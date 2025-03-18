华为发布会新品前瞻：新形态手机领衔，还有多款智能终端和新车

【天极网手机频道】上周的时候，华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会正式官宣，以“先锋瞩目，大开想象，原生鸿蒙大有不同”为主题。华为常务董事、终端BG董事长余承东在预热视频中表示，将会推出首款搭载原生鸿蒙正式版的“想不到的产品”。同时，除了全新的手机外，华为还将带来手环、智慧屏、鸿蒙智行问界新车等，今天笔者就先带大家简单了解下这些新品。

新形态手机

虽然华为已经进行了一些预热，但这款产品依然是非常的神秘，从官方给出的信息来看，只知道这款产品隶属于Pura系列，而之前预热视频里曾提到的“1610 大开想象”，似乎是暗示这款产品的屏幕比例是16:10，与当下主流产品的“细长”不同，而是会有点“矮胖”，而且横向使用时，屏幕比例更加接近于笔记本屏幕，我个人猜测这样的设计应该和办公生产力有关，有可能是化身“掌上电脑”。

而根据曝光消息，这款产品的内部代号是“verde”，是一款小折叠产品，外屏尺寸为6.3英寸，外屏尺寸预计为3.5英寸。在今天，余承东再次发布了一条“Pura新品全网首曝”，视频中，新机屏幕首次露出，其屏幕比例明显宽于常规手机，尺寸亦区别于当前主流产品。

另外，它还将成为首款搭载原生鸿蒙正式版的产品，从去年10月原生鸿蒙全面开启内测开始，目前系统迭代了30多个版本，新增了150多项功能特性，已经有2万多个鸿蒙原生应用和元服务上架，包括微信、抖音、支付宝、高德地图、京东等等，20多个app都超过了200万下载量。全新的小艺融合盘古与DeepSeek双模型，支持复杂推理场景，成为更懂用户的智能助手。另外，之前余承东还称这款产品“全国人民都买得起”，暗示其价格应该会比较亲民。

智能终端全家桶

除了新形态手机外，华为预计还将带来一大波智能终端设备，部分已经上架预售了。首先是此前在海外发布过的华为手环10，作为华为运动健康的入门级智能可穿戴产品，它对于普及健康监测、培养用户健康习惯具有重要意义。据了解，华为手环10首次采用了精致耀目的铝合金机身，时尚立边设计搭配CNC钻切工艺，打造出利落精致的切面和具有强烈科技感的宽幅高光边框，提供曜石黑、拂晓粉、羽砂黑、冰川白等经典款式，并打造了全新的向新绿、托帕蓝、流光紫等时尚配色。它配备 1.47 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为194×368，还带来了业界最轻薄的产品机身。机身重量仅为15g(增强型聚合纤维款14g)，厚度更是达到了惊人的8.99mm，让佩戴更加舒适无感。

功能方面，它支持睡眠管理(HRV监测)、心脏健康、情绪管理等健康监测;还支持100+运动模式，覆盖跑步、游泳、骑行等运动，拥有AI泳姿识别功能，水下运动监测更精准;拥有NFC以及消息提醒等功能。价格方面，目前已经开启预售，标准版(增强纤维)为239元，标准版(铝合金)为259元，NFC版(铝合金)无畏299元，叠加国补后为204元起。

华为FreeBuds 6

华为FreeBuds 6悦彰耳机将延续此前FreeBuds 5的水滴形态设计，不过在细节上会稍有不同，依然非常精巧。

作为全新半开放声学旗舰耳机，其音质方面应该会得到一定的提升。有曝料消息称，其单个重量为4.95g，将会将提供黑、白、紫三种配色，搭载麒麟A2芯片，传输速率最高可达2.3Mbps，单耳续航可达6小时，搭配充电盒，续航能达到36小时。功能方面，支持空间音频、星闪查找、AI翻译等。

华为智慧屏S6 Pro

华为智慧屏 S6 Pro 号称是“全家人的‘巨幕手机”，采用超薄零贴墙技术，全系列厚度在 49mm以下，通过超薄挂架等设计离墙间隙达 5mm。它采用Mini LED背光，搭载了 Super MiniLED 鸿鹄画质，提供65英寸(231区)、75英寸(312区)、85英寸(1005区)、98英寸(1005区)等多种尺寸。

华为智慧屏S6 Pro搭载了华为 Mate 70 系列同源大模型，拥有 AI 搜片、AI 画质等一系列 AI 特性，为用户提供了更加智能、便捷的使用体验。它还会配备华为灵犀指向遥控，通过 UWB+IMU(陀螺仪加速度传感器)+蓝牙Plus技术，实现了使用遥控器在屏幕上远程滑动、点按、拖拽、圈选、跳选等，带来如手机般的操控体验。另外，还有65W音箱和128GB大内存等配置。

华为智慧屏S6 Pro将成为首款升级鸿蒙AI和Super MiniLED鸿鹄画质的S系列成员，此前曝光其售价将为6499元起，顶配版本为16999元起。

鸿蒙智行新车

鸿蒙智行的新车也将在本次活动上登场，包含全新的“全景智慧旗舰 SUV”问界M9 2025款，已经在3月6日开启预定，预售价为47.8万元起，84小时预定量突破了23000台，可以说非常火爆。根据官方的预热海报，它拥有华为全栈科技(华为高阶智能驾驶)、百变奢享空间(尊享五座，奢享六座)、硬核安全(玄武硬核车身)、豪华选配(智能隐私车窗/金瑞红车色/21英寸多辐星耀轮毂)以及华为图灵平台(高智能铸就高性能，大车好看)等卖点。另外，2025款问界M9将搭载华为星河通信技术，能够支持卫星通话功能。

还有全新的问界M5 Ultra，预售价为23.8万元起，号称是“史上最强问界M5”，拥有五大升级，包括颜值升级(新增外观配色零度白、幻影紫)、驾控升级(新增舒适制动、刹车丝滑)、智驾升级(升级192线激光雷达+4D毫米波雷达)、安全升级(AEB全向防碰撞、eAES自动紧急转向，支持边刹边让)以及座舱升级(新增内饰配色赤茶橘、前排优雅空间：家族化怀挡，新增中控储物空间、女王副驾：新增副驾座椅无缝四向腿托)等。

写在最后

这次活动的新品还是非常值得期待的，不仅有首款搭载原生鸿蒙正式版的新形态手机，让人非常好奇它到底有哪些独特之处;全新的华为智慧屏S6 Pro带来了鸿蒙AI和Super MiniLED鸿鹄画质，同样看点十足;另外还有两款鸿蒙智行的新车，在智驾和安全方面都更进一步。