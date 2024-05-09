献礼母亲节，OPPO Find X7系列让AI融入生活

【天极网手机频道】随着母亲节的脚步逐渐临近，选择一款贴心且实用的礼物来表达对母亲的感激和爱意变得尤为重要。OPPO Find X7系列手机凭借其出色的性能、强大的拍照功能以及丰富的AI功能，成为了今年母亲节礼物的理想之选。

众所周知OPPO Find机型作为品牌的高端旗舰系列，历代都有着最顶级的移动影像体验，这次OPPO Find X7系列也不例外。OPPO Find X7影像配置为5000万像素大底广角、6400万超光感3X潜望长焦，以及119°更大视场角的5000万像素的超广角组成的全新超光影三主摄;Find X7 Ultra双潜望四主摄系统包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器，配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现以及再次刷新上限的画质表现;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供目前手机最强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。

外观上，OPPO Find X7全系将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。Find X7 提供海阔天空、大漠银月、烟云紫、星空黑以及白日梦想家配色;Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色，全系设计与东方美学完美结合，更加适合国人审美风格。

作为全球首个端侧应用70亿参数大模型的 AI 手机，Find X7 系列已经充分展现了 AI 功能的潜力。OPPO 自主训练的、个性专属大模型――AndesGPT ，以端云协同的技术架构，包含从十亿到千亿级参数的多种版本，知识储备丰富、拥有无限记忆、也善用工具，支撑OPPO AI 手机多元化的应用场景，包括备受好评的小布AI 消除、全球首个小布AI 通话摘要、全球首个基于端侧大模型的 AI 超清合影，以及更加智慧和全能的新小布等等。

就像OPPO Find X7系列搭载的AI消除功能就能很好地帮我们拯救过年拍摄的废片。以往修图需要借助修图软件，操作复杂不说，效果也是不尽人意。现在得益于AI大模型的加持，OPPO Find X7系列带来了OPPO AI消除功能，对人体的识别精准，还支持超过120类主体的识别与分割，可以做到发丝级的分割和高达6个的多主体分离。更重要的是在完成消除以后，系统还可以实现图像填充和自然生成。也就说OPPO Find X7系列不光能把照片中乱入的人或物精准消除，还可以把空出的画面自然补齐，让观感更舒适自然。

作为领先一步行业搭载大模型的全新小艺，其从语音助手到多模态对话小艺的全新蜕变，小艺“能听、能说、能看、能干、能搜、能建议”，为用户带来全新的智慧生活体验。针对长篇的专业文档发送给小艺，小艺快速生成要点和3个核心问题;在文案创作方面，小艺帮写能辅助用户进行高质量的文案创作，就像总结不知如何下笔时就可以打开小艺输入法，点击输入框下方的“AI”图标，使用小艺AI 帮写快速输出文案。目前，小艺帮写支持三大场景19种文案撰写类型，无论是写娱乐社交场景的祝福语、朋友圈、脚本、发种草、发评价等，还是群通知、写大纲、邀请函等，亦或是在头脑风暴、广告语等方面提供创意与建议，小艺帮写都能满足用户的不同场景需求，AI的加持让用户输入更轻松、表达更简单。

在移动影像的发展历程中，OPPO始终保持积极向上推进的态势。除了大力研发影像技术，还有各种AI赋能带来的创意玩法，进一步提升自家产品体验。可以看出，OPPO 正在通过全新一代 AI 技术重塑智能手机的定义，帮助用户简化生活与工作中的复杂与烦恼，实现更具效率与幸福感的智能生活体验。

OPPO Find X7系列手机凭借其卓越的性能、出色的拍照功能以及丰富的AI科技，不仅在日常生活中为消费者提供了极大的便利，更在母亲节这个特殊的日子里，成为了送给母亲的最佳选择。目前全系正在热销中，售价3999元起，快去了解一下吧。