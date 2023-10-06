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Apple Watch 9系列很好 但我不推荐老用户购买

2023-10-06 11:04:23 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】在上个世纪90年代，电脑是人们主要的办公、娱乐工具。如今，手机逐渐取代了电脑，成为大家离不开的终端设备。未来趋势会是怎么样的没有人知道，但或许智能手机会是下一个风口。苹果一直是颠覆科技行业的改变者，无论是当年乔布斯发布的iPhone4S、MacBook Air第一代，又或者是今年才刚刚亮相的VR设备―― vision pro，都是划时代的产品。

　　Apple Watch 9系列很好 但我不推荐老用户购买

  但能够在短时间取代手机的产品，智能手表或许是一个方向。9月13日，苹果按照惯例也发布了新款Apple Watch 9系列。当时小编也是第一时间收看了官方直播，不得不说Apple Watch产品每一代的颜值都很高，而且功能也很齐全，再加上iOS生态加持，如今苹果手机用户最好用的智能手表就是Apple Watch。但这里我想给大家泼一盆冷水，Apple Watch 9系列是一款很好用的智能手表，但我不推荐任何使用Apple Watch 5系列以上的用户购买。

  在聊为什么我不推荐购买之前，我想先和大家聊聊我自己对于智能手表的看法。其实当初第一代Apple Watch推出的时候，我并没有把它当做一款智能手表来看待，在我心中这只是一个很贵、很特别的大玩具而已。让我想法出现改变的契机是Apple Watch 5系列的发布，当时有一个功能让我很在意，那就是全天候视网膜显示屏，这也是Apple Watch 5系列首发的功能。

　　Apple Watch 9系列很好 但我不推荐老用户购买

  对于我来说在智能手表并不能完全取代手机、电脑的时候。在智能手表这四个字中，我更在意的手表这两个字。手表代表了什么？回归手表这个产品最初的含义，无非就是看时间。但在Apple Watch 5系列之前的产品都没有全天候视网膜显示屏功能，这就导致了我一直对这个产品线不感兴趣。但加入了这个功能后，我随即就入手了Apple Watch 5，并且使用至今都没有更新换代。

  没有更换新手表的原因也是今天的重点，那就是从Apple Watch 6系列到如今Apple Watch 9系列，并没有出现一些实质性的变化。就拿Apple Watch 9系列为例子，确实有升级，但提升的都是一些性能、续航和交互功能而已。我相信绝大多数用户使用智能手表产品，最开始都会感到新鲜有趣，想尝试各种功能，但是“蜜月期”一过，智能手表还是会回归它最初的使命―看时间和运动。

　　Apple Watch 9系列很好 但我不推荐老用户购买

  就这两点来说，运动功能每一代的Apple Watch都配置有，并且一些特殊的模式也可以通过系统升级来加入。看时间功能的关键就是全天候视网膜显示屏功能，所以我在开头就说了我不推荐老用户购买Apple Watch 9系列。如果要更精准一些，那就是我个人不推荐使用Apple Watch 5系列以及以上的用户购买(当然这个不推荐只是按照我自己的使用习惯来说明)。

  其实从Apple Watch的产品架构来看，苹果的刀法依旧是很精准。大家如果有看我小编之前关于iPhone15系列的文章，就不难发现苹果会有意的去在一些重要功能上进行阉割、配置。iPhone手机产品线是自适应刷新率、而Apple Watch产品线则是全天候视网膜显示屏功能。

  目前苹果官网在售的手表产品有三款，分别是Apple Watch 9系列、Apple Watch SE以及Apple Watch Ultra 2 。Apple Watch Ultra 2 是一款专业性很强的设备，适合一些极限运动爱好者，就不在对比范围内。Apple Watch 9系列和Apple Watch SE的最大区别就是有无全天候视网膜显示屏功能，你说苹果这是故意的还是不相信的呢？

　　Apple Watch 9系列很好 但我不推荐老用户购买

  总得来说，如果你也和我一样，对智能手表的最强需求只是看时间和记录运动，那么完全没有必要升级Apple Watch 9系列。反之如果你是Apple Watch 4系列以下的用户，那么升级Apple Watch 9系列后，肯定能获得更好的使用体验。最后强调一句，千万不要为了省那么几百块钱去购买Apple Watch SE，买这个还不如买个二手Apple Watch 5系列以及以上的产品。

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