端午出游好去处，OPPO Reno10 Pro+带你游山玩水

【天极网手机频道】好不容易等来端午假期，是该好好放松了。在大家策划去哪里游玩的时候也要记得带上一部影像手机，才不会错过旅途中美好的人和物。近期OPPO推出的影像轻旗舰OPPO Reno10 Pro+凭借精致优雅的外观设计、出彩的影像实力，使其再次成为手机市场中的明星产品。

OPPO Reno10 Pro+最大亮点是它的后置三摄系统，其中主摄采用了5000万像素大底传感器，支持OIS光学防抖，等效焦距为24mm，可以拍出清晰细腻的照片;6400万像素超光影潜望长焦摄像头支持5倍光学变焦和60倍数码变焦，最高可支持120倍数码变焦，让你轻松捕捉远处的景物;800万像素的超广角摄像头可以拍出120度的广阔视野，适合风景和建筑等场景。



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



OPPO还利用计算光影的方式还原光线、人物主体和环境的正确光影关系，为人物呈现出更加真实的光影层次。Reno10系列完整继承了在Find X6系列上首发的超光影图像引擎，让每一张人像都更具质感，光影自然、五官立体、表情生动。噪点方面也进行了优化，使得整个画面都非常干净，即便是暗光也让人看得很舒服，光影层次也更加真实。



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张

OPPO Reno10 Pro+的拍照能力不仅体现在硬件上，还有着强大的软件优化。比如，它支持HDR、夜景、人像、超级防抖、AI场景识别等多种模式，让你在不同的光线和环境下都能拍出满意的效果。而且，它还有着专业模式、RAW格式输出、视频剪辑等功能，让你可以更自由地创作和分享你的作品。



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张





OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



保证长焦人像的越级体验外，OPPO Reno10系列同时兼顾了轻薄手感的好体验。得益于Reno系列在轻薄美学赛道的长期深耕，OPPO Reno10 Pro+厚度仅为8.28mm，重量仅为194g，打破了潜望长焦与轻薄不可兼得的难题;双曲面对称设计、极窄屏幕边框、轻薄圆润的机身以及后置模组的“视界之窗”设计呈现出极简的几何风格，让Reno10 系列有着不俗的轻薄手感和观感体验。

OPPO Reno10 Pro+还有着其他方面的优势。它搭载了第一代骁龙8+芯片，配备了16GB的运存和256GB/512GB的存储空间，运行速度非常流畅。它还配备了长寿版100W超级闪充，可以在半小时内将4700mAh的电池充满，搭配SUPERVOOC S 电源管理芯片，实现超强续航，就算出门游玩一整天也没有低电量焦虑。除此之外，OPPO Reno10 Pro+还支持5G网络、NFC、红外等功能，是一款全面型的影像手机。



OPPO Reno10 Pro+充电实测(数据仅供参考)

OPPO Reno10 Pro+是一款集性能、拍照、屏幕、续航于一身的旗舰手机，非常适合年轻用户的需求，出游在外拍人拍物又或是拍景都非常出色。如果你是一个喜欢拍照的用户，那么你一定会对OPPO Reno10 Pro+感兴趣。