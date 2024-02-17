新款iPhone SE系列将配备OLED显示屏

【天极网手机频道】根据相关媒体报道显示，苹果可能会在2025年推出新款iPhone SE系列，配备OLED显示屏。据悉，与LCD相比，OLED显示器提供更明亮的色彩、更深的黑色和更好的整体图像质量。目前的SE系列是唯一仍在使用LCD技术的iPhone，新款iPhone SE配备OLED显示屏将与苹果的更高端机型保持一致。

据了解，苹果公司已经开始为2025 年年初推出的iPhone SE 4屏幕供应询价，目前三星显示(Samsung Display)、京东方和天马三家公司已提出报价。

根据相关消息称，三星显示提出的报价是 30 美元(IT之家备注：当前约 216 元人民币)，京东方为 35 美元(当前约 252 元人民币)，天马为 40 美元(当前约 288 元人民币)，报道称苹果在要求其品质的情况下将屏幕成本价格压到 20 美元(当前约 144 元人民币)。

iPhone SE 4 所用的OLED面板会使用回收部件和传统技术，因此OLED面板的价格大大低于 iPhone 15。另一方面 iPhone SE 4 使用 2021 年 iPhone 13、2022 年 iPhone 14 相同的 6.1 英寸 OLED 面板，这意味着显示面板供应商也无需在研发方面进行额外投资，因此成本大幅降低。

目前苹果方面尚未最终确定生产OLED面板合作伙伴，不过三星显示负责供应 iPhone 15 和 iPhone 16 系列屏幕，其高利润营收可以一定程度上补贴 iPhone SE 4 屏幕产品线，从而有了更大的主动权。

另外，在外观方面，有爆料显示，iPhone SE4将会升级到全面屏的设计，而且屏幕设计跳过了刘海屏，采用了灵动岛的设计，背部虽然还是单摄，但加入了Deco，整体来说iPhone SE4的设计和爆料的iPhone 16类似。并且在性能上，iPhone SE4将采用A18处理器的可能性很大。

iPhone SE 4预计将在2025年发布，不管是升级OLED显示屏幕，还是采用与iPhone 16系列的灵动岛设计以及最新的处理器，从目前已知的关于iPhone SE 4的信息来看，新款iPhone SE手机可能会带来一些不小的变化，全新的外观设计加上内在的升级，肯定会带来更好的市场表现，对于小屏党来说，可以好好期待一波了。