级性能、高清巨屏，持久续航，轻松驾驭各大热门游戏，打造行业电竞新纪元，并成为首款KPL推荐平板，可以最大限度满足电竞用户的需求。

iQOO Pad2 Pro全球首发搭载蓝晶x天玑9300+旗舰芯片、13英寸144Hz超感电竞巨幕、11500mAh超大容量大电池以及首发AI超能力蓝心大模型带来全场景AI能力加持，外观上一体化轻薄金属磨砂材质机身，搭配流畅的线条设计与经典配色，兼顾实力与颜值，实现产品力跃升。iQOO Pad2则搭载全球首发第三代骁龙8s、同档领先144Hz超感电竞屏、同档最强10000mAh大电池、立体散热系统，高能体验堪称同档位“全能之王”。

“大”有所为!3:2黄金屏比掌握全局视野

屏幕够大才能有足够视野，助力玩家大显身手!iQOO Pad2 Pro所采用的13英寸，不仅带来视觉尺寸上的“大”，更凭借3:2 屏幕比例外加89%屏占比，在相同尺寸下纵向能够容纳更多信息，进一步释放大屏巨幕显示效率，兼具效用意义上的“大”。

在屏幕显示层面，整体屏幕采用高穿系统技术，将最大屏幕亮度提升至900nit的同时降低能耗，实现“小灯亮大光”的效果，让每一帧画面“高光”表现清晰。再加上iQOO Pad2 Pro的搭载HDR双引擎，不仅有让SDR画质提升至HDR，画面更高亮的SDR2HDR，更有可以显著提升观影体验，让画面更生动、真实与自然的自适应HDR10，高亮+HDR双引擎加持，轻松应对各种画面场景，让屏幕显示于细节处倍显生动。

在色彩层面，色彩校准+色彩管理技术，色彩表现上实现多屏同色的专业显示器级视觉效果，PC级色准入眼即精彩，一眼带入沉浸式体验氛围。

而在外观屏幕方面，iQOO Pad2 同样不负期待。不仅搭载同档领先的12.1英寸 144Hz 电竞屏，超高清高刷高亮，不放过每一个细节。同时具备莱茵低蓝光认证，让每一个画面都清晰明亮，高能实力护眼。

最强天玑9300+旗舰芯片 高效低耗强者更强

iQOO Pad2 Pro所搭载的全球首发天玑9300+芯片，采用全大核CPU架构，最高频率可达3.4GHz，并通过蓝晶芯片技术栈联合调校，带来顶级的极致性能。同时继承了天玑9300+的核心优势，提供更高效和个性化的生成式AI体验等领先能力，提升性能的同时功耗降低，提供流畅、无延迟的全新体验。

而iQOO Pad2 Pro之所以能取得如此好的性能表现，除了芯片外，散热能力也是重载运行的最强辅助之一，iQOO Pad2 Pro立体散热结构全方位布局，纵向导热路径贯通、横向关键热源分列，再搭载高导热铜冷却矩阵，带来更高散热效率，同时37000 mm2高功率石墨散热，散热效率提升30%，强悍性能更“冷静”，助力玩家全程稳定高能输出。

在备受消费者关注的电池续航层面，一直致力于电池与闪充的技术革新的iQOO，本次在iQOO Pad2 Pro增加电池容量的同时，更最大限度节省能耗，“开源节流”实现超长待机。

从具体的配置来看，iQOO Pad2 Pro采用了双电芯并联系统，电池容量达到11500mAh，在同价位段产品中，实现了最大的电池容量。此外，凭借蓝晶X天玑9300+深度联合，实现深入各个环节的芯片级降耗，辅以背光高穿系统技术，高光前提下也能实现能效低耗。不仅如此，iQOO Pad2 Pro软件功能全面优化，全场景下更“保电”，随时取用都有电，不管是在线观影还是游戏更有安全感。

作为同系列产品，iQOO Pad2基础配置也毫不逊色，满足玩家基本使用需求绰绰有余。其搭载平板行业首发「第三代骁龙8s」旗舰芯片，延续第三代骁龙8的X4 + A720 + A520核心架构设计，拥有8系同源性能的同时，兼具超优能效比。同时采用立体散热系统，以27500 mm² 高功率石墨高效散热，保证平板在高负载运行时依旧保持冷静，避免过热导致性能下降。而在电池层面，iQOO Pad2 则采用同价位段最大电池，10000mAh大电池，节流超「省」，让平板实现更低功耗、更高能效，近乎不用不掉电，刷新平板长效续航新体验。

首款KPL推荐平板 全面领先刷新大屏游戏新体验

作为首款KPL推荐平板，iQOO Pad2 Pro更是在电竞体验方面全面领先。144Hz 高刷屏+144Hz 超高帧游戏满血双开，适配游戏新增至英雄联盟、穿越火线、跑跑卡丁车等34款主流游戏，确保玩家享受统一水准高帧率体验。

与此同时，行业自研Monster+模式，搭配iQOO 磁吸散热背夹，联动自研渲染超分进一步升档，开启后即可实现全新性能调度策略，实现《和平精英》支持超分至1900P，《原神》支持超分至1440P，以更清晰的视野，一览游戏战局，提升玩家胜率。

值得一提的是，iQOO pad2 全系列产品搭载游戏光追技术，60FPS+游戏光追技术高负载下，依旧稳帧，平均帧率高达59.83FPS，连续2小时流畅运行《原神》，平均帧率达到59.43FPS，成功挑战安卓平板最强跑图，引爆电竞性能助力玩家轻松上分。

iQOO Pad2全系产品为给玩家带来最强悍的电竞体验，iQOO Pad2也采用Pro同款电竞配置，自研渲染超分+游戏光追技术+Monster+模式，还有144Hz 超高帧游戏适配和游戏魔盒显示比例调节，为玩家带来更高性价比的游戏装备选择。

自研蓝心大模型，全场景AI蓝科技加持畅享智能办公生活

平板电脑作为个人电脑的延伸，在移动办公等场景下，很好地弥补了用户在个人电脑和智能手机中间的需求空白。iQOO Pad2全系产品搭载AI蓝心大模型，蓝心小V、原子笔记AI涂鸦、AI笔记创作等超多AI智慧工具，为用户和开发者提供行业领先的智能化服务。

同时，iQOO Pad2 系列凭借“vivo办公套件”，成功实现行业唯一支持手机、平板、网页、Windows、Mac五端协同，能够满足办公全场景需求，包括数据跨屏互联、无缝流转。同时还能支持平板与PC电脑双向传输文件，实现远端控制Mac电脑，即使用户是处于苹果生态也可以无忧换机，体验两种同样丝滑的系统生态。此外，iQOO Pad2 系列接入iQOO 智能触控键盘2 Pro、iQOO Pencil Air、iQOO 智能双面夹2 Pro等硬核装备BUFF加持，更能实现高效输出，让你在职场大显身手!

本次发布的iQOO Pad2全系产品共有蓝霆、银翼、灰晶三款配色。5月31日20:00起，iQOO Pad2全系产品正式开启火热预售，0.1元预约购机享价值527元超值福袋!其中，iQOO Pad2 Pro起售价3299元起，iQOO Pad2起售价2499元起，即刻预约下单，先人一步享受强劲性能!欢迎入手体验!