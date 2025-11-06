【天极网手机频道】京东11.11期间，位于西安的中兴智能制造基地园区内一片繁忙。自动化产线上，精密的机械臂正以毫米、微米级精度贴装元器件，细如发丝的零件被准确装配至随身WiFi主板上;“黑灯工厂”里，测试仪器无声运转，机械手自动抓取产品进行立体式信号扫描，确保每台设备360°全向信号稳定――这座我国西部最大的智能终端生产基地，正昼夜不停地为京东11.11火爆热销的联合定制产品中兴U30 Pro随身WiFi提速量产。

据了解，这款基于京东海量用户真实需求洞察、联动全球通信行业领先企业中兴以严苛标准联合打造的装备，搭载了9根全向天线，通过中兴独创的5G天线协同技术，可实现打游戏延迟稳控50ms以下，户外直播全程不卡顿，成为学生宿舍、商务差旅、户外作业等场景的必备“网络神器”。京东数据显示，11.11期间，中兴U30Pro斩获随身WiFi品类销冠，成为随身WiFi品类的TOP1单品。

在基地的天线实验室，大家见证了爆品背后的硬核“智造”科技。暗室六面墙覆盖的吸波材料构筑了零干扰测试环境，每根天线需经过528个角度的数据采集，才能确保360°信号无死角。“用户想要的其实很简单――信号超好、流量不虚标、质量过硬。”中兴终端研发中心系统部部长于宏全指着测试仪器介绍，U30 Pro的9根天线为自研 360°全向天线阵列，集成“5G信号传输、全向覆盖、抗干扰、Wi-Fi 分发”的协同阵列，核心优势在于通过多天线协作实现高速率、广覆盖和低延迟的体验，这种设计正是基于京东反馈的学生合租网络拥堵、地下停车场失联等典型痛点进行的针对性优化。

京东3C数码事业群外设办公业务部网络相关品类采销负责人薛鞑透露，随着万人演唱会、户外直播等场景普及，京东发现瞬时网络的拥堵成为新的用户用网痛点，同时行业内也出现了一些流量虚标的乱象，京东与中兴都希望打破这种局面，让用户用上质优价廉的真流量，因此双方一拍即合，通过C2M反向定制模式，联手推出中兴U30 Pro年包版，让消费者自由畅享硬件黑科技的同时，也能获得“专职流量管家”式的优质服务, 迅速成为京东11.11热销爆款。

京东与中兴的合作渊源深厚，双方在消费电子、技术研发等多领域深度合作，持续推动随身WiFi等多品类升级。自2021年双方达成全面战略合作后，联合推出过多款热门产品。长期深度、高效协同的背后，是京东与品牌着力打造的“超级供应链”能力的全面释放。从京东的AI需求预测分析和对消费需求的精准洞察，能前瞻性捕捉用户真实需求;进而通过“反向定制”模式与品牌协同研发、柔性生产，精准命中市场;在到交付环节，依托京东的线上流量、线下门店网络及高效的物流、秒送等体系，实现全渠道一体化运营与极速送达服务。这不仅为品牌方提供了从生产到销售的全链路确定性增长，最终也让消费者享受到京东“国货之光”又好又便宜的高品质产品与极致购物体验。

从解决多场景用网痛点，到力推中国“智”造持续升级，京东与中兴、以及更多“国货之光”品牌伙伴携手打造的“超级供应链”持续释放价值。正如生产线上的机械臂精准焊接每个触点，这种深度融合协作模式，也正在5G时代为消费者构筑更稳定、更智能的数字生活连接基座。