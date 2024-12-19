手机遇到水避之不及？OPPO A5 Pro直接“贴脸开大”！

【天极网手机频道】 OPPO作为国产手机的佼佼者，深刻洞察消费者需求，不断提升产品的耐用性与实用性。随着智能手机的普及，人们在日常生活、运动、户外活动等多样化场景中对手机的使用频率越来越高。在雨天、浴室、泳池边等潮湿环境，或意外水溅的情况下，对手机防水性能的要求日益增强。

OPPO秉承“科技为人,以善天下”的理念，在防水性能的研发上投入大量资源，OPPO的A系列一直秉持着“耐用”特性，不断向严苛的场景发出挑战。这次全新的A系列新品OPPO A5 Pro发布在即，此次的新品在耐水技术方面再次突破，成功兼容IP66、IP68和IP69三级防水，是名副其实的满级防水手机。

在日常使用中，论是面对雨水的冲洗、不慎跌入水池，OPPO A5 Pro都可以做到从容应对，湿手触控更是不在话下。以上这些场景都是些被动沾水的场景，在天极网的测试中，我们更是尝试了主动沾水，在我们经常的用机过程，屏幕很容易粘染油脂、污垢，导致滑动屏幕的手感大幅度被削弱，此时，用户只需要找个水龙头进行水洗即可，通过动态图可以看到，在水龙头的高压冲击下，手机仍然可以正常的触控，并且相机也并没有因为水洗而出现起雾的现象。这就得益于这次OPPO A5 Pro支持IP66和IP69级别的防水，这些防水等级使得这款手机可以承受高压喷水和强水流的冲击，日常的冲洗轻松应对，甚至面对更加严峻高压碰水场景都能胜任，不在话下。

在更严峻的考验下，天极网还通过玻璃罐进行了长达5分钟的泡水测试，这就得益于OPPO A5 Pro的IP68级防尘防水。有着IP68级别的防水意味着，OPPO A5 Pro可以在1.5m水深下长时间浸泡而不受损。 这样的防护能力特别适合一些特殊场景和人群。例如，户外探险者常常需要在潮湿的环境中使用手机，强大的防水性能让他们在意外涉水或暴雨中无需担心设备受损。

在更新到最新系统后，OPPO A5 Pro为用户带来了一项实用的新功能――扬声器排水清灰功能，这为用户在设备进水后的使用体验提供了更多保障。过去，当手机意外进水后，扬声器发声可能会出现“糊音”或音质失真的情况，而这项新功能的推出，则有效解决了这一问题。

具体来说，当手机扬声器因为进水导致声音模糊时，用户只需通过语音唤醒“小布助手”，然后直接说出“手机排水”的指令，手机便会自动启动排水模式。这时，将扬声器会调整到最大音量，并播放一段特殊设计的强劲音频，这段音频通过特定频率的振动，可以快速将扬声器孔位以及周边孔洞中的残留水渍震出，同时起到清灰的效果，恢复手机正常的音质表现。

OPPO A5 Pro 整机应用了九大结构及材料上的防水强化设计，构建全方位防水大坝，成就了独一无二的满级防水能力。通过密封防护设计，能够有效保护显示屏、麦克风开孔、卡托顶针杆孔九大升级防水工艺构建了全方位防水大坝。总的来说，IP66、IP68、IP69三种级别的防水性能赋予了OPPO A5 Pro更高的可靠性和适应性，既能应对日常生活中的意外情况，又能满足更多严苛环境下的使用需求。