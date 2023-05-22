618狂欢节，综合影像王者旗舰华为P60 Pro不容错过

【天极网手机频道】一年一度的618即将到来，相信不少小伙伴已经跃跃欲试，准备换个新手机。但对于如今的消费者而言，智能手机早已不是一个单纯的通讯工具，大家对手机的外观颜值、影像能力以及屏幕显示都提出了更高要求，在这样的需求背景下，全新一代的华为P60系列孕育而生。

华为P60系列作为新一代影像王者和美学先锋，自开售以来，便成为了不少消费者的换机首选，并对其的影像、外观和综合性能等方面都给予了高度评价。那么，华为P60系列哪款更值得购买，消费者又该如何选择适合自己的机型呢，下面小编就给大家简单分析一下。

新一代影像王者华为P60 Pro，影像爱好者的最优选

华为P60系列亮点颇多，其中华为P60 Pro在机身设计与影像体验方面实现了再度升级，创新性搭载领先业界的超聚光夜视长焦，带来凝光贝母工艺的洛可可白全新配色，还加入了双向卫星消息、灵犀通信、昆仑玻璃HarmonyOS 3.1等卖点。最重要的是，华为P60 Pro在影像方面实现了革命性突破，其在传感器、镜头、图像处理器等多个环节都进行了优化升级，让华为P60 Pro成为当之无愧的年度影像旗舰。

华为P60 Pro搭载超聚光XMAGE影像系统，配备了业界首创的超聚光夜视长焦摄像头，采用业界最大F2.1光圈，实现了更大的长焦进光量，配合XD Fusion Pro带来超高动态范围，整个画面的感光度和清晰度大大提升，显得干净又通透。即使在暗光、弱光环境下也能清晰记录下人物和美景，产出更高质量的影像。

有养宠物的小伙伴一定知道，想要拍出好看的宠物照片很是艰难，而华为P60 Pro的长焦微距模式可以很好地解决这个问题，成为了新一代宠物神器，助力你轻松记录宠物在远处奔跑的瞬间以及宠物亲密互动的瞬间。得益于其搭载的超聚光夜视长焦，华为P60 Pro夜拍能力可以说是一流，如在拍摄“超级月色”时，不仅拍摄的月亮清晰可见，表面纹理也能看清，月亮前景及中景建筑也能被清晰的拍摄;城中月、树中月、云中月等各种月色照片华为P60 Pro助你轻松拿下。

看演唱会时，华为P60 Pro则又化身为“追星神器”，即便是“山顶”位置，其也能在环境复杂、现场光线昏暗的情况下，拍清舞台上的艺人和细节，且放大后人物依旧清晰且细节十足。

当然，华为P60 Pro在白天的风景、人像等方面的表现也是一绝，可做到画质清晰，细节丰富，人物突出，虚化自然。另外长时间手持拍摄难免会出现手抖的情况，华为P60 Pro还支持长焦三轴传感器位移防抖技术，能够让拍摄更加稳定，不再受手部晃动干扰。

总之，华为P60 Pro作为当下名副其实的综合影像旗舰之王，可以轻松满足大家对微距、长焦以及全场景拍摄需求，助力大家成为朋友圈中的摄影达人。如果你对手机的拍照功能有着更高要求，那么华为P60 Pro最为适合。

华为P60全能影像旗舰，性价比之选

如果你的预算有限，但也希望拥有一台性能优秀、拍照出色且外观漂亮的手机的话，那各方面配置十分均衡且极具性价比的华为P60就是你的最佳选。

华为P60搭载了6.67英寸，支持1-120Hz自适应刷新率及LTPO技术的OLED玲珑四曲显示屏，同时采用全新经典相机布局模组造型，“凝光之眼”镜头设计彰显秩序，品牌辨识度拉满。最深得我心的还是洛可可白配色，首创的“凝光贝母”工艺，实现了天然珍珠贝母般的自然纹理，每一台手机外壳纹理都不可复制，堪比私人订制。

华为P60在影像方面的表现同样可圈可点，后置主摄支持4800W像素，F1.4~F4.0十档物理可变光圈，另还有一颗1200W像素的潜望式长焦摄像头，支持OIS光学防抖及最高100 倍变焦。在全新的超聚光XMAGE影像系统加持下，随手也能拍出大片。

总的来说，华为P60是一款面面俱到，没有短板的高端旗舰机，适合绝大多数用户。

华为P60 Art，用艺术打造出的顶级影像旗舰

作为华为P60系列中的特殊存在，华为P60 Art从名字上就彰显了它的艺术感和独特性，大胆又惹眼的设计充分展现了科技与艺术的结合，更适合追求品质、追求个性与艺术等人群。

华为P60 Art的外观设计采用全新造型设计，镜头模组打破了传统的设计语言，带来了不规则海岛摄像模组方案，与众不同的机身设计风格十分抢眼。背板部分，运用“形随心动”感性美学的设计理念，以海浪碰撞海岛的一瞬间为灵感，创造出光影涟漪纹理，加之光影涟漪膜片叠加渐变色光学膜片的工艺，带来蔚蓝海和流沙金两种配色，成为众多消费者心目中的明星旗舰机型。

华为P60 Art不仅拥有极具艺术感、高级感的外观，还通过“光机电算”的全链路升级，实现了影像能力的革命性突破。华为P60 Art搭载全新的超聚光XMAGE影像系统，超聚光主摄F1.4-F4.0十档可变光圈、大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，带来业界最大进光量，另配合XD Fusion Pro质感引擎加持，带来“出片即大片”，“所见即所得”的拍照体验。

总体而言，华为P系列每一代手机都是影像与美学兼备的旗舰标杆，而华为P60系列则再次对当下手机美学设计和影像技术发展提出新的可能，带来了全面升级的美学设计、影像能力以及全场景智慧体验。如果你准备在618为自己和家人换一部新机，华为P60系列一定是最佳选项，心动不如行动，赶紧加入购物车吧!