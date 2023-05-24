ColorOS超算平台+16GB超大内存，OPPO Reno10 全系流畅

【天极网手机频道】随着手机软件“日渐膨胀”，手机内存却原地踏步，在手机使用过一段时间后，我们就会发现手机空间就所剩无几，除了必须要有的APP之外，占据内存的大头还有照片视频、工作文件等等，即便是如今手机标配的8GB+128GB存储内存已经不能满足大多数用户了。

OPPO刚刚发布的全新“双芯人像”旗舰Reno10 系列不仅采用第一代骁龙8+ 移动平台、天玑 8200移动平台、高通骁龙778G 5G移动平台，搭配满血版 LPDDR5 + UFS 3.1让性能实力飙升。更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。



OPPO Reno10 系列

为了确保OPPO Reno10 系列在长期使用后依旧流畅稳定，最高16GB+512GB超大存储规格为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升。在超速大内存+ColorOS超算平台的加持之下，OPPO Reno10 能做到连续启动 30+ 应用(相机、剪映、微信、爱奇艺、淘宝等)，秒速启动速度提升 10%;59+应用支持断点续读，最高保活44个App。此外，Reno10 系列还通过OPPO实验室抗老化测试，实现48个月久用流畅。从鲁大师流畅榜的成绩不难看出，OPPO继续保持在系统优化领域的优势，其出色的调教优化能力为Reno10 系列带来了更加稳定、更流畅的系统体验。



OPPO Reno10系列

外观方面，Reno10系列“梅开二度”，在金色上再次创新，从Reno9系列的明日金到如今Reno10系列更加优雅的灿烂金，行业首创高精度玻璃工艺，纹理从里到外都带来丝绸般细腻触感，不仅看得见也摸得着。全系标配灿烂金和月海黑之外，OPPO Reno10 Pro+还配有暮光紫;OPPO Reno10 Pro和OPPO Reno10还有溢彩蓝，全系一共4种配色。背后摄像头模组采用的“视界之窗“设计呈现极简几何设计艺术，玻璃与金属的质感拼接兼具冲突感与时尚感，更加内敛、优雅、精致。



OPPO Reno10系列

OPPO Reno10系列超大存储组合能够满足大部分用户日常对于性能与存储的需求，更为重要的是Reno10系列还通过ColorOS 超算平台，再次优化性能与功耗，让手机长时间保持流畅稳定的运行状态，可以称得上是突破了性能上限。目前新机已开启预售通道，感兴趣的用户不妨前去官网了解更多详情。