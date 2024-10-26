延续上一代强劲的市场表现，OPPO Find X8 更值得购买

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列于10月24日晚上震撼发布，在大部分人都关注的影像、性能AI功能上介绍的精彩纷呈，那么其对于大部分人来说，最值得关注的点是什么呢？这一代OPPO Find X8值得购买吗？什么样的群体适合购买OPPO Find X8系列呢？

三种胶片风格人像+三种柔光模式

在OPPO Find X8的人像模式中，一共新增三种胶片风格的模式(清新、复古、通透)和三种柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)。对于很多女性群体用户，胶片质感的照片通常因其独特的色彩和柔和的光影效果而受到女士的喜爱。这种质感带有一种复古和怀旧的感觉，能唤起情感和记忆。此外，胶片摄影通常具有更丰富的层次和细腻的细节，这使得照片更具艺术感和个性，吸引了追求美感和情感表达的观众。

三种新的柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)的使用场景也不少，不一样柔光模式可以表达不同的镜头语言，模糊的边界和温暖的色调使得照片充满诗意和幻想感。朦胧柔光可以通过柔和的光线可以减轻对比度，突出主体，同时营造出神秘感。特别是在清晨或黄昏等自然光条件下，增加画面的层次感和情感深度。柔美柔光可以强调柔和的色调和细腻的质感，适合展现细节和肤色。在人像摄影和时尚摄影，能够展现模特的优雅与美丽，增强视觉吸引力。这些模式的选择可以根据拍摄对象和想要传达的情感进行调整，帮助摄影师创造出更具艺术感的作品。

行业领先水准的极窄四等边直屏

外观一直是很多用户挑选手机最首要关注的地方，手机的屏幕则是每天人们使用频率最高的硬件，很多人都会对于手机的边框黑边心存芥蒂，而此次的OPPO Find X8的屏幕边框仅为1.45mm，相较于iPhone 16 Pro也不遑多让。

通过照片我们可以看到，即便对比安贵一倍的旗舰手机iPhone 16 Pro，仅凭肉眼也难以察觉其边框的差异，有着舒适的边框控制则可以带来更高的屏占比，更沉浸体验。

ColorOS 15――”一键问屏“功能

相信很多人对于手机AI所能触及的具体事物很无感，但在ColorOS 15中OPPO带来了“一键问屏”功能，方便用户可以快速获取信息，无需复杂的搜索过程，提升效率。

在落实到具体的例子中将诞生诸多使用场景：在“小红书”中遇到的旅游攻略，可以直接通过唤出小布助手，发送“制定旅游攻略”，小布助手将通过识别屏幕的内容，分配智能指令，按照用户的需求，一键生成旅游路线。以下是通过一键问屏功能，通过读取屏幕的内容结合用户的指令，从小红书跳转到地图类APP制定和规划旅游路线的效果展示：

在此逻辑上，只要屏幕出现的信息，那么小布AI都可以通过读取屏幕上的信息，让摄像头成为一颗“AI眼睛”，与之结合的视频功能和“一键问屏”功能，得以实现，通过相机，在现实生活中遇到的任何问题，都可以通过相机，向AI提问，为用户解疑答惑。

总结

OPPO Find的X8作为新一代旗舰标杆，在系统功能和制程工艺上，都有着十分不错的提升，人像方面上持续发力，打造十分女性用户人像相机功能，吸引工匠精神用户的行业领先水准的极窄四等边直屏还有便利所有用户的”一键问屏“功能，如果有换机需求的朋友，四五千预算的话，可以考虑此次的OPPO Find X8系列哦。