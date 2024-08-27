视频录制能力追平iPhone？豪威发布全新旗舰级传感器，支持视频HDR功能

【天极网手机频道】高质量的视频录制能力一直是iPhone在影像领域的杀手锏，不管是稳定的白平衡，超高的动态范围还是高帧的4K分辨率都让许多安卓手机、鸿蒙手机甚至是入门相机汗颜。

近日，豪威集团宣布推出 1/2.88 英寸 50MP 手机图像传感器 OV50M40，适用于多种智能手机摄像头并具备视频 HDR 功能。根据小编得到的消息，在今年底会有两家品牌的手机用上这颗图像传感器，结合新一代处理平台的算力加持，它们的视频录制能力可能会赶上iPhone。

极致画质与动态范围提升

OV50M40作为一款多功能CMOS图像传感器，其核心亮点在于其出色的成像能力和广泛的适用性。该传感器采用了先进的0.61微米像素尺寸设计，能够在保证高解析力的同时，实现5000万像素的惊人输出。尤为值得一提的是，它支持交错式HDR和DAG HDR两种视频HDR技术，这两种技术的结合极大地扩展了传感器的动态范围，使得无论是在强光还是暗光环境下，都能捕捉到更加细腻、层次分明的画面，显著提升视频和静止图像的质量。

创新技术减少运动伪影

针对传统HDR技术在严苛照明条件下可能出现的运动伪影问题，OV50M40内置的单曝光双模拟增益(DAG)功能提供了有效的解决方案。这一创新技术允许传感器在同一曝光周期内捕获不同亮度的信息，从而避免了因多次曝光而产生的图像错位现象，确保了视频的流畅性和清晰度。

低功耗与高效能并存

除了卓越的成像性能外，OV50M40还特别注重能效管理。它采用了低功耗常开模式，能够持续捕捉图像而不会对手机的续航能力造成显著影响。此外，该传感器还支持快速模式切换，可轻松实现从后摄到前摄、广角到长焦等多种摄像头的无缝转换，为用户带来更加便捷的使用体验。

全面支持多种拍摄模式

为了满足用户对拍摄模式的多样化需求，OV50M40提供了丰富的拍摄选项。无论是5000万像素下的PDAF自动对焦(每秒可达12帧)、1250万像素下的高速连拍(每秒高达60帧)，还是4K/2K视频录制以及1080p高清慢动作视频拍摄(每秒可达120帧)，这款传感器都能游刃有余地应对。同时，它还支持CPHY/DPHY MIPI接口和双DOVDD电压配置(1.8/1.2V)，为设备的兼容性和稳定性提供了有力保障。

加速量产，期待市场反响

据豪威集团官方透露，OV50M40将于2024年第三季度开始出样测试，并计划在第四季度实现大规模量产。随着这款高性能图像传感器的推出，我们有理由相信它将很快成为众多智能手机制造商的首选方案之一。

写在最后

从一直以“配角”形式登场的OV64B，到“昙花一现”的OV48C，再到“一鸣惊人”并被小米、荣耀、华为采用的OV50H，然后到首发了LOFIC技术的OV50K，豪威的CMOS在手机传感器领域扮演着越来越重要重要的角色。随着 OV50M40的推出，相信在未来会有越来越多的厂商选择豪威的图像传感器，手机CMOS被索尼与三星统治的局面正在悄然改变。安卓与鸿蒙手机的照片与视频能力也将进一步提高，伴随着芯片与算法的不断升级，有望追平iPhone!