手机卫星通讯即将迎来统一标准，我国积极推进手机直连卫星终端标准研制

【天极网手机频道】随着以手机直连卫星为代表的星地融合应用的快速增长，卫星移动通信产业开始逐渐出从部分行业的专用领域，逐渐向大众消费领域拓展。如今卫星通信开始成为各家手机厂商瞄准的下一个战场，不仅有苹果和华为这种已经推出具体终端产品的，还有像荣耀、OPPO、vivo等已经官宣会在新一代旗舰机型中搭载的。

近日中国通信标准化协会发文称：“考虑到天通一号移动通信系统手机直连业务商用落地需求，今年4月无线通信技术工作委员会(TC5)卫星与微波通信工作组(WG10)讨论通过了中国电信集团有限公司等单位提出的“天通一号卫星移动通信系统公众型多模手持终端技术要求”及其测试方法两项通信行业标准立项。这两个项目将基于天通增强技术体制对匹配大众消费终端的功能、性能、多模待通等方面进行规范。”

天通一号卫星移动通信系统是中国自主研制的卫星移动通信系统，已经成功发射多颗卫星，为国内外用户提供了广泛的卫星通信服务。该系统具有覆盖范围广、通信质量稳定、移动性强等特点，对于满足人们在偏远地区、海洋、空中等场景的通信需求具有重要意义。然而，随着卫星移动通信市场的不断发展，用户对终端设备的功能、性能等方面提出了更高的要求。

为了确保标准的科学性和实用性，起草组进行了前期调研和起草工作，并完成了“天通一号卫星移动通信系统公众型多模手持终端技术要求”征求意见稿。在最近召开的TC5WG10的第46次会议上，与会专家对天通公众型多模手持终端在语音通话能力、射频性能要求、卫星模式开关、待通方案等方面的技术及性能要求进行了深入讨论，并提出了宝贵意见。这些意见将为起草组提供重要的参考，帮助他们进一步修订和完善征求意见稿。

相关行标的制定将指导天通公众型多模手持终端设备的设计生产，切实引导并规范产业链发展，对加速天通终端直连卫星的应用推广、推动产业化进程具有重要的意义和价值。

此次通信行业标准的制定将对中国卫星移动通信产业的发展产生深远影响。首先，它将指导天通公众型多模手持终端设备的设计生产，确保终端设备的性能和质量符合行业标准，提高终端设备的整体水平。其次，它将切实引导并规范产业链发展，促进产业上下游的协同创新和资源整合，推动卫星移动通信产业的健康发展。最后，它将加速天通终端直连卫星的应用推广，推动产业化进程，为更多用户提供便捷、高效、可靠的卫星通信服务。

写在最后：

随着5G、物联网等新技术的不断发展，卫星移动通信与地面通信网络的融合将成为未来通信领域的重要趋势。因此，制定适应未来发展需求的卫星移动通信技术标准显得尤为重要。此次通信行业标准的制定充分考虑了未来技术发展趋势和市场需求，确保了标准的先进性和前瞻性。

放眼未来，“天通一号卫星移动通信系统公众型多模手持终端技术要求”及其测试方法的制定将为我们卫星移动通信产业的健康发展提供有力支撑，为我们带来更好的通信互联体验。相信在将来，天通一号卫星移动通信系统能够为更多用户提供便捷、高效、可靠的卫星通信服务，推动全球卫星通信领域的进步和发展。