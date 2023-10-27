iPhone15系列销量不佳，Apple Watch又被禁售，苹果年末商战开局不利

【天极网手机频道】在华为Mate系列回归之后，原本国内高端手机市场受到了很大的冲击。彭博社分析师此前称，苹果最新款的iPhone15系列手机在中国的销售情况并不理想。市场研究机构数据显示，iPhone15系列在中国首发17天的销量较前代下降了4.5%。

与之对比的是，华为凭借Mate 60系列新机增长势头迅猛。中信建投近日研报指出，华为是9月以来增长势头最强的厂商，8月29日“先锋计划”发布Mate 60 列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速分别达到91%、46%、83%和95%。华为手机的销量份额也由Mate60系列发布前的10%左右增长至W40的19.4%，位居市场第一。

Counterpoint Research数据显示，与去年同期iPhone 14系列相比，iPhone 15系列在上市后的前17天销量出现了下滑，分析师估计下滑幅度在4.5%左右。对于苹果来说，这意味着少销售了数百万台设备。受此消息影响，苹果股票在盘前交易中下跌了接近1%。

分析师指出，苹果新款iPhone 15在中国的销售遇冷，反映出消费需求持续疲软以及华为等竞争对手的崛起。

杰富瑞(Jefferies)分析师Edison Lee等人表示，在Mate 60 Pro的意外亮相的影响下，华为整体销量已经超越了苹果，因此iPhone 15的销量比前一代下降了两位数。他们认为，华为已经超越苹果成为大中华区最畅销的智能手机制造商，并预测这一趋势将延续到2024年。

屋漏偏逢连夜雨，近日根据路透社报道，美国国际贸易委员会(ITC)发布了最新禁令，可能会禁止苹果在美国进口Apple Watch系列产品。这项新禁令维持今年 1 月作出的判决，认定苹果公司旗下Apple Watch手表，读取血氧水平的技术侵犯了Masimo的专利。

Masimo公司于2020年首次起诉苹果公司，称Apple Watch侵犯了10项专利，还涉嫌通过雇佣关键人员窃取商业机密。随后，Masimo在2021年再次起诉，然后特别指出Apple Watch Series 6应被禁止销售，因为该设备侵犯了关于血氧测量技术的五项专利。

而在2022年10月，苹果也提起了两起诉讼，指控Masimo公司W1系列智能手表侵犯了多项专利。苹果表示，正是在之前的诉讼中，Masimo公司“仔细研究了苹果的知识产权”，并获得了机密信息。

不过这项新禁令目前并未立即生效，而是提交给美国现任总统幕僚团队审查，会有60天时间根据政策来确认是否批准这项禁令。在60天的审查期结束之后，苹果可以向美国联邦巡回上诉法院对该禁令提出上诉。

当前苹果的处境可以用内忧外患来形容，自家的智能穿戴产品在技术层面侵犯了其他专利，外部有华为这样的强劲对手回归，未来还有搭载高通骁龙8 Gen3的新机在性能上较iPhone 15系列有不小优势，当前苹果面临的局面可以说是十分不利。

Apple Watch系列的确在它的领域下难逢对手，但是如果苹果还是以如此高傲的态度对待iPhone系列，那未来可以预见的是，苹果在手机领域积累的领先优势会，被安卓和鸿蒙阵营超过。希望明年的苹果能能给大家带来一些振奋人心的东西吧。