旗舰移动平台加持，Reno10 Pro+配置拉满

【天极网手机频道】5月24日，OPPO召开新品发布会，正式推出新一代的Reno系列产品――OPPO Reno10 系列。精致优雅的外观设计，人像拍摄出彩的影像实力，使其再次成为手机市场中的明星产品。而在此之外，这款手机本身的配置也不可小觑，多项软硬件加持下，完全能够带来流畅稳定的性能体验。

以OPPO Reno10 Pro+为例，它配备了“第一代骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1”性能三件套，性能水平足以行业前沿水平。同时，OPPO Reno10 Pro+提供16GB超大内存，即使后台运行多款大型应用软件APP，它都能够流畅运行，实现不同软件之间的无缝切换。

在安兔兔跑分综合测试中，OPPO Reno10 Pro+也不负众望，跑出了109万的高分成绩。这充分证明了手机厂商专业的芯片调教水平，释放出了这款旗舰移动平台应有的性能水准，完全能够扛得住重载场景多任务的考验。

此外，OPPO Reno10 Pro+内置ColorOS 13.1系统，拥有ColorOS 超算平台，能够通过内存基因重组与焕新存储技术两项核心技术，让流畅体验进一步提升。ColorOS不仅通过了OPPO实验室48个月久用流畅认证，更是连续三年获得鲁大师最流畅系统，在同档位产品中堪称“持久流畅新标杆”。

由此来看，在多项软硬件的加持下，OPPO Reno10 Pro+的配置属实是拉满状态，能够为用户带来稳定流畅的性能体验。如果日常需要运行多款大型软件，或者追求极致性能的用户，OPPO Reno10 Pro+或许是个不错的选择。